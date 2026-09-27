Getty Images Sport
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Thomas Tuchel, İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde nefes kesen maçta İspanya'ya yenilmesinin ardından "belirleyici an" için hayıflandı
Tuchel, Wembley'deki ilk zorlukları belirledi
Tuchel, İspanya ile oynanan ve iniş çıkışlara sahne olan Uluslar Ligi maçının ardından İngiltere'nin performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Alman teknik adam, takımını son Avrupa şampiyonu karşısında maçın peşinden koşmak zorunda bırakan savunma performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Erken bireysel hatalar maçın tonunu belirledi; açılış golünde Lamine Yamal'ın yoğun presi karşısında Marc Guehi hazırlıksız yakalandı, ardından Nico O’Reilly'nin isabetsiz pası İspanya'nın farkı ikiye çıkarmasına ve Wembley'i şaşkına çevirmesine neden oldu.
Maçın başlangıç bölümünü değerlendiren Tuchel, takımının kendi eliyle kendine büyük bir zorluk çıkardığını kabul etti. Son düdüğün ardından ITV Sport'a konuşan eski Chelsea patronu, karşılaşmanın ilk bölümüyle ilgili sert bir değerlendirmede bulundu. "Berbat bir başlangıç, olabilecek en kötü başlangıç. Bu tür bir takıma karşı geriye düşmek işi çok zorlaştırıyor. Tepki çok iyiydi. 10, 12 dakikadan sonra daha iyi olan taraf bizdik ama iki ya da üç büyük hata yaptık. Büyük pozisyonlar verdik ama genel olarak daha iyiydik, oyunu kontrol ettik, rakip yarı sahadaydık, pozisyonlar ürettik, iki gol attık. Bence düdükten sonraki en iyi 15 dakikamızı oynadık" dedi.
- Getty Images Sport
Kane'in kaçırdığı penaltı kırılma anı olduğunu kanıtlıyor
Gecenin belirleyici anı ikinci yarıda geldi. Anthony Gordon ve Harry Kane'in kafa golüyle o sırada 2-1 önde olan İngiltere penaltı kazandı. Farkı açma fırsatı doğarken, İngiltere kaptanı ender görülen bir talihsizlik yaşadı; topa vurduğu sırada kaydı ve vuruşu üst direğe çarptı. On iki yardadan gelen bu fırsatın değerlendirilememesi, İspanya'nın yeniden soğukkanlılığını kazanmasına izin verdi. Konuk ekipte oyuna sonradan giren Alex Baena ile Mikel Oyarzabal ağları bularak galibiyeti getirdi ve Tuchel'i neler olabileceğini düşünmeye bıraktı.
Tuchel, "(Kane) ne yazık ki penaltıyı gole çeviremedi ve bu da belirleyici an olmuş olabilir çünkü İspanya, belki de ilk kez, yenilmezlik serisinin burada sona ereceğine inanmıştır" dedi.
Savunmadaki zaaflar, hücumdaki umut vaat eden tabloyu gölgede bıraktı
Hücumdaki üretkenlik ev sahibi taraftara tezahürat yapacak çok şey verse de, dörtlü savunmadaki kırılganlık teknik ekip için önemli bir endişe olmaya devam etti. Tuchel, elit rakiplere karşı hata payının olmadığını vurgulamakta gecikmedi. İspanya'nın üçüncü golü, teknik direktörün rakibin yaratıcı oyunu sonucunda gerçekten kazanılmış olduğunu düşündüğü tek goldü; diğerleri ise zorlanmadan yapılan hatalarla hediye edildi. Savunmadaki istikrarsızlık, orta saha ve hücum hattının 90 dakika boyunca ortaya koyduğu sıkı çalışmayı baltaladı.
Teknik direktör, uluslararası seviyede gereken standardın kritik anlarda karşılanmadığını vurguladı. Tuchel, “Sonra 2-2 için bir büyük hata daha yaptık ve üçüncü gol onların gerçekten attığı tek goldü” dedi. “Diğerlerinde ise bu seviyede çok fazla bireysel hata vardı. Yapacak bir şey yok. Devam etmeliyiz, bundan ders çıkarmalıyız ve puanları Çek Cumhuriyeti'nden geri almalıyız."
- Getty Images Sport
Hayal kırıklığına rağmen İngiltere için olumlu gelişmeler var
Mağlubiyetin acısına rağmen, Tuchel'in sözlerinde alttan alta bir iyimserlik hissi vardı. İngiltere Teknik Direktörü, skorun oyunun dengesini ya da kadrosundaki potansiyeli tam olarak yansıtmadığı yönündeki inancını korudu.
"Böyle bir takıma karşı her zaman zorlandığınız anlar olur. Ama bu seviyede detaylar belirleyicidir" diye ısrar etti. "Fırsatlarınızı değerlendirmeniz önemlidir, belirleyici hataları azaltmanız önemlidir. Bugün ikisi de bizim lehimize değildi. Kalite vardı, mücadele vardı, maçın bazı bölümleri çok ama çok iyiydi ama sonuç bunu bugün göstermiyor."
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