Thomas Tuchel, Jarell Quansah’ın Dünya Kupası’ndaki iki maçlık cezasının artırılması konusunda İngiltere’nin bilgilendirilmemesi üzerine FIFA’yı sert bir dille eleştirdi

Tuchel’in maç sonrası hakemlere yönelttiği eleştirilerin bu karara etki etmiş olabileceğine dair iddialar vardı, ancak İngiltere milli takım teknik direktörü FIFA’dan herhangi bir açıklama almadığını vurguladı.

Eleştirilerinin bu kararda rol oynayıp oynamadığı sorulduğunda gazetecilere, "Öyle sanmıyorum," dedi. "Bize de herhangi bir açıklama yapılmadı."

Tuchel, Meksika'ya karşı kazanılan maçın ardından da hakemlerin performansının kalitesi ve tutarlılığını sorgulayarak hayal kırıklığını dile getirmişti.

Maçtan sonra BBC’ye verdiği demeçte, “Bu yeterli değil. Hakemler yeterli değil. Dördüncü hakemler de yeterli değil,” dedi. “Sonuç olarak şunu söylemeliyim: [Meksika’ya verilen] penaltı kararı açık ve bariz bir hata mıydı? Kesinlikle hayır, ama VAR devreye girdi. Hakem faul bile vermediği bir durumu tersine çevirdi. Bu yeterli değil.”