Krishan Davis

Thomas Tuchel için itibarın hiçbir önemi yok! İngiltere teknik direktörü, oyunun gidişatını değiştirebilecek isimler Cole Palmer ve Phil Foden’ı Dünya Kupası kadrosuna almazken, Ivan Toney’e sürpriz bir çağrı geldi; kazananlar ve kaybedenler

İşte böyle: İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu kesinleşti ve bu kadro, tarihin en tartışmalı kadrolarından biri olarak anılacak. Teknik direktör Thomas Tuchel, başından beri kararlarıyla bazılarını kızdırmaktan çekinmediğini açıkça belirtmişti ve 1966'dan bu yana ilk büyük kupayı kazanmak için verilen çileli bekleyişi sona erdirmek amacıyla Three Lions'ın son girişiminde yaptığı tartışmalı seçimlerle sözünü tuttu.

Cuma sabahı yapılacak resmi kadro açıklamasına kadar geçen 24 saat içinde, kadroya alınmayan oyuncularla ilgili bir dizi sızıntı, pek çok kişinin uçağa kimlerin bindiğini merak etmesine neden oldu; ancak mantık yürütülerek, Alman teknik direktörün seyahat kadrosuna kimleri dahil ettiği sonunda netleşti.

"Yetenekten çok takım" sloganına sadık kalan Tuchel, bir dizi büyük ismi ve kadroda yer almayı hak eden gibi görünen birçok diğer oyuncuyu 26 kişilik listeye dahil etmedi, bu da internette ve medyada şiddetli tepkilere yol açtı.

Tuchel, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Takım olarak ulaşmaya çalıştığımız hedef doğrultusunda dengeli bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz" diyerek kararını savundu. "Herkesi seçseydik, bu 55 oyuncudan bazı olağanüstü yetenekleri, bazı olağanüstü kişilikleri evde bırakmak zorunda kalacağımız kesindi. Her halükarda, tüm bu isimleri seçseydik, diğer beş büyük isim kadroya giremezdi ve şu anda bu isimler hakkında konuşuyor olurduk. Bu işin doğasında var."

Ancak, bu yaz Kuzey Amerika'da İngiltere için işler ters giderse ve Dünya Kupası'nı kazanma hedeflerine ulaşamazlarsa, bunun işlerin ters gitmeye başladığı an olarak değerlendirileceği kaçınılmaz bir gerçektir.

GOAL, oldukça tartışmalı İngiltere kadro açıklamasının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

    KAZANAN: Ivan Toney

    11 Haziran'da Dünya Kupası başladığında, Ivan Toney'nin İngiltere milli takımındaki son maçının üzerinden tam bir yıl ve bir gün geçmiş olacak; bu maç, Nottingham Forest'ın City Ground stadyumunda Senegal'e karşı alınan endişe verici dostluk maçı yenilgisinde iki dakikalık bir kısa süreli oyuna çıkmasıydı. Daha da inanılmaz olanı, o günden beri kadroya dahil edilmemiş olmasıydı. Ancak 12 ay sonra Tuchel, aniden 30 yaşındaki Al-Ahli forvetine geri döndü ve onu kaptan Harry Kane'in yedek seçeneklerinden biri olarak belirledi. Üstelik bu, Dünya Kupası'nda gerçekleşti.

    Sonuçta, Suudi Arabistan'da 40'tan fazla gol attığı bir sezon, görmezden gelinemeyecek kadar iyi olduğu ortaya çıktı (menajer geçen yıl tam da bunu yapmış olsa da!). Toney ise Kuzey Amerika'daki kavurucu sıcağa diğer birçok oyuncudan daha iyi hazırlıklı olacağını savunuyor.

    MAĞLUP: Cole Palmer, Morgan Gibbs-White ve Phil Foden

    Tuchel, son derece yetenekli bir grup hücum orta saha oyuncusu arasından seçim yaparken, 10 numaralı pozisyonda her zaman en az bir önemli karar alınması kaçınılmazdı. Morgan Rogers’ın yeri neredeyse garantiydi; çok yönlü Jude Bellingham da kadroda yer alması kesin olan isimler arasındaydı. Bu durumda teknik direktör, Eberechi Eze, Cole Palmer, Phil Foden ve Morgan Gibbs-White arasından seçim yapmak zorunda kaldı.

    En formda olan seçenek olmasına rağmen, Gibbs-White'ın kadro dışı kalacağına dair haberler uzun süredir dolaşıyordu, bu yüzden kadroya alınmaması o kadar da şaşırtıcı değil. Ancak Palmer ve Foden'ı kadroya almamak, sosyal medyada şok dalgası yaratan ve taraftarları hayrete düşüren sarsıcı bir karar oldu.

