Getty Images Sport
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Thomas Tuchel, Jarell Quansah’ın Dünya Kupası’ndaki iki maçlık cezasının artırılması konusunda İngiltere’nin bilgilendirilmemesi üzerine FIFA’yı sert bir dille eleştirdi
İngiltere, Quansah’ın cezası konusunda cevap bekliyor
Tuchel, İngiltere tarafına, Quansah’ın Dünya Kupası son 16 turunda Meksika karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından cezasının neden iki maça çıkarıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını açıkladı. Quansah, Azteca Stadyumu’nda oynanan maçın ikinci yarısının başlarında, Jesus Gallardo’ya ayak bileği hizasında yaptığı faulün ardından VAR incelemesi sonucunda kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Bu tür bir doğrudan kırmızı kart normalde bir maçlık cezayla sonuçlansa da, olayın ciddi faul olarak değerlendirilmesi üzerine ceza uzatıldı.
- AFP
Tuchel, Quansah’ın cezası konusunda açıklama talep ediyor
Tuchel’in maç sonrası hakemlere yönelttiği eleştirilerin bu karara etki etmiş olabileceğine dair iddialar vardı, ancak İngiltere milli takım teknik direktörü FIFA’dan herhangi bir açıklama almadığını vurguladı.
Eleştirilerinin bu kararda rol oynayıp oynamadığı sorulduğunda gazetecilere, "Öyle sanmıyorum," dedi. "Bize de herhangi bir açıklama yapılmadı."
Tuchel, Meksika'ya karşı kazanılan maçın ardından da hakemlerin performansının kalitesi ve tutarlılığını sorgulayarak hayal kırıklığını dile getirmişti.
Maçtan sonra BBC’ye verdiği demeçte, “Bu yeterli değil. Hakemler yeterli değil. Dördüncü hakemler de yeterli değil,” dedi. “Sonuç olarak şunu söylemeliyim: [Meksika’ya verilen] penaltı kararı açık ve bariz bir hata mıydı? Kesinlikle hayır, ama VAR devreye girdi. Hakem faul bile vermediği bir durumu tersine çevirdi. Bu yeterli değil.”
Tuchel, İngiltere’den daha çok çalışmasını istiyor
Maç öncesi hazırlık sürecinde disiplin sorunları gündemi meşgul etse de Tuchel, takımının önündeki göreve odaklanması gerektiği konusunda kararlı. Düşmanca bir atmosferin hakim olduğu Azteca’da sergilenen mücadele ruhu takıma bir ivme kazandırdı, ancak teknik direktör, eleme turlarının baskısı arttıkça daha fazlasını talep ediyor.
"Son maçımızda büyük bir adım attığımızı düşünüyorum, ancak bu sadece bir adımdı," diye uyardı Tuchel. "Hâlâ açız, hâlâ hayallerimiz var ve hâlâ uğruna mücadele edeceğimiz büyük bir hedefimiz var. Bir sonraki adım, çeyrek finali kazanmak. Bu maçı geride bıraktık. Olumlu yanları ve inancımızı yanımızda götürüyoruz, ancak asıl önemli olan her şey önümüzde."
- Getty Images Sport
İngiltere, tüm dikkatini Norveç’e çevirdi
İngiltere şimdi dikkatini Miami'de Norveç ile oynayacağı çeyrek final maçına çeviriyor. Quansah'ın cezası istenmeyen bir dikkat dağınıklığı yaratmaya devam etse de Tuchel, takımının bundan etkilenmeyeceğini ve yine de galibiyet alarak yarı finale yükselebileceğini umuyor.
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