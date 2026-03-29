Thomas Tuchel, Harry Maguire'ın İngiltere'nin stoper sıralamasında neden Trevoh Chalobah ve Ezri Konsa'nın gerisinde kaldığını açıklıyor

Maç sonrası yaptığı açıklamada Tuchel, United oyuncusunun durumuna ilişkin açık sözlüydü. Tuchel, "Tam da beklediğim gibi, sağlam ve istikrarlı bir stoper performansı sergiledi" dedi. "İşte o böyle bir oyuncu. Topla çok iyi, çok sakin, hava toplarında güçlü ve duran toplarda önemli bir silah." Fikrimi değiştirmedim ama kadromuzda ilk 11'de oynamasını istediğim başka oyuncular da var, farklı profillere sahip başka oyuncular da var. Ezri Konsa'yı ve Marc Guehi'yi ön planda görüyorum. Bu bir sır değil. Trevoh Chalobah'ın hareketlilik açısından ondan biraz önde olduğunu düşünüyorum.

"John Stones da öyle, ama sakatlıkları vardı, bu yüzden kampa gelmesi gerekiyordu. Grup içinde nasıl davrandığını görmek için onunla [Maguire] yüz yüze görüşmem gerekiyordu. Grup içinde nasıl davranacağını görmek şimdi ilginç olacak."