Tuchel, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki son performanslarının kadrosunun yeni bir olgunluk seviyesine ulaştığını gösterdiğine inanıyor. Salı günü Wembley Stadyumu'nda Çekya karşısında alınan net 3-0'lık galibiyetin ardından İngiltere Teknik Direktörü, takımın maçlara hükmetme becerisini Dünya Kupası sonrası gelişiminin bir işareti olarak gösterdi. Harry Kane'in iki golü ve Vladimir Coufal'ın kendi kalesine attığı gol galibiyeti getirirken, İngiltere son dört maçında üçüncü kez kazandı.

Teknik adam, Çekya karşısındaki performansın akıcılığını övmekte gecikmedi ve oyuncularının ilk düdükten son düdüğe kadar oyunun temposunu kontrol ettiğini vurguladı. Tuchel, "Bence çok iyi bir maç oynadık, çok akıcıydı. Bence maç boyunca oyuna hükmettik, çok odaklıydık. Bu, üç ya da dört günde oynadığımız dördüncü maç. Yine çok iyi bir performanstı ve hak edilmiş bir galibiyetti" dedi.