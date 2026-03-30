Thomas Tuchel, Japonya maçı öncesinde İngiltere kadrosundan çekilen Arsenal ikilisi Declan Rice ve Bukayo Saka'yı savundu
Arsenal'in yıldızları İngiltere kampından ayrıldı
Rice ve Saka, Tuchel'in geçen hafta Wembley'de Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçın kadrosuna almadığı 11 oyuncudan ikisiydi; teknik direktör, bu ikiliyi Japonya ile oynanacak bir sonraki maçta tekrar kadroya dahil etmeyi planlıyordu. Ancak Cumartesi günü, Arsenal'in bu ikilisi ile birlikte altı oyuncunun daha, Wembley'deki çift maçın ikinci ayağı öncesinde Three Lions kampından ayrılacağı açıklandı. Ancak Arsenal'in sezonu yoğun bir döneme girerken, birçok kişi bu ikilinin milli takım yerine kulüp sezonunu bitirmeyi öncelikli gördüklerini tahmin etti.
Tıbbi kanıtlar, oyuncuların iddialarını destekliyor
Tuchel Pazartesi günü bu iddiaları yalanlayarak, Saka ve Rice’ın bir önceki Pazar günü Manchester City ile oynanan Carabao Kupası finalinde Arsenal formasıyla sahaya çıktıktan sonra rahatsızlık hissetmeye devam ettiklerini ve bu nedenle kadroda yer alamadıklarını vurguladı. Yaralanmaların gerçekliği konusundaki endişelere değinen Tuchel, tutumunda kararlıydı.
Rice ve Saka'nın kadrodan çekilmesiyle ilgili sorulan bir soruya Tuchel, "Durumun nasıl göründüğünü anlıyorum" dedi. "Declan ve Bukayo'nun dürüstlüğüne hala %100 güveniyorum. Tıbbi testler yaptık. Onları gördüm. İkisinin de bana karşı dürüst olmadıklarına inanmak için hiçbir nedenim yok. Ancak Arsenal'deki oyuncu sayısını göz önüne alırsak, bu bakışları anlıyorum. Sadece durumu açıklığa kavuşturmak için maça katılmayı çok istiyorlardı. Ancak ikisi de açıkça rahatsızlık duyuyordu."
"Kulüp mi, ülke mi?" söylemini çürütmek
Emirates Stadyumu’ndaki yaygın sakatlık krizi, durumu daha da karmaşık hale getirdi; birçok Arsenal yıldızı milli takım arası boyunca kadroda yer alamadı. Ancak Tuchel, hem Rice’ın hem de Saka’nın Japonya maçı için forma giyebilmek amacıyla ciddi çaba sarf ettiklerini vurgulamaya özen gösterdi. Uluslararası futbol tarihindeki bazı önceki örneklerin aksine, oyuncuların sahaya çıkıp sorunlarını aşmaya çalıştıklarını belirtti.
"Carabao Cup] finalinden sonra sorunlar olduğunu biliyorduk. Tedavi görüyorlardı. Ama ikisi de geldi. Declan sahaya bile çıktı. Gelip 'Arkadaşlar, ben eve gidiyorum' demedi. Bazı kamplarda oyuncuların kramponlarıyla bile gelmediklerini duydum. Bukayo gerçekten denemek için spor salonunda antrenman yaptı. Declan, Jude [Bellingham, o da tam olarak formda değil] ile sahada bir antrenman yaptı ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Neden risk alayım ki? Sadece durumu açıklığa kavuşturmak için, maça katılmayı çok istiyorlardı. Ama ikisi de açıkça rahatsızlık duyuyordu," diye ekledi teknik direktör.
Yoğun programla ilgili endişeler
Tuchel, Rice ve Saka'yı etkileyen sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ve bunu yaparsa Arsenal'in "memnun olmayacağını" söyledi. İkilinin, kulübün üçlü kupa hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için ağrılarına rağmen sahaya çıktıklarını vurguladı. "Declan bir süredir rahatsızlık hissediyor ve buna rağmen oynuyor.
Three Lions'ın teknik direktörü, Dünya Kupası öncesinde oyuncuların yorgunluğuyla ilgili büyük endişesini dile getirerek, maç takviminin milli takım için gerçek bir sorun olduğunu kabul etti. "Bu [İngiltere'nin umutları için] bir tehdit," dedi. "En büyük tehdit değil ama yine de bir tehdit. Yorgunluk bir gerçek. Bu yüzden bu kampı bu şekilde düzenledik – yoğun bir şekilde görev alan oyunculara bir mola vermek için. Bundan fayda sağlayacağımıza %100 eminim – şimdi Japonya karşısında ve daha sonra.”