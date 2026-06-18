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Thomas Tuchel, Hırvatistan maçı öncesinde İngiltere milli takım teknik direktörünün yaşadığı ‘çok özel an’ın mahvolmasının ardından FIFA’dan maç öncesi protokolünü değiştirmesini ‘yalvarıyor’
Tuchel, kamera ekipleri yüzünden sinirlendi
Tuchel, bir fotoğrafçı kalabalığı yüzünden “çok özel bir anın” mahvolduğunu öne sürerek, FIFA’dan maç öncesi düzenlemelerinde acil bir değişiklik yapması için ricada bulundu. İngiltere milli takım teknik direktörü, Çarşamba gecesi Teksas’ta Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıktı; ancak milli marşlar çalarken kendini medya ekiplerinin arasında bulduğunda, top henüz oyuna girmeden öfkelenmişti.
"God Save The King" şarkısını söylemeyip sessizce duran Tuchel, oyuncularının sıraya girerken onları görememesi nedeniyle öfkelendi. AT&T Stadyumu'ndan gelen görüntülerde, Alman teknik direktörün objektiflerin yakınlığından gözle görülür şekilde rahatsız olduğu ve bunun, dünya sahnesindeki görevinin başlangıcında takımını görmesini engellediğini düşündüğü görüldü.
- Getty Images Sport
"Bu anı bekliyordum"
Eğlenceli geçen 4-2’lik galibiyetin ardından konuşan Tuchel, durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı. “Size bir şey söylemeliyim, FIFA’dan milli marş sırasında fotoğrafçıların yerlerini değiştirmesini rica ediyorum çünkü milli marş sırasında takımımı göremedim,” dedi gazetecilere. Teknik direktör, bu anın önemini açıkça hissetmiş ve görüş alanının kısıtlı olmasından dolayı üzülmüştü.
"Bu anı bekliyordum. Bugün çok, çok özel bir andı ve yarım metre uzaklıkta 50 fotoğrafçıdan oluşan bir duvarın önünde duruyordum, tek bir oyuncuyu bile göremedim. Bu, deneyimimi biraz mahvetti. Çok duygusal bir an. Gençken ve antrenörlüğe başladığımda, böyle bir anı hayal etmek bile imkansızdı," diye ekledi.
Jordan Pickford ile saha kenarındaki gerginlik
Olaylar maç öncesi törenle sınırlı kalmadı; Tuchel, ilk yarıda Jordan Pickford ile de hararetli bir tartışmaya girdi. Harry Kane’in İngiltere’ye erken bir gol avantajı sağlamasına rağmen, teknik direktör, Everton kalecisinin arka alandan oyun kurarken yaptığı pas dağıtımından memnun değildi.
Saha kenarındaki mikrofonlar, Tuchel’in kalecisine talimatlar bağırdığını ve dengesiz durumdayken zorla pas atmak yerine topu sağ bekine oynamasını istediğini kaydetti. Pickford’un yedek kulübesine bir cevap vermeye çalıştığı an, Tuchel’in “Ne yapman gerektiğini biliyorsun, sana söylediğim gibi yap!” şeklinde sert bir emirle konuşmayı kestiği bildirildi.
- Getty Images Sport
Kane ve Bellingham, gergin geçen ilk yarının ardından galibiyeti garantiledi
Kane’in ilk yarıda attığı iki gole rağmen, takımlar devre arasına 2-2’lik beraberlikle girdi. Ancak İngiltere, devre arası motivasyon konuşmasının ardından vites yükseltti; Jude Bellingham ve Marcus Rashford’un ikinci yarıda attığı gollerle L Grubu’nda üç puanı garantiledi.
"Üç Aslanlar" artık grubun zirvesinde yer alıyor ve Salı günü Gillette Stadyumu'nda Gana ile karşılaşacakları maçta bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Ancak odak noktası, Tuchel'in yüksek standartları olmaya devam ediyor; teknik direktör, hem sahada hem de tribünlerdeki organizatörlerden açıkça mükemmellik talep ediyor.