Maguire gibi isimlerin yokluğunda, İngiltere'nin dörtlü savunma hattında tecrübe ve liderlik eksikliği olup olmadığı sorulduğunda, Gambler Media iş birliğiyle konuşan eski England B milli oyuncusu Stubbs, GOAL'e şöyle dedi: “Şu anda öyle görünüyor.

“Tecrübe açısından, evet. Çünkü ilk 11'lere baktığınızda, gerçekten ciddi bir tecrübesizlik var. Muhtemelen en tecrübelisi Marc Guehi. Ama uluslararası futbol açısından bakarsak onun da çok tecrübeli olduğunu söyleyemem.

“Bu yüzden bana göre burası, İngiltere takımının en zayıf bölgesi. Thomas Tuchel'in de doğru dengeyi bulması gerekiyor. Çünkü bence tecrübenin yanı sıra, şu anda dörtlü savunmada doğru denge de yok gibi görünüyor. Biraz gergin görünüyorlar. Biraz kırılgan görünüyorlar.

“Elbette arkalarında ilk iki maçta oynayan yeni bir kaleciniz var [James Trafford], buna alışmak zaman alır. Ama bana göre, bunu sırf o olduğu için söylemiyorum, Jarrad Branthwaite'in daha fazla zorlamıyor olmasına şaşırıyorum.

“Doğal olarak sol ayaklı, sol tarafta oynayan bir oyuncu. Antrenmanlarda nasıl performans gösterdiğini bilmiyorum. Belki bir sonraki maça ilk 11'de başlayabilir. Ama bana göre, Everton'daki son maçı açısından belki değil ama ondan önce çok etkileyiciydi. Ve bana göre o ilk milli maçına çıkmaya çok yakın olmalı. Sonrasında da tabii ki önemli olan onun bunu nasıl değerlendireceği.

“Bence şu anda Thomas Tuchel için baş ağrısı yaratan konu, İngiltere'nin savunma hattı. Çünkü denge konusunda pek çok kişi pek çok soru soruyor. Ve bence yaz döneminde Dünya Kupası açısından gördüğümüz şey şu: Thomas Tuchel'i severim ama bunu yanlış yaptı.”