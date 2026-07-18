Thomas Tuchel’in zamanı doldu mu? İngiltere’nin Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından eski Premier Lig forveti, Pep Guardiola hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu

Morrison başlangıçta görevdeki teknik direktörü savunsada, belirli bir ismin İngiltere milli takımının teknik direktörlüğü konusundaki tüm tartışmayı değiştireceğini hemen vurguladı. Guardiola’nın Manchester City’den ayrılmasının ardından, Katalan dehanın milli takımı devralması fikri birçok taraftar için hâlâ bir hayal olarak kalıyor.

Morrison, Premier Lig’i defalarca kazanan bu teknik direktörü işe alma fırsatı ortaya çıkarsa, Tuchel’in sözleşme durumu veya pozisyonun ne zaman boşalacağı ne olursa olsun, FA’nın hemen harekete geçmemesinin aptalca olacağına inanıyor.

"Birçok kişi Pep Guardiola'dan bahsediyor. Pep'in görevi boşalırsa, bu fırsatı iki elinizle yakalamalısınız çünkü o 'özel' bir isim. Ancak şu anda FA'nın bir değişiklik yapacağını sanmıyorum," diye ekledi. "Zinedine Zidane'ın adı da gündeme geldi, ancak Didier Deschamps'ın ayrılmasıyla birlikte Fransa'ya gidecek gibi görünüyor. İnsanlar Jürgen Klopp’tan da bahsediyordu, ancak o Almanya milli takımının başına geçecek.

"Yani İngiltere bir değişiklik yapmaya karar verirse, muhtemelen piyasada olan tek isim Pep olur. Daha acil olarak, İngiltere şimdi kimsenin gerçekten oynamak istemediği üçüncülük maçı için hazırlanmak zorunda. Bu maçın neden hâlâ turnuvanın bir parçası olduğunu bilmiyorum, çünkü bana göre hiçbir anlamı yok. Bazı oyuncular artık sadece tatile çıkmak, enerji toplamak ve sezona hazırlanmak istiyor."