Tuchel, önümüzdeki hazırlık maçlarında kadro rotasyonu konusundaki planlarını netleştirdi; Kane'in bu hafta sonu 45 dakika sahada kalacağını doğrularken, diğer forvetlerinin nasıl görevlendirileceğine de değindi.

Taktiksel derinliğini açıklayan Tuchel, şunları ekledi: "Herkes 45 dakika oynayacak, bu da bize haftanın devamını sağlıyor. Harry'yi formda tutmaya ve mümkün olduğunca çok oynatmaya çalışacağız, ama umarım her maçta onu 90 veya 120 dakika oynatmak zorunda kalmayız. Ancak maçlar çekişmeli geçerse, bunu gerçekten yapar mıyız? Ana gol tehdidimizi sahadan çeker miyiz? Belki de hayır."

İngiltere teknik direktörü, Ollie Watkins'in Kane'in arkasında ikinci forvet rolünü üstlendiğini, Ivan Toney'in ise yedek kulübesine derinlik kattığını belirtti. Tuchel, "Harry'nin maça başlamaması gerektiğini düşünürsek, bence Oli, Harry'nin yerine ilk 11'de başlaması gereken isim. Yoğunluğu yüksek tutabilir, baskıyı sürdürebilir, bu Oli'nin gücü. Ivan ise bizim için bir nevi golcü.

"Belki de Harry'nin üzerindeki baskıyı azaltmak özel bir görevdir. O zaman ceza sahasında çok, çok iyi olan ikinci bir forvetimiz var. O iyi bir penaltı atıcısı. Yüksek seviyede antrenman yapıyor. Ondan çok memnunum. Onu kadroya almamızın doğru olduğunu az önce gösterdi. Harika bir tavrı var. Bazı seçeneklerimiz var ama Harry elbette forvetteki ana adam."