Thomas Tuchel, Harry Maguire'ın İngiltere'nin stoper sıralamasında neden Trevoh Chalobah ve Ezri Konsa'nın gerisinde kaldığını açıklıyor
Maguire, hiyerarşide geriye düşüyor
İngiltere milli takım teknik direktörü, Maguire'ın takıma dönüşünde sergilediği "sağlam" performansa rağmen, hâlâ kadronun kenarında kaldığını kabul etti. Maguire, Uruguay ile 1-1 berabere biten hazırlık maçının ikinci yarısında Three Lions'ın kaptanlığını üstlendi; ancak Alman teknik adam, tecrübeli savunma oyuncusunun şu anda taktiksel planlarında beşinci tercih olduğunu hemen belirtti.
Tuchel, İngiltere'nin stoper sıralamasını açıkladı
Maç sonrası yaptığı açıklamada Tuchel, United oyuncusunun durumuna ilişkin açık sözlüydü. Tuchel, "Tam da beklediğim gibi, sağlam ve istikrarlı bir stoper performansı sergiledi" dedi. "İşte o böyle bir oyuncu. Topla çok iyi, çok sakin, hava toplarında güçlü ve duran toplarda önemli bir silah." Fikrimi değiştirmedim ama kadromuzda ilk 11'de oynamasını istediğim başka oyuncular da var, farklı profillere sahip başka oyuncular da var. Ezri Konsa'yı ve Marc Guehi'yi ön planda görüyorum. Bu bir sır değil. Trevoh Chalobah'ın hareketlilik açısından ondan biraz önde olduğunu düşünüyorum.
"John Stones da öyle, ama sakatlıkları vardı, bu yüzden kampa gelmesi gerekiyordu. Grup içinde nasıl davrandığını görmek için onunla [Maguire] yüz yüze görüşmem gerekiyordu. Grup içinde nasıl davranacağını görmek şimdi ilginç olacak."
Dünya Kupası öncesinde zorlu bir hazırlık dönemi bekleyen Stones
Tuchel'in de değindiği gibi, belirsiz bir yaz dönemi geçiren bir diğer eski İngiltere savunma oyuncusu ise Manchester City'den Stones. 31 yaşındaki oyuncu, antrenmanda baldırında bir rahatsızlık hissederek Uruguay maçını kaçırdı; bu, Kasım ayından bu yana onu sadece beş kulüp maçında forma giymeye sınırlayan uzun bir sakatlık serisinin en son halkası oldu. Formda olmama durumu, bazı eleştirmenlerin City oyuncusunun yerine daha istikrarlı performans gösteren isimlerin tercih edilmesi gerektiğini öne sürmesine neden oldu.
Ancak Tuchel, Stones'un eşsiz teknik kalitesi nedeniyle Maguire'a kıyasla ona bir istisna göstermeye daha istekli görünüyor. "Henüz bilmiyorum, ama Dünya Kupası'na gelirsen formda olmalısın," diye uyardı Tuchel. "O geldiğinde formdaydı. Çok fazla süre almadı, ama oyuna dair bir anlayışa sahip. Dolayısıyla kuralın istisnası, onun pek fazla ilk 11'de oynamaması anlamına geliyor. Bunu anlayabiliyorum çünkü onun büyük bir hayranıyım ve kişiliği, tutumu ve oyun anlayışının kalitesi açısından takıma ne kattığını biliyorum."
Kadro kayıt süresinin sona ermesine az bir zaman kala herhangi bir garanti yok
Dünya Kupası hızla yaklaşırken Tuchel seçeneklerini açık tutuyor ancak Maguire’a uçakta bir yer sözü vermedi. Eğer kadro bugün açıklanacak olsaydı savunma oyuncusunun kadroda yer alıp almayacağı sorulduğunda teknik direktör kesin bir cevap vermekten kaçındı ve diğer oyuncuların sakatlıklarının şu anda Maguire’ın durumuna yardımcı olduğunu belirtti.
"Eğer, eğer, eğer. Yarın kadroyu açıklamamız gerekmiyor," dedi. "İyi bir maç çıkardı. Man United için yaptığını yaptı. Hemen yaptı. Ondan çok memnunum. Dürüst olmak gerekirse, fikrimi değiştirmedim. Ondan beklediğim her şeyi aldım. Yarın kadroyu açıklamak zorunda kalırsam, çok fazla sakatlığımız var, o da kadroda olabilir. Defansın ortasında başka kim olabilir ki?"