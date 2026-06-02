Thomas Tuchel'in takımı "Altın Nesil"den daha mı iyi? İngiltere'nin 21. yüzyıl Dünya Kupası kadroları - sıralaması

"Altın Nesil". Bu terimin sorumlusu, Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Adam Crozier'dir; zira Münih'te oynanan Dünya Kupası eleme maçında İngiltere'nin Almanya'yı 5-1 mağlup etmesinin ardından, Crozier İngiltere milli takımını bu şekilde adlandırmıştı. Bu olağanüstü bir performanstı, ancak aynı zamanda felaketle sonuçlanabilecek bir ifadeydi.

Nitekim bu olay, önümüzdeki yıllara dair beklentileri belirledi. Yıl 2001’di ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun başkanı, yetenek açısından bundan daha iyisinin olamayacağını açıkladı. O zamanlar, İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanmasının üzerinden 35 yıl geçmişti ve bu süre uzayıp gidiyordu. O zamandan beri büyük turnuvalarda yarı finale yükselmişlerdi, en önemlisi de beş yıl önceki Euro '96'ydı, ancak Crozier'in iddiası Sven Goran Eriksson'un takımına yönelik beklentileri belirledi.

Elbette İngiltere, bu beklentileri hiçbir zaman tam olarak karşılayamadı. Bu isim akıllarda yer etti, ancak turnuva üstüne turnuva, kadrolar başarısız oldu. O grup yaşlandı, daha iyi hale geldi, yetersiz kaldı ve yeni oyuncular geldi. Sözde "altın nesil"in tamamı ayrılana kadar İngiltere, bir kez daha gerçek Dünya Kupası şampiyonluk adayları olarak adını duyurmaya başlamadı.

Gerçekten de, son yedi Dünya Kupası'nda İngiltere'nin her versiyonu biraz farklı görünüyordu. Bu süreçte dört teknik direktör görevi devraldı (yakında beş olacak) ve bir avuç oyuncu birden fazla dönemi atlattı. Bazıları çok çabuk ayrılırken, diğerleri ise kalma süresini aştı.

Bunu göz önünde bulundurarak GOAL, 2002'den Thomas Tuchel'in 2026'da Three Lions'ı temsil etmek üzere seçtiği kadroya kadar, 21. yüzyılın İngiltere Dünya Kupası kadrolarını yetenek düzeylerine göre sıraladı:


    72014

    İngiltere'nin 2014 Dünya Kupası serüveninde beğenilecek hiçbir şey yoktu. Kağıt üzerinde İtalya, Uruguay ve Kosta Rika'dan oluşan grup zorlu görünüyordu, ancak İngiltere bu grubu olduğundan çok daha zorlu hale getirdi.

    İtalya'ya karşı alınan açılış mağlubiyetinin hemen ardından Uruguay'a da yenildiler ve Kosta Rika ikinci maçında Azzurri'yi şok bir galibiyetle mağlup ettikten sonra, İngiltere son maç gününe gelmeden matematiksel olarak elendi.

    Kadro genç ve yaşlı oyunculardan oluşuyordu, ancak kariyerlerinin zirvesinde olan yetenekli oyuncular pek yoktu. Steven Gerrard deneyimli bir kaptandı, ancak Liverpool'daki sondan bir önceki sezonunu kalp kırıcı bir şekilde bitirmesinin üzerinden iki ay bile geçmemişti; Wayne Rooney ve Frank Lampard da en iyi günlerini geride bırakmışlardı.

    Daniel Sturridge ve Raheem Sterling'de gençlik coşkusu vardı, ancak Gary Cahill ve Phil Jagielka'nın önderlik ettiği savunma, geriye dönüp bakıldığında, hiçbir zaman yeterince iyi olamazdı.

    62010

    "Altın nesil"in izlerini taşıyan ancak belki de ileride yaşanacak verimsiz yılların habercisi olan bu kadroda, Fabio Capello turnuva arifesinde büyük bir darbe aldı: Kaptanı Rio Ferdinand, Güney Afrika'ya indikten sonra İngiltere'nin ilk antrenmanında sakatlandı ve bu durum, savunmada John Terry'nin partneri olarak Jamie Carragher ya da Matt Upson'ın görev almasına neden oldu.

