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Thomas Tuchel'in uyarısına rağmen Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, Manchester United'lı ikiliyle birlikte İngiltere kadrosundan ÇEKİLMEYE hazırlanıyor
Palmer, İngiltere görevinden çekilmeye hazırlanıyor
The Athletic'e göre Palmer, yük yönetimine öncelik vermek için Tuchel'in açıkladığı son İngiltere kadrosundan çekilmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki oyuncu, cuma günü G-Tech Community Stadium'da Chelsea'nin Brentford'a 3-0 yenildiği maçta 90 dakikanın tamamında sahada kaldı, ancak fiziksel durumunu korumak adına şimdi milli takım görevini pas geçecek.
Chelsea'nin oyun kurucusu, kadroda yer alması beklenmeyen tek önemli eksik değil. Manchester United'dan Marcus Rashford ile Kobbie Mainoo da pazar günü Fulham ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaklaşan Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi ciddi şüphe taşıyan isimler arasında yer alıyor.
Rashford, Dünya Kupası'ndan bu yana dikkatli şekilde yönetilmesi gereken kalça rahatsızlığıyla uğraşıyor ve 77. dakikada oyundan alındı. Öte yandan, Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen tek bir dakika bile süre almayan 21 yaşındaki Mainoo da Craven Cottage'ta 80 dakika oynadıktan sonra bir sakatlıkla mücadele ediyor.
- Paul Marriott
Alonso'nun desteğine rağmen Tuchel daha fazlasını istiyor
Palmer'ın kondisyonunu yönetme kararı, Tuchel'in kendisine verdiği sert mesajın ardından geldi; Tuchel, hücum oyuncusuna milli takıma yeniden çağrılmasını haklı çıkarması gerektiği uyarısında bulundu. Oyun kurucu, İngiltere formasıyla son olarak mart ayında Japonya'ya karşı görev yaptı ve İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmaması dikkat çekti.
Tuchel, "Cole'da olduğu gibi aday gösterilmek ve yeniden kadroda yer almak bir şey ama İngiltere için performans sergilemek başka bir şey" dedi. "Cole, geldiğinde seviyesini yükseltmek zorunda ve yerini almak, formasını korumak ve bu seçimi haklı çıkarmak için bu tür istatistikler ortaya koymalı."
Teknik direktör, Palmer'ın yeniden form tutmasının, yedi maçta dört gol ve iki asist üretmesinin, kadroya dahil edilmesini haklı kıldığını belirtti. Tuchel, "Rakamlarını yeniden yakaladı, asistlerini yeniden yaptı, maç kazandıran gollerini yeniden attı" diye ekledi. "Bence kanıtlaması gereken bir nokta var ve aynı şey Trent [Alexander-Arnold] için de geçerli. Bizim için hiçbir zaman seçilemez biri değildi ve bu da onun gelip kampa katılarak kendisinin en iyi versiyonunu gösterme fırsatı."
Bununla birlikte, Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso kısa süre önce yıldız hücum oyuncusunun temkinli yaklaşımını destekledi. Alonso, "Bence bazen bundan ders çıkarmak için sakatlık ya da her neyse öyle zor bir dönemden geçmeniz gerekir" ifadelerini kullandı. "Cole sakatlık nedeniyle zor bir dönem geçirdi ve şimdi bu belirtileri yeniden hissetmemek için önlem almaya yönelik gerçekten çok sıkı çalışıyor."
Sakatlıkların damga vurduğu bir sezonun ardından form durumunu yönetmek
Palmer'ın vücudunu riske atma konusundaki isteksizliği, uyluk ve hamstring sorunları nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğrayan sinir bozucu bir 2025-26 sezonundan kaynaklanıyor. 24 Premier League ilk 11'i de dahil olmak üzere 34 maça çıkıp 11 gol ve üç asist üretmesine rağmen, fiziksel olarak en üst seviyede kalmakta zorlandı.
Alonso yönetimindeki son formu Chelsea adına önemli bir artı oldu, ancak İngiltere görevini pas geçme kararı, onu formda tutmaya yönelik uzun vadeli bir stratejiye işaret ediyor. A milli takımda çıktığı 14 maçta sadece iki gol atan Palmer'ın, Tuchel'in ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırmak için biraz daha beklemesi gerekecek.
- Every Second Media
Kritik bir Uluslar Ligi fikstürü
Palmer, Rashford ve Mainoo olmadan İngiltere, üç haftalık bir süreçte Uluslar Ligi'nde zorlu dört maçlık bir fikstürle karşı karşıya kalacak. Tuchel'in eksik kadrosu, 26 Eylül'de Wembley'de Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı ağırlayacak, ardından 29 Eylül'de Prag'da Çek Cumhuriyeti ve 3 Ekim'de Hırvatistan deplasmanlarına çıkacak.
İngiltere daha sonra milli arayı 6 Ekim'de Wembley'de Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynayacağı iç saha maçıyla tamamlayacak. Tuchel şimdi, İngiltere'nin olumlu sonuçlar almasını sağlamak için alternatif seçeneklere yönelirken bu yoğun fikstürü yönetmek zorunda.
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