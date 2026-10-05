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‘Thomas Tuchel hata yaptı’ - İngiltere teknik direktörüne, Manchester United'ın demirbaşı Harry Maguire'ı kadroya almaması ve Everton yıldızı Jarrad Branthwaite'ı yedek bırakmasının ardından stoper seçimi konusunda tavsiye verildi
Savunmadaki açıkların kapatılması gerekiyor
En azından Tuchel'in kadrosuna dahil edildi; Manchester United'ın değişmez isimlerinden Harry Maguire ise tamamen göz ardı edildi. Yaz aylarında Kuzey Amerika topraklarında küresel zafer arayışına çıkıldığında da durum böyleydi.
İngiltere burada yarı finale yükselip üçüncülük play-off'unda Fransa'yı mağlup ederek 1966'dan bu yana en iyi derecesini elde etmiş olsa da, savunmadaki gediklerin bir soruna dönüşüp dönüşmediği düzenli olarak sorgulandı.
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İspanya karşısında yapılan hataların ardından ikna edici galibiyetler
Sahanın o bölgesinde yapılan pahalı hatalar, Wembley'de dünya şampiyonu İspanya'ya karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi açılış maçında da sürdü; İngiltere, dramatik bir 3-2 yenilgi almadan önce kendi ayağına sıktı.
Branthwaite, söz konusu karşılaşmada iki dakikalık kısa bir süre aldı, ancak Çekya karşısında alınan 2-0'lık galibiyette ve Hırvatistan'ın 7-0'lık yıkımında hiç kullanılmadı. 24 yaşındaki Everton yıldızı, bugün ve gelecek için önemli bir isim olarak görülüyor.
Sol ayaklı bir seçenek olarak Tuchel'in takımına daha fazla denge katmasına yardımcı olabilir, ancak talepkâr Alman teknik adamı gerçek anlamda değerine hâlâ ikna edebilmiş değil. Bu durum, çoğu zaman uygun olmayan oyuncuların uygun olmayan rollerde kullanılmasına yol açan çeşitli denemeleri beraberinde getirdi.
İngiltere'nin, 2028'de ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere yaklaşan turnuvalarda büyük başarılar için mücadele edebilmesi adına uzun vadeli bir çözüm bulunmalı. Yetenekli rakipleri durdurmak için güvenilir performans sergileyen oyunculara ihtiyaç var.
Branthwaite, İngiltere'de ilk 11'de başlamalı mı?
Maguire gibi isimlerin yokluğunda, İngiltere'nin dörtlü savunma hattında tecrübe ve liderlik eksikliği olup olmadığı sorulduğunda, Gambler Media iş birliğiyle konuşan eski England B milli oyuncusu Stubbs, GOAL'e şöyle dedi: “Şu anda öyle görünüyor.
“Tecrübe açısından, evet. Çünkü ilk 11'lere baktığınızda, gerçekten ciddi bir tecrübesizlik var. Muhtemelen en tecrübelisi Marc Guehi. Ama uluslararası futbol açısından bakarsak onun da çok tecrübeli olduğunu söyleyemem.
“Bu yüzden bana göre burası, İngiltere takımının en zayıf bölgesi. Thomas Tuchel'in de doğru dengeyi bulması gerekiyor. Çünkü bence tecrübenin yanı sıra, şu anda dörtlü savunmada doğru denge de yok gibi görünüyor. Biraz gergin görünüyorlar. Biraz kırılgan görünüyorlar.
“Elbette arkalarında ilk iki maçta oynayan yeni bir kaleciniz var [James Trafford], buna alışmak zaman alır. Ama bana göre, bunu sırf o olduğu için söylemiyorum, Jarrad Branthwaite'in daha fazla zorlamıyor olmasına şaşırıyorum.
“Doğal olarak sol ayaklı, sol tarafta oynayan bir oyuncu. Antrenmanlarda nasıl performans gösterdiğini bilmiyorum. Belki bir sonraki maça ilk 11'de başlayabilir. Ama bana göre, Everton'daki son maçı açısından belki değil ama ondan önce çok etkileyiciydi. Ve bana göre o ilk milli maçına çıkmaya çok yakın olmalı. Sonrasında da tabii ki önemli olan onun bunu nasıl değerlendireceği.
“Bence şu anda Thomas Tuchel için baş ağrısı yaratan konu, İngiltere'nin savunma hattı. Çünkü denge konusunda pek çok kişi pek çok soru soruyor. Ve bence yaz döneminde Dünya Kupası açısından gördüğümüz şey şu: Thomas Tuchel'i severim ama bunu yanlış yaptı.”
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İngiltere'nin 2026 fikstürü: Sıradaki rakip Wembley'de Çekya
İngiltere, son iki maçında gerçekten ciddi bir sınav vermedi; Prag'da 10 kişi kalan bir rakiple karşılaştıktan sonra Rijeka'da formsuz Hırvatistan'ı rahat geçti. Salı günü Wembley'de Çekya'yı ağırlayacak.
Tuchel bu maçta kadroda küçük değişikliklere gidebilir; Branthwaite gibi isimler de forma için yarışa dahil olmuş durumda. Kasım ayındaki ve Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'na yapılacak zorlu deplasmanı da içeren bir sonraki milli ara öncesinde daha fazla olumlu işaret görmek isteyecektir.
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