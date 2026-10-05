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Thomas Tuchel, İngiltere kaptanı Harry Kane'i tarihi dönüm noktasına taşımaya hazırlayan "amansız" arzunun perde arkasını anlattı
Peter Shilton'ın hayaletinin peşinde
Kane, İngiltere'yi Çekya karşısında sahaya kaptan olarak çıkardığında İngiliz futbolunun en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki oyuncu salı günü Wembley'deki Uluslar Ligi maçında forma giymesi halinde, efsane kaleci Peter Shilton'ın 125 milli maçlık sayısına ulaşacak ve milli takım tarihinin en çok forma giyen erkek oyuncusu unvanını ortaklaşa paylaşacak. Bu, zaten İngiltere formasıyla en çok gol atan oyuncu rekorunu elinde bulunduran bir futbolcu için olağanüstü bir başarı.
Bayern Münih'in forveti, son milli arada da yavaşladığına dair hiçbir işaret vermedi; Hırvatistan karşısında alınan baskın 7-0'lık galibiyette iki gol atarak milli takım kariyerindeki gol sayısını 89'a çıkardı. Mükemmelliğin peşindeki bu amansız koşu, Tottenham'ın eski oyuncusu için yeni değil; Kane, Bundesliga'da kupalarla dolu bir maceraya atılmadan önce Kuzey Londra'dan Spurs tarihinin en golcü oyuncusu olarak 280 golle ayrılmıştı.
Almanya'ya transferi, ceza sahası önündeki bitiricilik içgüdülerini daha da keskinleştirmekten başka bir işe yaramadı. 2023'te Allianz Arena'ya geldiğinden bu yana Kane, köklü rekorları büyük bir rahatlıkla yerle bir etti. Eylülde Bundesliga tarihinde 100 gol barajına en hızlı ulaşan oyuncu oldu; bunu sadece 98 maçta başardı ve 49 yıldır kırılamayan bir rekoru geride bıraktı.
- AFP
Doğuştan golcünün eşsiz DNA'sı
Tuchel, istatistiksel dönüm noktalarına yönelik bu takıntının elit santrforları geri kalanlardan ayıran unsur olduğuna inanıyor. Wembley'deki kritik maç öncesinde konuşan eski Chelsea patronu, Kane'in müthiş performansının, dünya çapında her 9 numarada bulunması gereken benmerkezci bir rekabetçi damardan beslendiğini açıkladı.
"Bence dünyadaki bütün 9 numaralar, hangi ligde olursa olsun ya da altyapı futbolunda olsun, biraz farklı yapıda olur" diye açıkladı Tuchel. "Bunu sadece takımları kazansın diye yapmazlar, kendileri için de yaparlar, rekorlar için yaparlar. Kaç gol atabilirim, kaç asist yapabilirim, ligin en golcü oyuncusu kim, kimi geçmem gerekiyor, sıradaki rekor nerede? Bu seviyede, kendisine böyle bireysel hedefler koymamış ve bunların onu sınırlarına kadar zorlamadığı hiçbir golcüyü bulamazsınız. Onu harekete geçiren şey de bu. Harry'nin yapısı da böyle."
En üst seviyede faaliyet gösteriyor
Tuchel'in kaptanına duyduğu hayranlık açıkça görülüyor; özellikle de Kane'in, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde hücum hattına liderlik etmenin baskısına uyum sağlama biçimi konusunda. Alman teknik adam, Kane'in Münih'e taşındıktan sonra bir şekilde bir seviye daha yukarı çıktığını, yalnızca bitiriciliğinin ötesinde genel oyununu da geliştirdiğini belirtti. Teknik direktör, Ballon d'Or töreni yaklaşırken forvetin mevcut formu ve dünya futbolundaki konumu için övgü dolu ifadeler kullandı.
"Daha fazla söyleyecek sözüm var mı emin değilim, çünkü sanki sürekli gol atıyor, harika oynuyor ve Ballon d'Or için kısa listede yer alıyor gibi hissediyorum" diye ekledi Tuchel. "Yaptığı her şeyi en üst seviyede yapıyor ve bunu aralıksız sürdürüyor. Bayern Münih'te bu büyük rolü üstlendiğinden beri yeni bir seviyeye ulaştı ve saha içinde de saha dışında da en üst seviyede."
- AFP
Uluslar Ligi puan durumu
İngiltere şu anda Uluslar Ligi A3 Grubu'nda 6 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider İspanya'nın üç puan gerisinde bulunuyor. Avrupa şampiyonuyla aynı tempoyu koruyabilmeleri için Çekya karşısında alınacak bir galibiyet büyük önem taşıyor ve Tuchel, takımına kıvılcımı vermesi için rekor kıran kaptanına büyük ölçüde güvenecek. Kane'in gözü hem galibiyette hem de tarih kitaplarında yer alacak başarılarda olurken, Wembley her rekorun peşinden koşan yıldızdan bir kez daha klasik bir performans bekliyor.
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