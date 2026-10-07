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Thomas Tuchel, İngiltere'nin "üst düzey tepkisini" ve Dünya Kupası sonrası Uluslar Ligi'ndeki geri dönüşün ardından yaşadığı gelişimi övdü
Wembley'de elit standartları korumak
Tuchel, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki son performanslarının kadrosunun yeni bir olgunluk seviyesine ulaştığını gösterdiğine inanıyor. Salı günü Wembley Stadyumu'nda Çekya karşısında alınan net 3-0'lık galibiyetin ardından İngiltere Teknik Direktörü, takımın maçlara hükmetme becerisini Dünya Kupası sonrası gelişiminin bir işareti olarak gösterdi. Harry Kane'in iki golü ve Vladimir Coufal'ın kendi kalesine attığı gol galibiyeti getirirken, İngiltere son dört maçında üçüncü kez kazandı.
Teknik adam, Çekya karşısındaki performansın akıcılığını övmekte gecikmedi ve oyuncularının ilk düdükten son düdüğe kadar oyunun temposunu kontrol ettiğini vurguladı. Tuchel, "Bence çok iyi bir maç oynadık, çok akıcıydı. Bence maç boyunca oyuna hükmettik, çok odaklıydık. Bu, üç ya da dört günde oynadığımız dördüncü maç. Yine çok iyi bir performanstı ve hak edilmiş bir galibiyetti" dedi.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası temelleri üzerine inşa ederek
Alman teknik adam, dünya sahnesinde kazanılan tecrübelerin oyuncularını daha da güçlendirdiği konusunda ısrarcı. Yarı finalden elenmenin ardından bir düşüş yaşamak yerine, takımın turnuvayı taktiksel gelişimini daha da ileri taşımak için bir sıçrama tahtası olarak kullandığı görülüyor. Tuchel, grubun iç kültürüne dikkat çekerek son dönemde sahadaki başarılarının arkasındaki temel etkenler olarak antrenman yoğunluğunu ve kolektif inancı gösterdi.
"Antrenman ve tutum, uyum, inanç. Elbette gruptan çıkamadan elenmedik ve elbette bu bizi daha güçlü yaptı. Yüksek bir seviyedeyiz, bu hep böyleydi, durum bu. Her gün öğreniyor ve maçlarla daha da güçleniyorsunuz," diye ekledi Tuchel,
Kane rekor kırmaya devam ediyor
İngiltere'nin üstünlüğünün merkezinde, Wembley'de kariyerindeki tarihi bir dönüm noktasını kutlayan kaptan Harry Kane vardı. Bayern Münih'in golcüsü, 125. kez milli formayı giyerek İngiltere tarihinin en çok maça çıkan erkek oyuncusu unvanında efsane kaleci Peter Shilton'ı yakaladı. Kane, açılış golünde kilit rol oynadıktan sonra Morgan Rogers ve Lewis Hall'un hazırladığı fırsatları gole çevirerek bu özel günü her zamanki tarzında kutladı.
Tuchel, kaptanının bitmek bilmeyen istikrarına övgüler yağdırırken, golcünün rekor kıran performanslarının sıradanlaşmasına izin vermedi. Kane'in maçı kazandıran katkısıyla ilgili olarak teknik direktör, "Yaptığı şey bu" dedi. "Bunu hafife almıyorum, her maçta olağanüstü."
- Getty Images Sport
Finaller öncesi kadro seçimi baş ağrısı yaratıyor
İngiltere, kasım ayında Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı son grup maçlarına hazırlanırken, kadroda yer kapma yarışı iyice kızışıyor. Son dönemdeki gol yağmuru sırasında birkaç yedek oyuncu fırsatlarını iyi değerlendirdi ve gelecek yaz düzenlenecek Uluslar Ligi finallerinde yer almayı kovalayan Tuchel’i, en iyi ilk 11’i konusunda zor kararlar bekliyor.
Eski Chelsea patronu, "Evet, seviye her zaman çok yüksek, kadroyu belirlemek zor. Herkesin katkı vermesinden ve forma ile takım için elinden gelen her şeyi ortaya koymasından mutluyum. Standardı yukarı koydular, dışarıdan da böyle görünüyordu ve içeride de durum tam olarak böyle" itirafında bulundu.
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