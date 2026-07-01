Tuchel, Brian Cipenga’nın ceza sahası içinde boşluk bulup Jordan Pickford’u yakın direğinden geçmesiyle takımının eleme maçına kabus gibi bir başlangıç yaptığını kabul etti. 7. dakikadaki bu golle geriye düşmek, turnuva öncesinde favori gösterilen takımı sarsmış olsa da, erken dönemde maruz kalınan baskıya rağmen Alman teknik direktör, skoru tersine çevirmek için takımının gösterdiği zihinsel dayanıklılığı övdü.

Tuchel, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Herkesin istediği gibi olsaydı, erken bir gol atar, bir gol daha atar ve kolay bir öğleden sonra geçirirdik" dedi. "Karşınıza çıkan her durumla başa çıkmak zorundasınız. Onlar çok erken bir gol attılar. Su molasından sonra dört ya da beş fırsat yakaladık. Penaltı durumu lehimize sonuçlanmadı. Durmadan, durmadan, durmadan saldırdık. Bu tepki ve inanç eşsizdi. Kazanmanın bir yolunu bulduk. Hak ettiğimiz bir galibiyetti."