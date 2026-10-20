Getty Images Sport
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Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'ndaki yardımcısı Anthony Barry'yi Premier League'de teknik direktörlük görevine kaptırabilir
Barry’nin gözü Premier League fırsatında
Haberi yayımlayan The Sun'a göre Barry, Premier League'de teknik direktörlük görevine geçmeye istekli. Ocak 2021'de Chelsea'de birlikte çalıştıkları dönemden bu yana Tuchel'in teknik ekibinin kilit isimlerinden biri oldu. Nisan 2023'te Alman teknik adamla Bayern Münih'e gitti ve 18 ay sonra İngiltere'nin teknik ekibine katıldı. Başarılı bir Dünya Kupası eleme sürecinin ardından sözleşmesini Euro 2028'e kadar uzatmasına rağmen, üst ligde bir takımı çalıştırma fırsatı onu cezbedebilir.
- Getty Images Sport
Birden fazla kulüp teknik direktör değişikliğini değerlendiriyor
Onun millî takımdan ayrılma ihtimali, Premier League’deki bazı kulüplerde mevcut teknik direktörlerin geleceğine ilişkin belirsizliğin arttığı bir dönemde gündeme geldi. Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, göreve gelmesinden yalnızca dört ay sonra koltuğunu korumaya çalışıyor. Crystal Palace, Brighton’a 5-0 mağlup oldu. Fulham Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa da göreve geldikten sonraki ilk altı maçında galibiyet alamayınca yoğun baskı altına girdi. Fulham’ın hafta sonu Hull City’yi 1-0 yenmesi ise baskıyı geçici olarak hafifletti.
Manchester United ile anılan büyük isimler
Nottingham Forest'ın Oliver Glasner'ın geleceğini değerlendirdiği, Matthias Jaissle'nin ise Newcastle'da zorlandığı bildiriliyor. Manchester United'ın son altı maçında galibiyet alamaması nedeniyle Michael Carrick üzerindeki baskı sürüyor. Ancak United değişikliğe gitmeye karar verirse Barry yerine deneyimli bir isme yöneleceği düşünülüyor. Old Trafford'daki görev için Antonio Conte'nin adı güçlü biçimde anılırken Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler ve Almanya'nın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann da adaylar arasında gösteriliyor. Böylece lig genelinde teknik direktör değişiklikleri gündemde kalıyor.
- Getty Images Sport
İngiltere'nin yardımcı antrenörünü şimdi ne bekliyor?
Barry, şimdilik İngiltere millî takımındaki görevlerini sürdürecek ve yaklaşan millî maçlarda Tuchel'e yardımcı olacak. Ancak önümüzdeki haftalarda Premier League'de bir teknik direktörlük görevi boşalırsa, teknik direktörlük kariyerinin uzun vadeli geleceğine ilişkin önemli bir karar vermesi gerekebilir.
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