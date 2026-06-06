The FA
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Thomas Tuchel, İngiltere'nin Yeni Zelanda ile oynayacağı Dünya Kupası hazırlık maçı öncesinde bir gazetecinin çektiği fotoğrafı gördükten sonra neden 'endişeli ve kaygılı'?
Üç Aslan, saha sorunlarını aşmayı başardı
Daily Mail gazetesinin, Raymond James Stadyumu'ndaki oyun sahasının sadece bir hafta önce döşenen geçici bir "tak ve kullan" saha olduğunu ortaya koyan haberlerinin ardından, İngiltere'nin turnuva hazırlıkları küçük bir aksaklıkla karşı karşıya kaldı.
Genellikle suni çim zemin kullanılan bu stadyum, yaklaşan maç için yeniden çim ile kaplanmak zorunda kaldı. Fotoğraflarda çimin bazı kısımlarında hafif bir düzensizlik olduğu ortaya çıkınca, seyahat eden Futbol Federasyonu saha personeli stadyum organizatörleriyle aktif bir şekilde irtibata geçti.
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Tuchel, yerinde inceleme yapılmasını istiyor
İngiltere milli takım teknik direktörü, olası lojistik sorunlara karşı tetikte olduğunu ancak taktiksel programında değişiklik yapmadan önce stadyumu bizzat incelemek istediğini açıkladı. Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Tuchel şunları söyledi: "Bir gazetecinin paylaştığı bir fotoğraf gördüm ve bu beni biraz endişelendirdi, ancak oraya vardığımızda karar verelim.
Herhangi bir sorun olursa, her zaman buna tepki verebiliriz. Planımız, iki tam kadroyla 45 dakika oynamak ve herkese eşit sürelerde şans vermek. Ardından, sonraki üç gün boyunca aynı antrenman yüküyle devam edebiliriz. Planımız bu ve şu anda buna sadık kalıyoruz."
Florida'da kadro derinliği sınandı
İngiltere Milli Takımı, son Şampiyonlar Ligi final maçının ardından dinlenmeye çekilen Arsenal’in kilit oyuncuları Eberechi Eze, Noni Madueke, Declan Rice ve Bukayo Saka’dan yoksun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.
Crystal Palace kalecisi Dean Henderson, Avrupa kupasını kazandıktan sonra takıma iyi uyum sağlarken, birkaç Premier Lig genç yeteneği de nemli West Palm Beach kampındaki antrenman kadrosunu güçlendirmek için devreye girdi.
Görünürdeki endişelere rağmen, Tuchel tamamen formda olan 27 kişilik kadroyla çalışıyor ve resmi kanallardan sahanın nihayetinde oynamaya uygun olacağı bilgisini aldı.
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L Grubu mücadelesi yaklaşıyor
İngiltere, 10 Haziran'da Kosta Rika ile oynayacağı bir hazırlık maçı sonrasında Florida'daki geçici konaklamasını sonlandıracak. Yıldızlarla dolu kadro, taktik hazırlıklarını tamamlamak üzere daha sonra Kansas City'deki resmi turnuva antrenman kampına kalıcı olarak taşınacak.
Takımı zorlu bir L Grubu mücadelesi bekliyor. 17 Haziran'da Dallas'ta Hırvatistan ile oynanacak açılış maçıyla başlayacak olan grup aşaması, Gana ve Panama ile oynanacak kalan maçlarla devam edecek.