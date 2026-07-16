İngiltere’nin 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline kalamamasının yarattığı hayal kırıklığına rağmen, Tuchel’in koltuğu sağlam görünüyor. BBC’ye göre, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Genel Müdürü Mark Bullingham, eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörüne tam destek verdi ve Tuchel’in Euro 2028’e kadar görevde kalması bekleniyor. Ayrıca Tuchel, görevinden istifa etmeyeceğini de vurguladı.

"Ev sahibi olacağımız Avrupa Şampiyonası'na kadar sözleşmemiz devam edecek," diyen Tuchel, "Şu anda o kadar ileriyi görmek zor olsa da bunu sabırsızlıkla bekliyorum.

"Birçok büyük futbol ülkesi yarı finalden önce eleniyor, bu yüzden bu bir başarıdır. Şu anda kimse bunu duymak istemiyor; ben de istemiyorum çünkü kendimizden en fazlasını bekliyoruz. Rekabetçi olmanın doğası budur."



