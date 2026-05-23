Thomas Tuchel, İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanamaması halinde kovulması gerektiğini söyledi; eski forvet ise Dünya Kupası kadrosuna yönelik acımasız bir "B takımı" eleştirisinde bulundu
Deeney, 'B takımı' kadrosunu sert bir dille eleştirdi
Tuchel’in ilk Dünya Kupası kadro açıklamasının yarattığı yankı futbol dünyasında hâlâ devam ederken, Deeney eski Chelsea teknik direktörüne karşı en önde yer alıyor. The Sun gazetesindeki köşesinde yazan eski Watford forveti, Three Lions’ın dünya sahnesine hazırlanırken Londra’da geride bırakılan yeteneklere inanamadığını dile getirdi. Deeney, “A sınıfı yeteneklere sahip bir ülke olarak, Dünya Kupası’na B takımını gönderiyor gibi görünüyoruz” diye yazdı. "Thomas Tuchel ilkelerini tamamen karıştırmış ve kupa ile dönmezlerse kovulmayı hak edecek bir kadro seçmiş."
Bu hayal kırıklığının temelinde, kadro seçimi kriterlerinde tutarlılık eksikliği algısı yatıyor. Deeney şöyle dedi: "Seçimi itibar mı, form durumu mu yoksa oynama süresi mi belirliyor? Jarell Quansah'ın kadroda olması ikincisini akla getiriyor, ancak John Stones'un kadroya çağrılması, yine büyük isimlere döndüğümüzü gösteriyor. Hangisi doğru?"
Foden ve Palmer'ın kadroya alınmaması şok yarattı
En çok tartışılan konular arasında, 2023-24 Premier Lig Sezonun En İyi Oyuncusu seçilen Phil Foden ile Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ın kadroda yer almaması yer alıyor. Tuchel, kararını savunarak, sadece geçmişteki şöhretten ziyade "azim ve heyecan" üzerine kurulu bir kadro istediğini belirtti. Ancak Deeney, İngiltere'nin en yaratıcı oyuncuları olmadan Gareth Southgate yönetimindeki dönemden daha ileriye gidebileceğine ikna olmuş değil.
Deeney, "Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer ve Phil Foden'ı kadroya almama kararı, birkaç ay sonra inanılmaz derecede aptalca görünebilir" diye uyardı. "Herkes isimlere veya egolara göre seçim yapmama fikrini seviyor, ancak bu, geride bırakılacak çok büyük bir kalite demek ve bu kadroyla Tuchel'in İngiltere'yi Gareth Southgate'in götürdüğünden daha ileriye götürebileceğini düşünmüyorum."
Henderson Tartışması
Brentford'un orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ın kadroya alınması, Deeney için bir başka tartışma konusu oldu. Deeney, bu seçimin Tuchel'in oyuncuları fiziksel durumlarına ve sahada geçirdikleri süreye göre seçeceği yönündeki mesajıyla çeliştiğini savundu. Deeney, "Hepimiz Jordan'ın atmosferi canlandırmak için kadroda olduğunu biliyoruz ve sorun o değil, ancak mesaj, hazır ve oynayan oyuncuları seçeceğimiz yönündeydi" dedi. "Jordan sakatlık geçirdi ve Brentford'da yedek kulübesinden oyuna giriyor."
Tuchel felsefesinden ödün vermiyor
Sert eleştirilere rağmen Tuchel kararlılığını korudu ve seçimlerinin, önceki milli takım kamplarında toplanan "kanıtlardan" büyük ölçüde etkilendiğini açıkladı. O, bu kamplarda liderlik grubunun ve takımın genel uyumunun, Kuzey Amerika'daki turnuva için korumak istediği bir düzeye ulaştığını hissetmişti.
Tuchel, takımın şu anda "biraz taze bir soluk" kazandığını savundu ve kadroya çok fazla benzer profilli oyuncu eklemekten kaçınılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. "Bu, bahsettiğiniz diğer oyuncuların bir hata yaptığı anlamına mı geliyor? Hayır," diye açıkladı Tuchel. "Bazıları için bu sadece pozisyonla ilgili bir durum. Dengeli bir kadro oluşturmaya çalıştık ve beş tane 10 numara getirip onları pozisyonlarının dışında oynatmak istemedik. Çünkü bu kime fayda sağlardı? Oyuncuya mı, yoksa kendimize mi? Sanmıyorum." Turnuva başladığında, şüphecileri haksız çıkarmak için baskı artık tamamen teknik direktörün üzerinde.