    Ancak gerçekte, ikisinin de pek şikayetçi olamaz: Palmer'ın sezonu sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı, Euro 2024'ten bu yana İngiltere milli takımında neredeyse hiç oynamadı ve Chelsea'deki ilk iki sezonunda Premier League'i kasıp kavuran oyuncuya benzemeye daha yeni başlıyor. Foden ise iki yıl önceki Euro'dan bu yana hem kulüp hem de milli takımda formdan düşmüş durumda; o turnuvada etkisiz kalmış ve kadrodan çıkarılması yönünde yaygın çağrılar yapılmıştı. Böylece Eze, Arsenal'deki sağlam ama istikrarsız ilk sezonunun sonunda kadroda kalan tek isim oldu.

    Gibbs-White, Palmer ve Foden'ı kadroya almama yönündeki tartışmalı kararlar üzerinde soru işaretleri olacak, zira bu üç oyuncu da kadroya giren birçok oyuncudan daha fazla yedek kulübesinden oyuna girip etkili olabilirdi. Ancak Tuchel, kadroya almadığı ofansif orta saha oyuncuları hakkında şunları söyledi: "Dengeli bir kadro oluşturmaya çalıştık ve beş tane 10 numara alıp onları pozisyonlarının dışında oynatmak istemedik. Çünkü bu şekilde kime bir iyilik yapmış olurduk? Oyuncuya mı? Kendimize mi? Sanmıyorum."

    KAZANAN: Kobbie Mainoo

    Sezonun ortasında Kobbie Mainoo'nun İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girme şansı tamamen tükenmiş gibi görünüyordu. Eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, orta saha oyuncusunun üçlü savunma sistemine uygun olmadığına dair inancından hiç vazgeçmemiş ve Mainoo'yu tamamen göz ardı etmişti. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen Mainoo, Old Trafford'da Portekizli teknik adamdan daha uzun süre kalmış olduğu için son derece minnettar olacaktır.

    21 yaşındaki akademi mezunu, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde United kadrosuna geri döndü ve sezonun ikinci yarısında takımın yeniden canlanmasına yardımcı olarak, çocukluğundan beri desteklediği kulübün Şampiyonlar Ligi'ne dönmesini sağlayan istikrarlı performansıyla yeni bir sözleşme kazandı.

    Şimdi, Declan Rice veya Elliot Anderson'ın önünde ilk 11'de yer alması pek olası olmasa da, Adam Wharton ve James Garner ile girdiği rekabeti kazanarak Tuchel'in kadrosundaki son orta saha pozisyonunu elde etti.

    MAĞLUP: Trent Alexander-Arnold

    Trent Alexander-Arnold için bu durumun sinyalleri uzun zamandır ortadaydı, ancak bu, kadroya alınmaması gerçeğini daha az acı verici hale getirmiyor – özellikle de sakatlıklar ona bir fırsat penceresi açmış gibi göründüğü düşünülürse. Ancak Tuchel, Real Madrid’in sağ bekini bir kez daha es geçerek onun yerine Tottenham’dan Djed Spence’i kadroya dahil etmeyi tercih etti; bu karar, Alexander-Arnold’u Mart ayı milli maçlar dönemi için hazırladığı 35 kişilik geniş kadroya almama yönündeki anlamlı kararın ardından geldi.

    Bu, Ballon d'Or yarışına girmek amacıyla Liverpool'dan Los Blancos'a katılan 27 yaşındaki oyuncunun Madrid'deki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun acı bir sonu oldu. Ben White'ın sakatlığı ve Tino Livramento'nun kendi sağlık sorunundan henüz yeni kurtulmuş olmasına rağmen gelen bu son reddedilmenin ardından, yaklaşık bir yıldır milli takımda forma giymemiş olan oyuncunun milli takımdaki geleceği, en azından Tuchel görevde olduğu sürece, şüpheli hale geldi.

    Teknik direktörün bakış açısından, Trent'in rakipsiz pas menziliyle düşük blok karşısında hücum açısından sunabilecekleri göz önüne alındığında, bu ciddi bir incelemeye yol açacak bir başka büyük karar. Ancak savunmadaki eksiklikleri bir kez daha ona pahalıya mal olmuş gibi görünüyor.

    KAZANAN: Xabi Alonso

    Tuchel’in en önemli kadro kararlarından bazılarına içten içe memnun olacak bir kulüp menajeri var ki, o da Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso. İspanyol teknik adam 1 Temmuz’da Cobham’da göreve başlayacak ve beklenmedik bir şekilde, İngiliz oyuncularından sadece biri hariç tamamıyla tam bir hazırlık dönemi geçirecek.

    Reece James, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna dahil edilen tek Chelsea oyuncusu olurken, Palmer, Levi Colwill ve dışardan gelen Trevoh Chalobah ile birlikte kadroya alınmadı. Bu durum, özellikle Palmer'ın bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları göz önüne alındığında Alonso için bir moral kaynağı olurken, Colwill ise ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun çoğunu kaçırdıktan sonra sahalara yeni dönmüştü.

    Joao Pedro, Andrey Santos ve Estevao'nun Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından kadroya alınmaması üzerine, Blues'un Dünya Kupası'na sadece James, Marc Cucurella, Jorrel Hato, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Pedro Neto ve Nicolas Jackson'ın katılması bekleniyor.

