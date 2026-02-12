Getty
Thomas Tuchel, İngiltere'deki görevini uzatmaya ve 2028 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Tuchel'in şu anki İngiltere sözleşmesi ne zaman sona eriyor?
Eski Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain teknik direktörü Tuchel, birkaç ay önce görevi kabul ettikten sonra Ocak 2025'te İngiltere milli takımının başına geçti. İlk sözleşmesi, Dünya Kupası döngüsünü tamamlayacağı nispeten kısa bir sözleşmeydi.
2026 finallerine kalifiye olarak kusursuz bir ilerleme kaydedildi ve Three Lions, Kuzey Amerika topraklarında dünya şampiyonluğunu kazanma favorilerinden biri olarak görülüyordu. Tuchel, İngiltere erkek milli takımının 60 yıllık uluslararası başarısızlık dönemine son verme görevini üstlendi.
Tuchel, Manchester United, Tottenham ve Real Madrid ile bağlantılı
Ancak, ilk kupayı kazanmadan önce geleceği hakkında sorular sorulmaya başlandı. Mevcut sözleşmesi yaz aylarında sona erecek olan teknik adamın, yurt içindeki bir takıma dönmesi gündeme geldi. 52 yaşındaki teknik adam, Manchester United'ın Ruben Amorim'in yerine kalıcı bir halef atamaya hazırlandığı sırada değerlendirilen isimler arasında yer alıyor. Şu anda Michael Carrick, Red Devils'ın geçici teknik direktörlüğünü üstleniyor.
Thomas Frank'ı kovmuş olan Tottenham'ın da Tuchel'i beğendiği söylenirken, Real Madrid de şu anda geçici teknik direktörle çalışan bir başka ağır siklet takım. Alvaro Arbeloa, Xabi Alonso'nun yerine görevi devraldı. Pep Guardiola'nın gelecek sezon Manchester City'de kalıp kalmayacağı ve Luis Enrique'nin PSG ile yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı konusunda sorular soruluyor.
İngiliz Futbol Federasyonu bu söylentilerin farkında ve Tuchel'in gelecekte de takımın başında kalmasını sağlamak için harekete geçti. The Times gazetesi, 2028'de "ev sahibi" olarak düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bir anlaşma yapıldığını bildirdi.
Tuchel uluslararası futbolda hayatın tadını çıkarıyor
Tuchel, uluslararası yönetimde mutlu olduğunu ifade ederek, daha önce görüşmelere kapıyı açık bırakmıştı. Tuchel, "Profesyonel ve kulüp futbolunda geçirdiğim uzun yıllardan, beni neyin mutlu ettiğini ve benden en iyi performansı neyin çıkardığını biliyorum. Yeniden enerji dolu hissediyorum ve oyuncularla çalışmayı ve Premier Lig'e yakın olmayı seviyorum. Ayrıca, sahip olduğum destek ve güvenin seviyesini de biliyorum" demişti.
FA'nın "dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini kadrosunda tutmayı önemli bir başarı olarak gördüğü, özellikle de kulüp futbolunda önemli pozisyonların şu anda boş olduğu veya boşalmak üzere olduğu" söyleniyor. FA, kaptan Harry Kane ve Arsenal orta saha oyuncusu Declan Rice gibi önde gelen oyuncuların Tuchel hakkında "övgü dolu" sözler sarf ettiğini gördü.
İngiltere, Dünya Kupası başlamadan önce sözleşme uzatmaları konusunda bir geçmişe sahip ve 2010 yılında Fabio Capello ile de benzer bir yaklaşım benimsemişti. Tuchel, uzun vadeli planlama konusunda daha uygun bir isim olarak görülüyor.
Uluslar Ligi kura çekimi ve Dünya Kupası macerası: 2026'da İngiltere
Perşembe günü Brüksel'de yapılacak Uluslar Ligi kura çekiminde yer alacak. İngiltere, üçüncü grupta yer alıyor ve Portekiz, Fransa, İspanya veya Almanya gibi en üst sıradaki takımlardan biriyle eşleşecek. Turnuva Eylül ayında başlayacak ve finaller gelecek yaz yapılacak.
The Times, "bu turnuvayı kazanmak İngiltere'nin hedefleri arasında yer alıyor ve Tuchel'in bu görevi üstlenmesini istemeleri FA'nın düşüncesindeki bir başka faktör" diyor. Ancak Tuchel, "büyük turnuvalardaki, özellikle de Dünya Kupası'ndaki performansıyla değerlendirilecek". İngiltere, Mart ayında Uruguay ve Japonya ile dostluk maçları oynayacak.
Daha sonra Florida'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi maçlarda Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile karşılaşacaklar, ardından Kansas City'deki antrenman kampına geçecekler. Dünya şampiyonluğu için mücadeleye 17 Haziran'da Dallas'ta L Grubu rakibi Hırvatistan ile başlayacaklar. 23 Haziran'da Boston'da Gana, dört gün sonra ise New Jersey'de Panama ile karşılaşacaklar.
