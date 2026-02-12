Thomas Tuchel, İngiltere'deki görevini uzatmaya ve 2028 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Ancak, ilk kupayı kazanmadan önce geleceği hakkında sorular sorulmaya başlandı. Mevcut sözleşmesi yaz aylarında sona erecek olan teknik adamın, yurt içindeki bir takıma dönmesi gündeme geldi. 52 yaşındaki teknik adam, Manchester United'ın Ruben Amorim'in yerine kalıcı bir halef atamaya hazırlandığı sırada değerlendirilen isimler arasında yer alıyor. Şu anda Michael Carrick, Red Devils'ın geçici teknik direktörlüğünü üstleniyor.

Thomas Frank'ı kovmuş olan Tottenham'ın da Tuchel'i beğendiği söylenirken, Real Madrid de şu anda geçici teknik direktörle çalışan bir başka ağır siklet takım. Alvaro Arbeloa, Xabi Alonso'nun yerine görevi devraldı. Pep Guardiola'nın gelecek sezon Manchester City'de kalıp kalmayacağı ve Luis Enrique'nin PSG ile yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı konusunda sorular soruluyor.

İngiliz Futbol Federasyonu bu söylentilerin farkında ve Tuchel'in gelecekte de takımın başında kalmasını sağlamak için harekete geçti. The Times gazetesi, 2028'de "ev sahibi" olarak düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bir anlaşma yapıldığını bildirdi.