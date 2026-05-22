Cuma sabahı yapılacak resmi kadro açıklamasına kadar geçen 24 saat içinde, kadroya alınmayan oyuncularla ilgili bir dizi sızıntı, pek çok kişinin uçağa kimlerin bindiğini merak etmesine neden oldu; ancak mantık yürütülerek, Alman teknik direktörün seyahat kadrosuna kimleri dahil ettiği sonunda netleşti.

"Yetenekten çok takım" sloganına sadık kalan Tuchel, bir dizi büyük ismi ve kadroda yer almayı hak eden gibi görünen birçok diğer oyuncuyu 26 kişilik listeye dahil etmedi, bu da internette ve medyada şiddetli tepkilere yol açtı.

Tuchel, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Takım olarak ulaşmaya çalıştığımız hedef doğrultusunda dengeli bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz" diyerek kararını savundu. "Herkesi seçseydik, bu 55 oyuncudan bazı olağanüstü yetenekleri, bazı olağanüstü kişilikleri evde bırakmak zorunda kalacağımız kesindi. Her halükarda, tüm bu isimleri seçseydik, diğer beş büyük isim kadroya giremezdi ve şu anda bu isimler hakkında konuşuyor olurduk. Bu işin doğasında var."

Ancak, bu yaz Kuzey Amerika'da İngiltere için işler ters giderse ve Dünya Kupası'nı kazanma hedeflerine ulaşamazlarsa, bunun işlerin ters gitmeye başladığı an olarak değerlendirileceği kaçınılmaz bir gerçektir.

GOAL, oldukça tartışmalı İngiltere kadro açıklamasının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...