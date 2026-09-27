Getty Images Sport
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Thomas Tuchel, İngiltere oyuncularını dinlendirmenin "çılgınlık" olduğunu söyledi ve Premier League teknik direktörlerinden gelen telefonlara cevap vermeyi reddetti
Milli takım için taviz yok
Bir basın toplantısında konuşan Tuchel, The Guardian'ın aktardığına göre oyuncuların süreleri konusunda Premier League teknik direktörleriyle herhangi bir anlaşma yapma niyetinde olmadığını söyledi.
Declan Rice'ın ağır iş yükü ve kamuoyunca bilinen kondisyon sorunları nedeniyle dinlenmeye ihtiyacı olduğunu kabul etse de Tuchel, ilk 11'inde istikrarı korumak istiyor. Kulüplerden gelen baskıyla ilgili konuşan Tuchel, "Premier League teknik direktörlerinden telefon almıyorum. Ben de hiçbir zaman bir milli takım hocasını aramadım [kulüp futbolundayken]. Oyuncuların [sürelerini] yönetemem. Bu imkânsız. Kulüp antrenörüyken şunu biliyordum... Brezilya ya da Arjantin'de bir hocayı arasam, ne dediğimi anlamazdı. Oyuncular da ne dediğimi anlamazdı" dedi.
- AFP
Zafer için tam gaz
Tuchel, güçlü bir kadro sahaya sürmekte kararlı ve çekirdek grubunda ritim ile güven oluşturmaya çalışıyor. İngiltere, cumartesi günü Wembley'de İspanya'ya 3-2 mağlup olduktan sonra kendini kanıtlamak zorunda. Teknik direktör, yoğun fikstürün daha yumuşak bir yaklaşım benimsemek için geçerli bir mazeret olmadığını vurguladı.
Rotasyon konusundaki tavizsiz tutumunu detaylandıran Tuchel, şöyle ekledi: "Bunu neden yapayım ve oyunculara geri adım atmanın, bir devreyi paylaşmanın ya da bir maç dinlenmenin sorun olmadığı izlenimini neden vereyim? Asla yapmam. Bu delilik. Bir sonraki maçı kazanmak istiyoruz. Rotasyon yapmamayı çok isterdim ama bunun mümkün olup olmadığından emin değilim. İdeal senaryo, tekrar sahaya çıkmak, sonra yine sahaya çıkmak ve yine sahaya çıkmak olurdu. En az altı ya da yedi oyuncunun yeniden ilk 11'de başlaması, sorumluluğu onların omuzlarına yüklemek ve onların da bu güveni hissetmesi için."
Bellingham ortalığı kızıştırıyor
Sıkışık fikstüre rağmen Jude Bellingham, Avrupa şampiyonlarına karşı sergilediği bitmek bilmeyen enerjisi nedeniyle teknik direktörün orta sahayı övmesiyle Tuchel'in planlarında merkezde kalmaya devam ediyor. Bellingham bir asist yaptı ve bir penaltı kazandı, ayrıca Marc Cucurella ile de karşı karşıya geldi. Bellingham'ın kısa süre içinde çok fazla maç oynamasına ilişkin endişelere değinen Tuchel, kondisyonunu dikkatle takip edeceklerini doğrularken agresif tarzını da övdü. Tuchel, "Jude bundan hoşlanıyor, böyle olduğunda daha da iyi oluyor" dedi.
"Biraz öfkeyle oynaması daha iyi. Yaptığı şey bu. Bence bazen ateşini yakmak için bu anları arıyor. [Milli maç sırasında] hiçbir [Madridli] takım arkadaşını tanımıyor. Hâlâ onlarla arkadaş ama 90 dakika boyunca değil."
- Getty Images Sport
İngiltere'yi şimdi ne bekliyor?
İngiltere, Uluslar Ligi'nde rotasını düzeltmek isterken salı günü Prag'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşmanın ardından kadro, cumartesi günü Hırvatistan ile oynamak için Rijeka'ya gidecek ve ardından bu yoğun milli ara dönemini bir sonraki hafta Çekya'ya karşı sahasında oynayacağı maçla tamamlayacak.
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