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Thomas Tuchel, İngiltere teknik direktörü olarak Uluslar Ligi kadrosunu açıklarken Trent Alexander-Arnold ve Cole Palmer’ın yeniden çağrılmasını anlattı
Kilit yıldızlar kendilerini affettirdi
Her iki oyuncu da, Tuchel'in onları diğer seçenekler yerine tercih etmemesinin ardından yaz aylarında Dünya Kupası'nı evden izlemek zorunda kaldı. Palmer, kasık sakatlığının Chelsea'nin ligi 10. sırada bitirmesiyle aynı döneme denk geldiği sekteye uğramış bir sezonun ardından kadroya giremedi. Alexander-Arnold ise Haziran 2025'ten bu yana ülkesi adına forma giymemişti. Ancak Palmer'ın Xabi Alonso yönetimindeki yükselişi ve savunmacının İspanya'daki etkileyici başlangıcı, onların milli takıma dönüşünün önünü açtı.
- Every Second Media
Alman teknik adam formu övdü
Teknik direktör, kadro açıklama basın toplantısında bu geri çağırmaların gerekçesini açıklarken, 2026-27 sezonuna yaptıkları etkileyici başlangıca işaret etti. Buna, Palmer'ın Chelsea formasıyla altı maçta attığı dört gol ve Alexander-Arnold'ın Real Madrid'deki taktiksel çok yönlülüğü örnek gösterildi. Teknik adam, bunların hemen yeniden çağrılmayı hak ettiklerine dair güçlü kanıtlar olduğunu vurguladı.
İkilinin seçilmesine değinen Tuchel, şunları söyledi: "Sezona iyi başladılar. Hiç yanlış bir şey yapmadılar. Biz sadece farklı oyuncuları seçtik. Şimdi ise yeni bir rekabet var, bazı oyuncularda, bazı pozisyonlarda daha fazla sakatlık var, bazılarında ise daha az sakatlık var. Ama Cole, her zaman yaptığı başlangıcı yaptı ve sayılarına yeniden ulaştı, asistlerine yeniden ulaştı, belirleyici gollerine yeniden ulaştı, bu yüzden kadroda. Bence kanıtlaması gereken bir şey var ve aynı şey Trent için de geçerli."
Alexander-Arnold için planlanan taktik rolü açıklığa kavuşturan eski Chelsea teknik direktörü şunları ekledi: "Hiçbir zaman listenin dışında değildi, bizim için hiçbir zaman seçilemez biri olmadı ve bu onun kendisini göstermesi, kampa gelip kendisinin en iyi versiyonu olması için bir fırsat. Real Madrid'de iki pozisyonda iyi bir başlangıç yaptı ve bize sağ bek olarak geliyor."
İlk 11'deki yer için mücadele şart
Geri çağrılmasına rağmen, sağ kanattaki yoğun rekabet teknik direktörün eski Liverpool oyuncusundan değerini antrenman sahasında kanıtlamasını beklediği anlamına geliyor.
Yaz döneminde savunmacıyı kadroya almama yönündeki ilk kararını savunan Tuchel, şu ifadeleri kullandı: "[Onun] performans göstermesi gerekiyor, durum tam olarak bu. Bu bir rekabet ve soruyu anlıyorum çünkü Dünya Kupası'nda bizimle birlikte değildi. Biz başka oyunculara güvendik."
Bek oyuncusunun yeniden düzenli bir yer kazanma kararlılığını sorgulayan Tuchel, sözlerini şöyle tamamladı: "Hâlâ bu kararımın arkasındayım ve artık yeri için savaşma zamanı. Kendisi her zaman mücadeleye hazır olduğunu söyledi, her zaman yeri için savaşmaya hazır olduğunu söyledi, özellikle de İngiltere için. Bu yüzden bunu kanıtlamak ona bağlı ve kampa fazlasıyla hoş geldi. Önümüzde uzun bir kamp var ve eminim kendini gösterecek."
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Zorlu bir sonbahar dönemi kapıda
İngiltere, 26 Eylül Cumartesi günü dünya şampiyonu İspanya karşısında hemen zorlu bir sınav verecek ve üç gün sonra Çekya'ya gidecek. Zorlu fikstür, 3 Ekim'de Hırvatistan deplasmanıyla devam edecek, ardından 6 Ekim'de Çekler ile evinde oynayacağı rövanş maçı gelecek. İspanya'ya karşı bu güçlü açılış, yeniden kadroya çağrılan iki yıldızın da en üst uluslararası seviyeye hazır olup olmadığını görmek için anında bir ölçüt sunuyor.
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