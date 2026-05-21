Sol bek pozisyonu aylardır tartışma konusu olmuştu, ancak görünüşe göre Shaw, Tuchel’in sorunlarına çözüm olmayacak. İlk 55 kişilik geçici kadroda yer almasına ve kamuoyunun onun kadroya alınmasını yüksek sesle talep etmesine rağmen, United'ın bek oyuncusunun kadroya alınmayacağı tahmin ediliyor. Bu haber, Maguire'ın nihai kadroda yer almadığının teyit edilmesinden sonra geldi. Ancak Newcastle United'dan Dan Burn ve Manchester City'nin genç oyuncusu Nico O'Reilly kadroya çağrılmaya adaylar.

AC Milan'ın yıldızı Fikayo Tomori, Tuchel'in savunma revizyonunun bir başka yüksek profilli kurbanı. Serie A'daki istikrarlı performansına rağmen, Tomori'nin Maguire ile birlikte kadro dışı kalması bekleniyor. Bu ikilinin kadro dışı kalması, John Stones'un savunmanın merkezindeki yerini geri almasının önünü açtı. Stones, City'deki son sezonunu sakatlıklarla boğuşarak geçirmiş olsa da, Tuchel onun teknik yeteneğine ve en üst seviyedeki tecrübesine hayranlığını sürdürüyor.