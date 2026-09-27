Tuchel, İspanya ile oynanan ve iniş çıkışlara sahne olan Uluslar Ligi maçının ardından İngiltere'nin performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Alman teknik adam, takımını son Avrupa şampiyonu karşısında maçın peşinden koşmak zorunda bırakan savunma performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Erken bireysel hatalar maçın tonunu belirledi; açılış golünde Lamine Yamal'ın yoğun presi karşısında Marc Guehi hazırlıksız yakalandı, ardından Nico O’Reilly'nin isabetsiz pası İspanya'nın farkı ikiye çıkarmasına ve Wembley'i şaşkına çevirmesine neden oldu.

Maçın başlangıç bölümünü değerlendiren Tuchel, takımının kendi eliyle kendine büyük bir zorluk çıkardığını kabul etti. Son düdüğün ardından ITV Sport'a konuşan eski Chelsea patronu, karşılaşmanın ilk bölümüyle ilgili sert bir değerlendirmede bulundu. "Berbat bir başlangıç, olabilecek en kötü başlangıç. Bu tür bir takıma karşı geriye düşmek işi çok zorlaştırıyor. Tepki çok iyiydi. 10, 12 dakikadan sonra daha iyi olan taraf bizdik ama iki ya da üç büyük hata yaptık. Büyük pozisyonlar verdik ama genel olarak daha iyiydik, oyunu kontrol ettik, rakip yarı sahadaydık, pozisyonlar ürettik, iki gol attık. Bence düdükten sonraki en iyi 15 dakikamızı oynadık" dedi.