Thomas Tuchel, Hırvatistan maçı öncesinde İngiltere milli takım teknik direktörünün yaşadığı ‘çok özel an’ın mahvolmasının ardından FIFA’dan maç öncesi protokolünü değiştirmesini ‘yalvarıyor’

Tuchel, bir fotoğrafçı kalabalığı yüzünden “çok özel bir anın” mahvolduğunu öne sürerek, FIFA’dan maç öncesi düzenlemelerinde acil bir değişiklik yapması için ricada bulundu. İngiltere milli takım teknik direktörü, Çarşamba gecesi Teksas’ta Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıktı; ancak milli marşlar çalarken kendini medya ekiplerinin arasında bulduğunda, top henüz oyuna girmeden öfkelenmişti.

"God Save The King" şarkısını söylemeyip sessizce duran Tuchel, oyuncularının sıraya girerken onları görememesi nedeniyle öfkelendi. AT&T Stadyumu'ndan gelen görüntülerde, Alman teknik direktörün objektiflerin yakınlığından gözle görülür şekilde rahatsız olduğu ve bunun, dünya sahnesindeki görevinin başlangıcında takımını görmesini engellediğini düşündüğü görüldü.