  • MAĞLUP: Harry Maguire

    Harry Maguire’ın, Manchester United’ın sezonunun ikinci yarısındaki yükselişinin ardından son milli maç arası için İngiltere kadrosuna geri çağrılmasının ardından Dünya Kupası kadrosuna girmesinin kaçınılmaz olduğunu düşündüğü açıktı. Ancak Tuchel’in başka planları vardı.

    Merkez savunma oyuncusu, Alman teknik adam tarafından kadro dışı bırakıldı. Tuchel, adil olmak gerekirse, Mart ayında Maguire'ın hâlâ kadro sıralamasında oldukça geride olduğunu ve bu eski usul merkez savunma oyuncusu hakkında "fikrini değiştirmediğini" itiraf etmişti. Bazı haberler, oyuncunun yedek kalmayı kabul etmemesi nedeniyle egosunun sorun teşkil ettiğini öne sürerken, diğerleri ise Tuchel'in gözünde Maguire'ın arka alandan oyun kurma yeteneğinin endişe kaynağı olduğunu iddia etti.

    Maguire ve ailesinden bazıları, kadro resmi olarak açıklanmadan bir gün önce bu karara sert tepki gösterdi; bu da belki de Tuchel'in Maguire'ın bu gruba uygunluğu konusundaki şüphelerini doğruladı. "Geçirdiğim sezonun ardından bu yaz ülkem için önemli bir rol oynayabileceğime emindim," diye sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. "Bu karar beni şok etti ve çok üzdü."

    KAZANAN: Nico O'Reilly

    Nico O'Reilly için ne muhteşem bir sezon oldu! 21 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda İngiltere'nin en parlayan yıldızı oldu; Manchester City'nin savunmasının sol kanadında tam 15 gol katkısı sağlayarak inanılmaz bir performans sergiledi ve ülkesinin ilk on birinde sol bek olarak Dünya Kupası'na katılarak bu muhteşem bireysel sezonunu taçlandırmaya hazırlanıyor.

    Lewis Hall ve Myles Lewis-Skelly'nin kadroda yer almaması sürpriz oldu. Tuchel'in, sol bek pozisyonu için O'Reilly ile rekabet etmesi için bu ikisinden en az birini kadroya alması bekleniyordu. Ancak City'li oyuncu artık bu pozisyonu kendine ait hale getirdi ve Djed Spence muhtemelen yedek olarak oynayacak.

    O'Reilly'nin asıl pozisyonu orta saha oyuncusu olduğu için bu kararın bazı riskleri var; bu da kadroda tanınmış, tam anlamıyla bir sol bek bulunmadığı anlamına geliyor ve Spence karşı kanatta daha rahat oynuyor. Ancak Tuchel, bu riskin karşılığını alacağından açıkça emin.

    MAĞLUP: Thomas Tuchel

    İngiltere'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başladığı andan itibaren Tuchel, kendi vizyonuna uygun ve Dünya Kupası'nı kazanabileceğine inandığı bir takım kurmak için gerekirse popüler olmayan kararlar almaktan çekinmeyeceğini açıkça ortaya koydu; peki bu sefer çıtayı aşmış olabilir mi?

    Geriye dönüp bakıldığında, Tuchel bu kadro seçiminin en büyük kazananı olabilir, ancak İngiltere'nin kampanyası bir başarısızlıkla sonuçlanırsa - ki bu, gerçekte yarı finale kalamamak anlamına gelir - o zaman hem taraftarlar hem de yorumcular, 26 kişilik kadronun açıklanmasını işlerin ters gitmeye başladığı an olarak hatırlayacaklardır.

    Onun savunmasında, en güçlü ilk 11'i oluşturan kilit oyuncuların çekirdeği mevcut, ancak Jarrod Bowen, Palmer, Alexander-Arnold, Gibbs-White, Wharton ve Maguire'ın yokluğunda bunun ötesinde kadro derinliğinin eksikliği konusunda büyük endişeler var; bu oyuncuların hepsi yedek kulübesinden önemli bir etki yaratma potansiyeline sahipti. Jordan Henderson, Spence ve Noni Madueke gibi isimler ise pek güven verici değil.

    Bu kadro, en azından önceki turnuvalarda kampın etrafında şiddetli tartışmaların yol açtığı dikkat dağınıklığını önlüyor. En güçlü ilk 11 açıkça belli - Bellingham ve Rogers'ın görevi paylaşabileceği 10 numara pozisyonu hariç. Tuchel, kadrosunu onaylarken "netlik"ten bahsetti ve yaptığı seçimler, Palmer'ın ilk 11'de oynaması için baskı yapılmayacağı, Foden'ın kadro dışı bırakılması için çağrılar olmayacağı ve Alexander-Arnold'un hangi pozisyonda oynayacağına dair soruların sorulmayacağı anlamına geliyor - ki bu da sonuçta paha biçilmez bir değer olabilir.

    Ancak şu anda tek kesin olan şey, bu kadro seçiminin Tuchel'in görev süresini belirleyeceği.