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Thomas Tuchel, İngiltere taraftarlarına Harry Kane'in "en iyi formunda" olduğunu ve Dünya Kupası'nın "sıcak" hava koşullarıyla hiçbir sorunu olmayacağını garanti etti
Tuchel, ortamla ilgili endişeleri yalınlaştırıyor
İngiltere teknik ekibi, başlangıçta Florida'da haziran ayının yoğun sıcağının kaptanlarının fiziksel performansını olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyuyordu. Ancak 32 yaşındaki forvet, West Palm Beach'te yapılan yüksek presli savunma antrenmanlarında takıma öncülük ederek bu şüpheleri tamamen ortadan kaldırdı. Kane, Bayern Münih'te 61 gol attığı olağanüstü bir sezonun ardından turnuva öncesi hazırlık kampına katıldı.
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Teknik direktör, takımın sembolü haline gelen forveti destekliyor
Milli takım teknik direktörü, golcü forvetin kadronun ilk antrenmanlarında tam anlamıyla hazır olduğunu vurguladı. En önemli hücum silahına güvenen Tuchel, şöyle konuştu: "Formunun zirvesinde. Oynamaya hazır. Haziran ayında hava sıcak olsa bile onun için hiç endişelenmemize gerek yok. Bütün hafta boyunca bana hazır olduğunu gösterdi. O bizim kilit oyuncumuz.
"Zayıf görünüyor. Formda görünüyor ve en yüksek seviyede antrenman yapıyor. Bugün bir savunma antrenmanı yaptık ve yoğunluğu o belirledi. Bayern Münih'in yüksek presine ve rakip sahada oynadıkları yoğun oyuna çok alışık. Örnek oluyor. Bence en iyi formunda."
Erken dönemde yerleşmiş hiyerarşilere karşı çıkmak
Tuchel, önümüzdeki hazırlık maçlarında kadro rotasyonu konusundaki planlarını netleştirdi; Kane'in bu hafta sonu 45 dakika sahada kalacağını doğrularken, diğer forvetlerinin nasıl görevlendirileceğine de değindi.
Taktiksel derinliğini açıklayan Tuchel, şunları ekledi: "Herkes 45 dakika oynayacak, bu da bize haftanın devamını sağlıyor. Harry'yi formda tutmaya ve mümkün olduğunca çok oynatmaya çalışacağız, ama umarım her maçta onu 90 veya 120 dakika oynatmak zorunda kalmayız. Ancak maçlar çekişmeli geçerse, bunu gerçekten yapar mıyız? Ana gol tehdidimizi sahadan çeker miyiz? Belki de hayır."
İngiltere teknik direktörü, Ollie Watkins'in Kane'in arkasında ikinci forvet rolünü üstlendiğini, Ivan Toney'in ise yedek kulübesine derinlik kattığını belirtti. Tuchel, "Harry'nin maça başlamaması gerektiğini düşünürsek, bence Oli, Harry'nin yerine ilk 11'de başlaması gereken isim. Yoğunluğu yüksek tutabilir, baskıyı sürdürebilir, bu Oli'nin gücü. Ivan ise bizim için bir nevi golcü.
"Belki de Harry'nin üzerindeki baskıyı azaltmak özel bir görevdir. O zaman ceza sahasında çok, çok iyi olan ikinci bir forvetimiz var. O iyi bir penaltı atıcısı. Yüksek seviyede antrenman yapıyor. Ondan çok memnunum. Onu kadroya almamızın doğru olduğunu az önce gösterdi. Harika bir tavrı var. Bazı seçeneklerimiz var ama Harry elbette forvetteki ana adam."
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All Whites maçı için geri sayım başladı
İngiltere Milli Takımı, Tampa’da bir hazırlık maçı oynayacak ve tarihsel olarak Avrupalı rakiplere karşı zorlanan Yeni Zelanda karşısında, son iki maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırmayı hedefliyor.
Pazar günü, Premier League şampiyonu Arsenal'den dört oyuncunun takıma katılmasıyla turnuva atmosferi önemli ölçüde yoğunlaşacak. Kosta Rika ile oynanacak bir sonraki hazırlık maçının ardından, nihai kadro 17 Haziran'da Dallas'ta Hırvatistan ile oynayacakları L Grubu maçına başlamadan önce Kansas City'ye taşınacak.