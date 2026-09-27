Tuchel, güçlü bir kadro sahaya sürmekte kararlı ve çekirdek grubunda ritim ile güven oluşturmaya çalışıyor. İngiltere, cumartesi günü Wembley'de İspanya'ya 3-2 mağlup olduktan sonra kendini kanıtlamak zorunda. Teknik direktör, yoğun fikstürün daha yumuşak bir yaklaşım benimsemek için geçerli bir mazeret olmadığını vurguladı.

Rotasyon konusundaki tavizsiz tutumunu detaylandıran Tuchel, şöyle ekledi: "Bunu neden yapayım ve oyunculara geri adım atmanın, bir devreyi paylaşmanın ya da bir maç dinlenmenin sorun olmadığı izlenimini neden vereyim? Asla yapmam. Bu delilik. Bir sonraki maçı kazanmak istiyoruz. Rotasyon yapmamayı çok isterdim ama bunun mümkün olup olmadığından emin değilim. İdeal senaryo, tekrar sahaya çıkmak, sonra yine sahaya çıkmak ve yine sahaya çıkmak olurdu. En az altı ya da yedi oyuncunun yeniden ilk 11'de başlaması, sorumluluğu onların omuzlarına yüklemek ve onların da bu güveni hissetmesi için."