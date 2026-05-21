(C)Getty Images
Çeviri:
Thomas Tuchel'in kadrosu sızdırılınca Cole Palmer ve Phil Foden'ın İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacağı ortaya çıktı
Foden ve Palmer kadroda yer almayacak
İnkar edilemez yeteneğine rağmen Foden, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City’de istikrarsız bir sezon geçirdi; Premier Lig’de sadece 22 maça ilk 11’de çıktı ve 7 gol attı.
The Athletic, Foden ile birlikte kadro dışı kalan isimlerin arasında, bu sezon Chelsea formasıyla 33 maça çıkıp 10 gol atarak 3 asist yapan Palmer'ın da olduğunu bildiriyor. Bu yüksek profilli isimlerin kadro dışı kalmasının aksine, eski Brentford forveti ve şu anda Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'de forma giyen Ivan Toney, Alman teknik direktörün yönetiminde uluslararası futbolda 5 dakikadan az süre oynamış olmasına rağmen Tuchel'in Dünya Kupası kadrosuna girmeye hazırlanıyor.
- Getty Images Sport
Savunma hattındaki değişiklikler sonucunda Shaw ve Tomori kadro dışı kaldı
Sol bek pozisyonu aylardır tartışma konusu olmuştu, ancak görünüşe göre Shaw, Tuchel’in sorunlarına çözüm olmayacak. İlk 55 kişilik geçici kadroda yer almasına ve kamuoyunun onun kadroya alınmasını yüksek sesle talep etmesine rağmen, United'ın bek oyuncusunun kadroya alınmayacağı tahmin ediliyor. Bu haber, Maguire'ın nihai kadroda yer almadığının teyit edilmesinden sonra geldi. Ancak Newcastle United'dan Dan Burn ve Manchester City'nin genç oyuncusu Nico O'Reilly kadroya çağrılmaya adaylar.
AC Milan'ın yıldızı Fikayo Tomori, Tuchel'in savunma revizyonunun bir başka yüksek profilli kurbanı. Serie A'daki istikrarlı performansına rağmen, Tomori'nin Maguire ile birlikte kadro dışı kalması bekleniyor. Bu ikilinin kadro dışı kalması, John Stones'un savunmanın merkezindeki yerini geri almasının önünü açtı. Stones, City'deki son sezonunu sakatlıklarla boğuşarak geçirmiş olsa da, Tuchel onun teknik yeteneğine ve en üst seviyedeki tecrübesine hayranlığını sürdürüyor.
Arsenal'in yıldızları ve Henderson yerlerini koruyor
Bazı tecrübeli oyuncular takımdan ayrılırken, Chelsea’den Levi Colwill uzun süreli diz sakatlığından sonra kadroya girme umudunu koruyor. Ancak Arsenal’den gelen oyuncuların durumu çok daha net. The Athletic, Noni Madueke'nin son kadroda yer almasının beklendiğini ve milli takımda giderek güçlenen Kuzey Londra çekirdeğinde Gunners takım arkadaşları Bukayo Saka ve Declan Rice'a katılacağını belirtiyor. United'ın orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo da Kuzey Amerika uçağına binmeye hazırlanıyor.
Liderlik ve sürekliliğe öncelik veren bir hamle ile, Brentford orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ın kadrodaki yerini koruması bekleniyor. Henderson, Tuchel'in liderliği altında takımın bel kemiği olmuştur ve Alman teknik adam, soyunma odasındaki bu tecrübeli oyuncunun etkisini açıkça takdir etmektedir. 11 Haziran'da başlayacak turnuvada Tuchel, zorlu grup aşamasını atlatmak için güvenilir yardımcıları ve formda olan forvetleri bir arada kullanmayı planlıyor.
- Getty Images
Dünya Kupası'na giden yol başlıyor
İngiltere’nin hazırlıkları, Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçlarıyla tam anlamıyla başlayacak; bu maçlar, seçilen 26 kişilik kadronun rekabetin başlamasından önce uyum sağlaması için son bir fırsat sunacak. Üç Aslanlar, 17 Haziran’da Hırvatistan ile oynayacakları maçla Dünya Kupası serüvenine başlayacak; bu karşılaşma, Tuchel’in cesur kadro seçimlerinin ne kadar doğru olduğunu hemen ortaya koyacak. Açılış maçının ardından İngiltere, grup aşamasını tamamlamak üzere Gana ve Panama ile karşı karşıya gelecek.