    Bu kadro, sakatlık lanetinin pençesine düşmüştü. Hem Rooney hem de Gerrard ile Lampard'ın aynı sahada etkili olabilmeleri için ikisinin arasında oynaması planlanan Gareth Barry, turnuva öncesinde sakatlık geçirdi ve sahaya çıktıklarında eski hallerinden çok uzak bir performans sergilediler.

    Bu nedenle, kadroda Rooney, Gerrard, Lampard, Terry ve Ashley Cole gibi birkaç dünya çapında yetenekli oyuncu bulunsa da, bu oyuncular performans gösteremediğinde diğer pozisyonlarda yeterli kalite yoktu. Sonuç olarak, İngiltere son 16 turunda elendi ve en unutulmaz anları, Rob Green'in ABD maçındaki hatası ve Lampard'ın Almanya maçında atamadığı gol oldu.

    52002

    İngiltere'nin 2002 kadrosunda pek çok yıldız oyuncu yer almasına rağmen – David Beckham, Michael Owen, Ferdinand, Sol Campbell ve Paul Scholes kadroda yer alıyordu – Eriksson, Gary Neville ve Gerrard'ın sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılması nedeniyle önemli iki oyuncunun yokluğundan dolayı bir hayli sıkıntı yaşadı. Danny Mills sağ bekte görev alırken, Gerrard'ın yerine geçecek olan Danny Murphy de turnuva öncesinde sakatlandı, bu da West Ham'ın kanat oyuncusu Trevor Sinclair'in kadroya alınmasına neden oldu.

    Sinclair, orta sahanın solunda üç maçta ilk on birde yer aldı ve bu, İngiltere'nin meşhur "sol kanat sorunu"nun doruk noktası oldu. Darius Vassell ve Owen Hargreaves ile yapılan denemeler ilk iki maçta işe yaramadı ve kadroya çağrılmadan önce sadece beş kez milli forma giymiş olan Sinclair'in devreye girmesine neden oldu.

    Beckham'ın meşhur metatarsal sakatlığını ve bunun onu bir dereceye kadar engellediğini de hesaba katarsak, İngiltere yine de nispeten iyi bir performans sergiledi; grup aşamasında Arjantin'i yendikten sonra, Danimarka'yı mağlup ederek 21. yüzyıldaki en iyi turnuva performanslarından birini ortaya koydu.

    Ronaldinho o serbest vuruşla David Seaman'ı aşırtmasaydı, belki de turnuvayı kazanabilirlerdi. Ancak bu takım, Three Lions'ı temsil eden en yetenekli kadro değildi.

    42018

    İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek 1966'daki zaferinden bu yana elde ettiği en iyi sonucu tekrarlamış olabilir, ancak Sir Gareth Southgate'in takımının kapasitesinin çok ötesinde bir performans sergilediğine şüphe yok.

    Evet, iyimser olmak için nedenler vardı. Harry Kane ve Dele Alli, Tottenham'da korkutucu bir ikili haline gelmişlerdi; Sterling ise Manchester City'nin "Centurions" sezonunda en iyi oyuncularından biriydi, ancak algılanan zayıflıkların olduğu birçok alan da vardı.

    Kyle Walker, Manchester United'a transfer olmadan önceki Harry Maguire'ın da yer aldığı üçlü savunmada oynamak zorunda kalırken, Ashley Young sol kanat bekinde tercih edilen isim oldu. Jesse Lingard ise orta sahada ilk 11'de yer alırken, Ruben Loftus-Cheek'in yedek kulübesinden düzenli olarak oyuna girmesi, kadro derinliğinin yetersizliğini ortaya koydu ve bu durum, uzatmalarda Hırvatistan'a yenildikleri maçta İngiltere'nin başına bela oldu.


    32022

    Euro 2020 finaline giden yol, İngiltere taraftarları için muhteşem bir yolculuktu; zira bir önceki Dünya Kupası’nda beklentileri aşan takım, kilit pozisyonlara yapılan kaliteli takviyelerin de etkisiyle giderek gelişti.

    18 ay sonra Dünya Kupası için Katar'a gelen Southgate'in takımı, bu ivmeyi sürdürüyordu. Declan Rice, Bukayo Saka ve Phil Foden, Premier Lig'in en iyi genç oyuncuları arasındaydı; Trent Alexander-Arnold ve Kyle Walker - ikisi de formlarının zirvesindeydi - sağ bek pozisyonunda ilk 11'de yer almak için rekabet ediyordu; Jude Bellingham'ın ortaya çıkışı ise İngiltere orta sahasına on yıldan fazla süredir eksik olan yaratıcılık ve dinamizm kattı.

