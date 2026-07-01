AFP
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Thomas Tuchel, İngiltere’nin “olabilecek en kötü başlangıcı” aşarak Dünya Kupası hayallerini canlı tutmasının ardından, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’yle verdiği mücadeleden “gerçek bir inanç” kazanmasını umuyor
Tuchel, maçın başlarında yaşanan tedirginliğin ardından sabır çağrısında bulundu
Tuchel, Brian Cipenga’nın ceza sahası içinde boşluk bulup Jordan Pickford’u yakın direğinden geçmesiyle takımının eleme maçına kabus gibi bir başlangıç yaptığını kabul etti. 7. dakikadaki bu golle geriye düşmek, turnuva öncesinde favori gösterilen takımı sarsmış olsa da, erken dönemde maruz kalınan baskıya rağmen Alman teknik direktör, skoru tersine çevirmek için takımının gösterdiği zihinsel dayanıklılığı övdü.
Tuchel, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Herkesin istediği gibi olsaydı, erken bir gol atar, bir gol daha atar ve kolay bir öğleden sonra geçirirdik" dedi. "Karşınıza çıkan her durumla başa çıkmak zorundasınız. Onlar çok erken bir gol attılar. Su molasından sonra dört ya da beş fırsat yakaladık. Penaltı durumu lehimize sonuçlanmadı. Durmadan, durmadan, durmadan saldırdık. Bu tepki ve inanç eşsizdi. Kazanmanın bir yolunu bulduk. Hak ettiğimiz bir galibiyetti."
- Getty Images Sport
Zorlu bir yolculuğun değeri
Tuchel, geriden gelerek kazanmanın zorluğunun, rahat bir galibiyetten çok, uzun vadede İngiltere için daha faydalı olacağına inanıyor ve zorlukların üstesinden gelmenin, turnuvanın ilerleyen aşamaları için gerekli olan dayanıklılığı geliştirdiğini belirtiyor. Opta'ya göre bu geri dönüş tarihi bir olaydı; İngiltere, açılış golünü yedikten sonra bir FIFA Dünya Kupası maçını kazandığı tarihteki ikinci kez oldu; önceki tek örnek ise 1966'da Almanya'ya karşı oynanan final maçıydı (4-2). İngiltere, son 16 turunda Meksika ile karşılaşmaya hazırlanırken, bu yeni kazanılan azim hemen sınanacak.
"İşleri kolaylaştırmak ve ilk golü atmak istiyoruz," diye açıkladı Tuchel. "Eğer ilk golü atıp bir gol geriden gelip maçı çevirebilirseniz, işte bu tür deneyimler size gerçek bir inanç kazandırır. Oyuncularım bugün ne yaptıklarının ve bunun ne kadar zor olduğunun çok iyi farkındalar. İnanmaya devam ettik. Mümkün olan en kötü başlangıcı yaptık. İlk şut, ilk gol. Ardından işler daha da zorlaştı. İlk su molasından sonra oyunun kontrolünü ele geçirdik. Bence bir penaltı almamız gerekirdi. Yedek oyuncular oyuna girdi, ellerinden geleni yaptılar ve maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti, ama çok çalışmak zorunda kaldık."
Kane, rekor kıran performansıyla Pelé’yi geride bıraktı
Takımın performansı akıcı olmasa da, Harry Kane bir kez daha neden “Üç Aslanlar” için vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Maçın sonlarında, oyuna sonradan giren Anthony Gordon’un ortasını yakın mesafeden kafayla ağlara gönderen Kane, skoru açan isim oldu. Maçın bitimine dört dakika kala aynı ikili bir kez daha işbirliği yaptı: Jude Bellingham’ın Lionel Mpasi tarafından kurtarılan bir başka şutunun ardından Gordon topu geri kazandı ve Kane’in ceza sahası kenarından durdurulamaz bir vuruş yapmasına imkân sağladı. Forvetin maçın sonlarında attığı iki gol, sadece tur atlamayı garantilemekle kalmadı; aynı zamanda kariyerindeki Dünya Kupası gol sayısını 13'e çıkardı ve bu sayede resmi olarak Pele'nin Dünya Kupası gol rekorunu da aştı.
Tuchel, kaptanı hakkında şöyle konuştu: "Ondan beklediğimiz budur! Kendisinden de beklediği budur. Zorlu maçlar, çekişmeli maçlar... Harry, bu maçların kaderini belirlemek için burada. En üst seviye."
Daha sonra ise kısaca şöyle ekledi: "Gittikçe daha iyi oluyor."
Kane’in 75. ve 86. dakikalardaki soğukkanlı vuruşları, kaleci Mpasi’nin liderliğindeki dirençli Kongo Demokratik Cumhuriyeti savunmasının turnuvanın en büyük sürprizini yaratma tehdidinde bulunmasının ardından İngiltere’yi utançtan kurtardı.
- Getty Images Sport
Yedek kulübesinin etkisi ve takım içi uyum
Gordon ve Bukayo Saka’nın oyuna girmesi maçın seyrini belirleyici oldu; Gordon, Kane’in her iki golünde de asist yaptı. Böylece Gordon, Dünya Kupası tarihinde yedek olarak oyuna girip birden fazla golde doğrudan rol alan ilk İngiltere oyuncusu oldu. Tuchel, yedek kulübesinde maça başlayan oyuncuların önemini vurgulayarak, su molaları sırasında ve saha kenarındaki tutumlarının nihai sonuç için hayati önem taşıdığını belirtti.
"Turnuva boyunca söylediğim gibi, enerji ve takım ruhu en üst seviyede," dedi Tuchel. "Herkes şu anda turnuvanın hangi aşamasında olduğumuzu anlıyor. Oynamayan oyuncular durmadan çaba gösteriyor, su molalarında da pozitif davranıyorlar. Oynadıklarında herkes rahat, maçı bitirdiklerinde de herkes rahat. Zorlaşırsa zorlaşır, ama sabrımızı ve inancımızı kaybetmemeliyiz. O oyuncu [Lionel Mpasi] yaptığı kurtarışlarla inanılmazdı."