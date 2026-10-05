Kane, İngiltere'yi Çekya karşısında sahaya kaptan olarak çıkardığında İngiliz futbolunun en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki oyuncu salı günü Wembley'deki Uluslar Ligi maçında forma giymesi halinde, efsane kaleci Peter Shilton'ın 125 milli maçlık sayısına ulaşacak ve milli takım tarihinin en çok forma giyen erkek oyuncusu unvanını ortaklaşa paylaşacak. Bu, zaten İngiltere formasıyla en çok gol atan oyuncu rekorunu elinde bulunduran bir futbolcu için olağanüstü bir başarı.

Bayern Münih'in forveti, son milli arada da yavaşladığına dair hiçbir işaret vermedi; Hırvatistan karşısında alınan baskın 7-0'lık galibiyette iki gol atarak milli takım kariyerindeki gol sayısını 89'a çıkardı. Mükemmelliğin peşindeki bu amansız koşu, Tottenham'ın eski oyuncusu için yeni değil; Kane, Bundesliga'da kupalarla dolu bir maceraya atılmadan önce Kuzey Londra'dan Spurs tarihinin en golcü oyuncusu olarak 280 golle ayrılmıştı.

Almanya'ya transferi, ceza sahası önündeki bitiricilik içgüdülerini daha da keskinleştirmekten başka bir işe yaramadı. 2023'te Allianz Arena'ya geldiğinden bu yana Kane, köklü rekorları büyük bir rahatlıkla yerle bir etti. Eylülde Bundesliga tarihinde 100 gol barajına en hızlı ulaşan oyuncu oldu; bunu sadece 98 maçta başardı ve 49 yıldır kırılamayan bir rekoru geride bıraktı.