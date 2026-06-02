Thomas Tuchel'in takımı "Altın Nesil"den daha mı iyi? İngiltere'nin 21. yüzyıl Dünya Kupası kadroları - sıralaması

Nitekim bu olay, önümüzdeki yıllara dair beklentileri belirledi. Yıl 2001’di ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun başkanı, yetenek açısından bundan daha iyisinin olamayacağını açıkladı. O zamanlar, İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanmasının üzerinden 35 yıl geçmişti ve bu süre uzayıp gidiyordu. O zamandan beri büyük turnuvalarda yarı finale yükselmişlerdi, en önemlisi de beş yıl önceki Euro '96'ydı, ancak Crozier'in iddiası Sven Goran Eriksson'un takımına yönelik beklentileri belirledi.

Elbette İngiltere, bu beklentileri hiçbir zaman tam olarak karşılayamadı. Bu isim akıllarda yer etti, ancak turnuva üstüne turnuva, kadrolar başarısız oldu. O grup yaşlandı, daha iyi hale geldi, yetersiz kaldı ve yeni oyuncular geldi. Sözde "altın nesil"in tamamı ayrılana kadar İngiltere, bir kez daha gerçek Dünya Kupası şampiyonluk adayları olarak adını duyurmaya başlamadı.

Gerçekten de, son yedi Dünya Kupası'nda İngiltere'nin her versiyonu biraz farklı görünüyordu. Bu süreçte dört teknik direktör görevi devraldı (yakında beş olacak) ve bir avuç oyuncu birden fazla dönemi atlattı. Bazıları çok çabuk ayrılırken, diğerleri ise kalma süresini aştı.

Bunu göz önünde bulundurarak GOAL, 2002'den Thomas Tuchel'in 2026'da Three Lions'ı temsil etmek üzere seçtiği kadroya kadar, 21. yüzyılın İngiltere Dünya Kupası kadrolarını yetenek düzeylerine göre sıraladı:



