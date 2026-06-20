Thomas Tuchel, İngiltere’nin Gana ile oynayacağı Dünya Kupası maçında Bukayo Saka’nın yine yedek kulübesinde yer alacağına dair ipucu verdi

Oyuncu, takıma yardımcı olmak için uzun vadeli fiziksel durumunu riske almaya hazır olduğunu açıkça belirtirken, teknik direktörü ise turnuvanın genel tablosunu göz önünde bulunduruyor. Tuchel şöyle konuştu: “Bukayo hazır ve giderek daha da hazır hale gelecek. Bence bu grubun son maçına geldiğimizde o hazır olacak.”

Bu hassas yönetim stratejisi, kilit oyuncularıyla ilgili tıbbi detayları geleneksel olarak tamamen kulüp içinde tutan Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta’nın yaklaşımıyla tezat oluşturuyor.