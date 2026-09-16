Craig Mercer
Çeviri:
Thomas Tuchel, İngiltere'nin 10 kişiyle aldığı ünlü Dünya Kupası galibiyetinin ardından Azteca'nın çimlerini yemediği için pişman olduğunu itiraf etti
Sıra dışı çim itirafı ortaya çıktı
Meksiko City'de turnuvanın ev sahiplerinden birine karşı 10 kişiyle alınan kahramanca 3-2'lik eleme zaferi, teknik direktörü o anın büyüsüne tamamen kaptırdı. Takımını böylesine devasa bir deplasman sınavından geçirmenin yarattığı tarifsiz coşkuya kapılan isim, bu mutluluğu en sıra dışı şekilde kalıcı kılma isteği duydu. Maçın bitiş düdüğünden kısa süre sonra bir arkadaşına gönderdiği mesajı hatırlayan Tuchel, şunları itiraf etti: "Maçtan sonra bir arkadaşıma mesaj attım ve sadece şunu yazdım: 'Bunun bir parçasını sonsuza kadar vücudumda tutabilmek için keşke maçtan sonra biraz çim yeseydim.' His buydu. O an buydu."
- Latin Sport Images
Henderson sakatlığı birlik ruhunu öne çıkardı
O sarhoş edici atmosfer, maç sonrası kutlamalar sırasında reklam panolarının üzerinden düşerek kolunu kıran Jordan Henderson anında da inkâr edilemez hâle gelen olağanüstü bir takım ruhunu da ortaya koydu.
Resmî FA röportajında Daniel Sturridge'e konuşan teknik direktör şöyle dedi: "Bu maçta isteyebileceğiniz çok şey vardı. Bunun bu oyuncular için ne anlama geldiğine ve birbirleriyle nasıl olduklarına dair bir kanıta ihtiyacınız varsa, o an Jordan'ın düşüp kolunu kırdığı andı. Bir saniye içinde oyuncular oradaydı. Her bir oyuncu oradaydı; kutlamaları durdurdu, bir kalkan oluşturdu, Jordan'ı korudu, hiçbir yere gitmedi, tam bir empati gösterdi. Bu gerçekten çok özeldi."
Kolektif bağ, hırsı besliyor
O akşam kurulan ve sarsılmaz hale gelen yoldaşlık, şimdi geleceğin temelini attı ve Euro 2028'e giderken paha biçilmez bir zemin oluşturdu.
Gelişen soyunma odası kültürüne değinen teknik adam, şunları ekledi: "Bu oyuncularla aramızda çok güçlü bir bağ oluşturdu. Artık onlar benim oyuncularımmış gibi hissediyorum. İşin güzelliği de bu. Birlikte başarı da yaşıyorsunuz, acı veren anlar da, ama birlikte o kadar çok zaman geçiriyorsunuz ki sonra doğal bir bağ oluşuyor. Bu yüzden onları görmekten mutluyum. Onlara meydan okumaktan mutluyum, onları zorlamaktan mutluyum ve bunun bir parçası olmaktan da çok gurur duyuyorum."
Bu birlikteliği bir sonraki döneme taşımakta kararlı olan teknik adam, şöyle konuştu: "Çok heyecanlıyım. Bence bir adım daha yaklaştık ve bence oradayız. ABD'de bir Dünya Kupası'na hazırlanmak çok zor, ama bence bir Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak mümkün ve Nations League Tier One'da hazırlanıyoruz.
"Hedef, 10 maç daha oynamak. ABD'de 10 maç oynadık; sekiz galibiyet, bir beraberlik, bir acı verici yenilgi. Bu, üzerine inşa edebileceğimiz bir şey. Hepimizin başını dik tutmaya ve bir sonraki sınamalara cesaret ve pozitiflikle gitmeye hakkı var. Önümüzde Nations League'de dört maç var ve odak noktamız da burada."
- ZUMA Press Wire
Zorlu kıta takvimi kapıda
İngiltere, bu ayın ilerleyen günlerinde Uluslar Ligi'nde dünya şampiyonu İspanya'yı ağırlayarak yeniden resmi maçlara çıkacak. Hırvatistan deplasmanı ve Çekya ile iç saha-dış saha olmak üzere oynanacak çift maçlı seri de şimdiden ufukta görünüyor. Tuchel, zorlu fikstüre yönelik hazırlıklar hız kazanırken son kadro seçimini cuma günü açıklayacak.
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