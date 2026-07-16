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Thomas Tuchel, İngiltere milli takım teknik direktörlüğünden istifa edecek mi? Üç Aslanlar’ın teknik direktörü, Arjantin’e karşı Dünya Kupası yarı finalinde alınan yenilginin ardından zorlu bir basın toplantısıyla karşı karşıya
Tuchel’in taktiksel değişiklikleri yenilgiyle sonuçlandı
Tuchel, İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e 2-1 yenilmesinin ardından sorumluluğu üstlendi. Anthony Gordon’un golüyle öne geçen İngiltere’de teknik direktör, beşli savunma düzenine geçmişti; bu karar, Arjantin’in top hakimiyetini ele geçirmesine ve maçın son dakikalarında iki gol atmasına yol açtı. Üç Aslanlar’ın teknik direktörü, taktik değişikliğin istenen etkiyi yaratmadığını kabul etti. Takımı, üstünlüğünü korumak bir yana, Arjantin’in oyuna ağırlığını koymasıyla ivmesini kaybetti ve rakibin geri dönüşüne engel olamadı.
Üç Aslanlar’ın başına hâlâ patron geçiyor
İngiltere’nin 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline kalamamasının yarattığı hayal kırıklığına rağmen, Tuchel’in koltuğu sağlam görünüyor. BBC’ye göre, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Genel Müdürü Mark Bullingham, eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörüne tam destek verdi ve Tuchel’in Euro 2028’e kadar görevde kalması bekleniyor. Ayrıca Tuchel, görevinden istifa etmeyeceğini de vurguladı.
"Ev sahibi olacağımız Avrupa Şampiyonası'na kadar sözleşmemiz devam edecek," diyen Tuchel, "Şu anda o kadar ileriyi görmek zor olsa da bunu sabırsızlıkla bekliyorum.
"Birçok büyük futbol ülkesi yarı finalden önce eleniyor, bu yüzden bu bir başarıdır. Şu anda kimse bunu duymak istemiyor; ben de istemiyorum çünkü kendimizden en fazlasını bekliyoruz. Rekabetçi olmanın doğası budur."
Tuchel, taktiksel riskin ters tepmesinin ardından sorumluluğu üstlendi
Tuchel, sonuçta İngiltere’nin üstünlüğünü korumayı başaramayan taktik değişikliği üzerine değerlendirmede bulundu. Eleştirileri kabul etmekle birlikte, bu kararın maçın gidişatına göre alındığını vurguladı.
"Arka beşli bir dizilişe geçmeye karar verdik çünkü boşluklar çok fazlaydı. Arjantin daha riskli, daha ritmik oynadı ve belki de artık kaybedecek bir şeyleri kalmadığını düşünerek oynadı; bu da onları rahatlattı ve bizi geriye itti," diye açıkladı.
"Çünkü biz de birdenbire kaybedecek çok şeyimiz varmış gibi oynadık. Elbette sorumluluk teknik direktöre aittir ve işler yolunda gitmezse bunun yanlış olduğunu söylemek kolaydır."
Ancak İngiltere teknik direktörü, acı verici yenilgiye rağmen oyuncularını övdü ve şöyle dedi: "Şu anda pişmanlık duymuyorum. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı ve galibiyete çok çok yakındık. 1-0 öne geçmeyi hak etmiştik. En iyi maçlarımızdan birini, belki de bu koşullar altında en iyi maçımızı oynadık. Takım harikaydı – ama işi sonuna kadar götüremedik."
- (C)Getty Images
İngiltere, sezonu iyi bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor
İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanma umutları sona erdi, ancak Tuchel'in takımının hâlâ bir maçı kaldı. Cumartesi günü oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacaklar; bu maçı kazanmaları halinde bronz madalyayı elde edecekler ve bu, 1966'da kendi evlerinde kupayı kaldırdıklarından bu yana “Üç Aslanlar”ın erkekler Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi olacak.
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