    Kane'in hem kulüp hem de milli takımda gol yağdırmaya devam etmesi, Jordan Pickford, John Stones ve Maguire'ın savaşta edindiği tecrübeyle birleşince, bu kadro en iyilerle rekabet etmek için kurulmuştu. Kalvin Phillips ve Mason Mount bile henüz performans düşüşü yaşamamışken, Jack Grealish ve Marcus Rashford yedek kulübesinden oyuna girerek gerçek anlamda oyunun gidişatını değiştirebilecek yetenekler sergiliyordu.

    Bu kadronun sadece çeyrek finale kadar yükselebilmesi, en azından hayal kırıklığı yarattı. Kane'in penaltı kaçırmasıyla sonuçlanan Fransa'ya karşı yürek burkan mağlubiyet acı vericiydi ve geriye dönüp bakıldığında büyük bir fırsatın kaçırılması olarak görülebilir.

    22026

    Tuchel, Southgate’in başarısızlıklarını incelemiş ve selefinin hatalarından ders çıkarmış görünüyor. 2026 İngiltere kadrosu elbette yıldızlarla dolu, ancak biraz daha pragmatik bir yapıya sahip. Kane, Bayern Münih’te 60 gol attığı bir sezonun ardından Ballon d’Or’un en güçlü adayı olarak turnuvaya katılıyor; Rice ise tartışmasız Premier Lig’in en iyi oyuncusuydu; Bellingham ve Saka ise dünya klasmanında bir potansiyele sahip.

    Ancak burada belki de daha önemli olan, dengeyi sağlamak için kadroya eklenen isimler. Son derece disiplinli bir orta saha oyuncusu olan Elliot Anderson takıma ağırlık katacak, Reece James ise Alexander-Arnold'dan daha mantıklı bir seçim.

    Evet, savunmadaki deneyim eksikliği konusunda soru işaretleri var ve turnuvada Anthony Gordon veya Rashford'dan daha iyi kanat oyuncuları olduğu kesin. Cole Palmer ve Foden'ın kadroda yer almaması nedeniyle yedek kulübesinde maçı değiştirebilecek oyuncuların eksikliği de bir sorun olabilir. Ancak en az yirmi yıldır Tuchel'in ilk turnuva kadrosu kadar üst düzey kaliteye sahip bir İngiltere kadrosu olmamıştı.

    12006

    İngiltere'nin 2006 Almanya Dünya Kupası'na götürdüğü kadrodan daha iyisini bulmak oldukça zor olurdu.

    Neville, Ferdinand, Terry ve Cole'dan oluşan dörtlü savunma korkutucuydu, Gerrard ve Lampard'ın orta sahada yer alması ise, en azından kağıt üzerinde, rakipler için ürkütücü bir durumdu. Onların önünde, sakatlığıyla boğuşan ama bunun dışında formunun zirvesinde olan Rooney ile, hızını kaybetmiş olsa da hala kusursuz bir bitirici yeteneğine sahip zeki bir forvet olan Owen yer alıyordu.

    Campbell, Michael Carrick ve Hargreaves - diğer çoğu takımda ilk 11'de yer alabilecek oyuncular - genç yetenek Theo Walcott'un (ki, sonuçta Eriksson'un boşa harcadığı bir seçim olduğu ortaya çıktı) yanında yedek kulübesine mahkum kalmıştı.

    Peki ne ters gitti? İngiltere hiçbir zaman tam olarak uyum sağlayamadı. Takım içi rekabetler kadroyu parçaladı ve Eriksson bunu düzeltmek için kişisel olarak yeterince güçlü ya da taktiksel olarak yeterince zeki değildi. Grup aşamasının üçüncü maçında Owen'ın sakatlığı da işleri kolaylaştırmadı.

    Sonunda, turnuva boyunca form sorunu yaşayan Rooney, çeyrek finalde Portekiz maçında kırmızı kart gördü ve penaltılar bir kez daha İngiltere'nin sonunu getirdi. Böylece, turnuvayı kazanacak kadar iyi bir takım, erken bir şekilde turnuvadan elendi.

