Thomas Tuchel, İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanamaması halinde kovulması gerektiğini söyledi; eski forvet ise Dünya Kupası kadrosuna yönelik acımasız bir "B takımı" eleştirisinde bulundu

Tuchel’in ilk Dünya Kupası kadro açıklamasının yarattığı yankı futbol dünyasında hâlâ devam ederken, Deeney eski Chelsea teknik direktörüne karşı en önde yer alıyor. The Sun gazetesindeki köşesinde yazan eski Watford forveti, Three Lions’ın dünya sahnesine hazırlanırken Londra’da geride bırakılan yeteneklere inanamadığını dile getirdi. Deeney, “A sınıfı yeteneklere sahip bir ülke olarak, Dünya Kupası’na B takımını gönderiyor gibi görünüyoruz” diye yazdı. "Thomas Tuchel ilkelerini tamamen karıştırmış ve kupa ile dönmezlerse kovulmayı hak edecek bir kadro seçmiş."

Bu hayal kırıklığının temelinde, kadro seçimi kriterlerinde tutarlılık eksikliği algısı yatıyor. Deeney şöyle dedi: "Seçimi itibar mı, form durumu mu yoksa oynama süresi mi belirliyor? Jarell Quansah'ın kadroda olması ikincisini akla getiriyor, ancak John Stones'un kadroya çağrılması, yine büyük isimlere döndüğümüzü gösteriyor. Hangisi doğru?"



