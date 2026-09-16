O akşam kurulan ve sarsılmaz hale gelen yoldaşlık, şimdi geleceğin temelini attı ve Euro 2028'e giderken paha biçilmez bir zemin oluşturdu.

Gelişen soyunma odası kültürüne değinen teknik adam, şunları ekledi: "Bu oyuncularla aramızda çok güçlü bir bağ oluşturdu. Artık onlar benim oyuncularımmış gibi hissediyorum. İşin güzelliği de bu. Birlikte başarı da yaşıyorsunuz, acı veren anlar da, ama birlikte o kadar çok zaman geçiriyorsunuz ki sonra doğal bir bağ oluşuyor. Bu yüzden onları görmekten mutluyum. Onlara meydan okumaktan mutluyum, onları zorlamaktan mutluyum ve bunun bir parçası olmaktan da çok gurur duyuyorum."

Bu birlikteliği bir sonraki döneme taşımakta kararlı olan teknik adam, şöyle konuştu: "Çok heyecanlıyım. Bence bir adım daha yaklaştık ve bence oradayız. ABD'de bir Dünya Kupası'na hazırlanmak çok zor, ama bence bir Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak mümkün ve Nations League Tier One'da hazırlanıyoruz.

"Hedef, 10 maç daha oynamak. ABD'de 10 maç oynadık; sekiz galibiyet, bir beraberlik, bir acı verici yenilgi. Bu, üzerine inşa edebileceğimiz bir şey. Hepimizin başını dik tutmaya ve bir sonraki sınamalara cesaret ve pozitiflikle gitmeye hakkı var. Önümüzde Nations League'de dört maç var ve odak noktamız da burada."