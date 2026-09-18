Teknik direktör, kadro açıklama basın toplantısında bu geri çağırmaların gerekçesini açıklarken, 2026-27 sezonuna yaptıkları etkileyici başlangıca işaret etti. Buna, Palmer'ın Chelsea formasıyla altı maçta attığı dört gol ve Alexander-Arnold'ın Real Madrid'deki taktiksel çok yönlülüğü örnek gösterildi. Teknik adam, bunların hemen yeniden çağrılmayı hak ettiklerine dair güçlü kanıtlar olduğunu vurguladı.

İkilinin seçilmesine değinen Tuchel, şunları söyledi: "Sezona iyi başladılar. Hiç yanlış bir şey yapmadılar. Biz sadece farklı oyuncuları seçtik. Şimdi ise yeni bir rekabet var, bazı oyuncularda, bazı pozisyonlarda daha fazla sakatlık var, bazılarında ise daha az sakatlık var. Ama Cole, her zaman yaptığı başlangıcı yaptı ve sayılarına yeniden ulaştı, asistlerine yeniden ulaştı, belirleyici gollerine yeniden ulaştı, bu yüzden kadroda. Bence kanıtlaması gereken bir şey var ve aynı şey Trent için de geçerli."

Alexander-Arnold için planlanan taktik rolü açıklığa kavuşturan eski Chelsea teknik direktörü şunları ekledi: "Hiçbir zaman listenin dışında değildi, bizim için hiçbir zaman seçilemez biri olmadı ve bu onun kendisini göstermesi, kampa gelip kendisinin en iyi versiyonu olması için bir fırsat. Real Madrid'de iki pozisyonda iyi bir başlangıç yaptı ve bize sağ bek olarak geliyor."