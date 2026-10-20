Haberi yayımlayan The Sun'a göre Barry, Premier League'de teknik direktörlük görevine geçmeye istekli. Ocak 2021'de Chelsea'de birlikte çalıştıkları dönemden bu yana Tuchel'in teknik ekibinin kilit isimlerinden biri oldu. Nisan 2023'te Alman teknik adamla Bayern Münih'e gitti ve 18 ay sonra İngiltere'nin teknik ekibine katıldı. Başarılı bir Dünya Kupası eleme sürecinin ardından sözleşmesini Euro 2028'e kadar uzatmasına rağmen, üst ligde bir takımı çalıştırma fırsatı onu cezbedebilir.