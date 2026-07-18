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Thomas Tuchel’in zamanı doldu mu? İngiltere’nin Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından eski Premier Lig forveti, Pep Guardiola hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu
Tuchel, Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından baskı altında
İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e 2-1 yenilmesinin ardından Tuchel üzerindeki baskı giderek artıyor. Anthony Gordon, maçın başında Three Lions’ı öne geçirdi, ancak Albiceleste, Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez’in golleriyle skoru eşitledi. Teknik direktör, 1-0 öne geçtikten sonra daha defansif bir taktik benimseme kararı nedeniyle birçok eski milli yıldızdan sert eleştiriler aldı. Bu hayal kırıklığına rağmen, İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA), turnuvanın ötesinde takımı yönetmeye hazırlanan Tuchel'e desteğini sürdürdüğü bildiriliyor.
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Morrison, Tuchel'in neden kalması gerektiğini açıklıyor
Eski Premier Lig forveti Morrison, Tuchel’in görevden alınması yönündeki taleplerin artmasına rağmen İngiltere’yi yönetecek doğru kişi olmaya devam ettiğine inanıyor. FourFourTwo dergisinde bir yazı kaleme alan Morrison, gerçekçi alternatiflerin çok az olduğunu savundu.
"Hâlâ Tuchel'in İngiltere'yi yönetmek için doğru kişi olduğunu düşünüyorum," diye yazdı. "Birçok kişinin onun görevden alınmasını istediğini biliyorum, ama onu görevden alacaksanız, onun yerine kim var ki?"
Guardiola rüya gibi bir teknik direktördür
Morrison başlangıçta görevdeki teknik direktörü savunsada, belirli bir ismin İngiltere milli takımının teknik direktörlüğü konusundaki tüm tartışmayı değiştireceğini hemen vurguladı. Guardiola’nın Manchester City’den ayrılmasının ardından, Katalan dehanın milli takımı devralması fikri birçok taraftar için hâlâ bir hayal olarak kalıyor.
Morrison, Premier Lig’i defalarca kazanan bu teknik direktörü işe alma fırsatı ortaya çıkarsa, Tuchel’in sözleşme durumu veya pozisyonun ne zaman boşalacağı ne olursa olsun, FA’nın hemen harekete geçmemesinin aptalca olacağına inanıyor.
"Birçok kişi Pep Guardiola'dan bahsediyor. Pep'in görevi boşalırsa, bu fırsatı iki elinizle yakalamalısınız çünkü o 'özel' bir isim. Ancak şu anda FA'nın bir değişiklik yapacağını sanmıyorum," diye ekledi. "Zinedine Zidane'ın adı da gündeme geldi, ancak Didier Deschamps'ın ayrılmasıyla birlikte Fransa'ya gidecek gibi görünüyor. İnsanlar Jürgen Klopp’tan da bahsediyordu, ancak o Almanya milli takımının başına geçecek.
"Yani İngiltere bir değişiklik yapmaya karar verirse, muhtemelen piyasada olan tek isim Pep olur. Daha acil olarak, İngiltere şimdi kimsenin gerçekten oynamak istemediği üçüncülük maçı için hazırlanmak zorunda. Bu maçın neden hâlâ turnuvanın bir parçası olduğunu bilmiyorum, çünkü bana göre hiçbir anlamı yok. Bazı oyuncular artık sadece tatile çıkmak, enerji toplamak ve sezona hazırlanmak istiyor."
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Dikkatler üçüncülük play-off maçına yöneliyor
İngiltere, şu anda Miami Stadyumu'nda Fransa ile oynayacağı üçüncülük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, finale kalamamış olmanın hayal kırıklığını hâlâ yaşıyor olsa da, Tuchel ve oyuncularının maçı kazanması bekleniyor.
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