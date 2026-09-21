Palmer'ın kondisyonunu yönetme kararı, Tuchel'in kendisine verdiği sert mesajın ardından geldi; Tuchel, hücum oyuncusuna milli takıma yeniden çağrılmasını haklı çıkarması gerektiği uyarısında bulundu. Oyun kurucu, İngiltere formasıyla son olarak mart ayında Japonya'ya karşı görev yaptı ve İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmaması dikkat çekti.

Tuchel, "Cole'da olduğu gibi aday gösterilmek ve yeniden kadroda yer almak bir şey ama İngiltere için performans sergilemek başka bir şey" dedi. "Cole, geldiğinde seviyesini yükseltmek zorunda ve yerini almak, formasını korumak ve bu seçimi haklı çıkarmak için bu tür istatistikler ortaya koymalı."

Teknik direktör, Palmer'ın yeniden form tutmasının, yedi maçta dört gol ve iki asist üretmesinin, kadroya dahil edilmesini haklı kıldığını belirtti. Tuchel, "Rakamlarını yeniden yakaladı, asistlerini yeniden yaptı, maç kazandıran gollerini yeniden attı" diye ekledi. "Bence kanıtlaması gereken bir nokta var ve aynı şey Trent [Alexander-Arnold] için de geçerli. Bizim için hiçbir zaman seçilemez biri değildi ve bu da onun gelip kampa katılarak kendisinin en iyi versiyonunu gösterme fırsatı."

Bununla birlikte, Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso kısa süre önce yıldız hücum oyuncusunun temkinli yaklaşımını destekledi. Alonso, "Bence bazen bundan ders çıkarmak için sakatlık ya da her neyse öyle zor bir dönemden geçmeniz gerekir" ifadelerini kullandı. "Cole sakatlık nedeniyle zor bir dönem geçirdi ve şimdi bu belirtileri yeniden hissetmemek için önlem almaya yönelik gerçekten çok sıkı çalışıyor."