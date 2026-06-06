Thomas Tuchel, İngiltere'nin Yeni Zelanda ile oynayacağı Dünya Kupası hazırlık maçı öncesinde bir gazetecinin çektiği fotoğrafı gördükten sonra neden 'endişeli ve kaygılı'?

Daily Mail gazetesinin, Raymond James Stadyumu'ndaki oyun sahasının sadece bir hafta önce döşenen geçici bir "tak ve kullan" saha olduğunu ortaya koyan haberlerinin ardından, İngiltere'nin turnuva hazırlıkları küçük bir aksaklıkla karşı karşıya kaldı.

Genellikle suni çim zemin kullanılan bu stadyum, yaklaşan maç için yeniden çim ile kaplanmak zorunda kaldı. Fotoğraflarda çimin bazı kısımlarında hafif bir düzensizlik olduğu ortaya çıkınca, seyahat eden Futbol Federasyonu saha personeli stadyum organizatörleriyle aktif bir şekilde irtibata geçti.







