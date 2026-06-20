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Thomas Tuchel, İngiltere’nin Gana ile oynayacağı Dünya Kupası maçında Bukayo Saka’nın yine yedek kulübesinde yer alacağına dair ipucu verdi
Tuchel, yıldız forvetini koruyor
Üç Aslanlar, Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek L Grubu’ndaki mücadelesine muhteşem bir başlangıç yaptı; Saka, ikinci yarıda oyuna girdikten hemen sonra Marcus Rashford’a bir asist yaptı. Ancak milli takım teknik kadrosu, 24 yaşındaki oyuncuyu turnuvanın ilk aşamalarında dinlendirme konusunda kararlı. Kanat oyuncusu, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğuna uzanan başarılı son dönemlerinde ağrıya rağmen oynamış olsa da, Tuchel son derece temkinli bir yaklaşım sergiliyor.
- Getty Images Sport
Menajer, kondisyon planını açıkladı
Oyuncu, takıma yardımcı olmak için uzun vadeli fiziksel durumunu riske almaya hazır olduğunu açıkça belirtirken, teknik direktörü ise turnuvanın genel tablosunu göz önünde bulunduruyor. Tuchel şöyle konuştu: “Bukayo hazır ve giderek daha da hazır hale gelecek. Bence bu grubun son maçına geldiğimizde o hazır olacak.”
Bu hassas yönetim stratejisi, kilit oyuncularıyla ilgili tıbbi detayları geleneksel olarak tamamen kulüp içinde tutan Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta’nın yaklaşımıyla tezat oluşturuyor.
Kadro derinliği baskıyı hafifletiyor
Tıbbi değerlendirmeler, kanat oyuncusunun Aşil tendiniti sorununun zorlu lig sezonunun sona ermesinden bu yana kötüleşmediğini gösteriyor; ancak Tuchel, oyuncunun eleme turlarında en iyi formuna ulaşmasını istiyor gibi görünüyor. Onun kalitesindeki bir oyuncuyu yedek kulübesinde tutabilme lüksü, İngiltere'nin muazzam hücum derinliğini ortaya koyuyor; sağ kanatta muhtemelen Noni Madueke yeniden forma giyecek. Bu temkinli yaklaşım, diğer rotasyon seçeneklerinin etkileyici formuyla da haklı çıkıyor; özellikle Ivan Toney, Sporting Kansas City'ye karşı kapalı kapılar ardında oynanan ve 5-1 kazanılan son hazırlık maçında hat-trick yapmıştı.
- AFP
Gana'daki sınav liderleri zorluyor
İngiltere, Salı günü Boston Stadyumu’na giderek, turnuvaya Panama’yı 1-0 yenerek başlayan Gana takımıyla kritik bir liderlik mücadelesine çıkacak. Black Stars, turnuvaya disiplinli bir başlangıç yaptıktan sonra ivme kazanmaya çalışırken, rakiplerine zorlu bir fiziksel sınav sunacak. İngiltere, ikinci galibiyetini de alması halinde, New Jersey’de Panama ile oynayacağı son grup maçı öncesinde 32’li turda yerini rahatlıkla garantileyecek.