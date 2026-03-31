Getty
Çeviri:
Thomas Tuchel, Harry Maguire'ı İngiltere milli takımında beşinci tercih olarak göstererek aşağıladığı iddiasıyla suçlanıyor; Manchester United efsanesi ise Dünya Kupası performansına ilişkin değerlendirmeye katılmıyor
Maguire'ın Manchester United'daki performansı, İngiltere Milli Takımı'na geri çağrılmasını sağladı
Maguire, kulüp düzeyinde zor bir dönem geçirirken milli takımda da gözden düştü; Portekizli teknik direktör Ruben Amorim’in üçlü savunma düzenini tercih etmesine rağmen, düzenli olarak ilk 11’de yer bulması zorlaştı.
Michael Carrick'in Red Devils'ın geçici teknik direktörü olarak görev yaptığı dönemde tekrar gözde oyuncu haline gelen Maguire, Tuchel'in dikkatini yeniden çekti. Maguire, İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda Uruguay ile oynadığı maçta ilk 11'de yer aldı ve Salı günü Japonya ile oynanacak maçta daha fazla süre alabilir.
- Getty/GOAL
Tuchel, İngiltere'nin stoper kadrosu hakkında
Ancak Tuchel, stoper kadrosu hakkında şunları söyledi: “Fikrimi değiştirmedim ama ilk 11’de oynamasını istediğim başka oyuncular da görüyorum. Farklı profillere sahip başka oyuncuların ön planda olduğunu görüyorum. Ezri Konsa’yı ön planda görüyorum, Marc Guehi’yi de ön planda görüyorum. Bu bir sır değil. Trevoh Chalobah'ın hareketlilik açısından ondan biraz önde olduğunu görüyorum. John Stones da öyle ama sakatlıkları vardı, bu yüzden kampa gelmesi gerekiyordu. Grup içinde nasıl davrandığını görmek için onunla yüz yüze görüşmem gerekiyordu. Şimdi grup içinde nasıl davranacağını görmek ilginç olacak. Bizimle kalacak.
“Dediğim gibi, [Maguire]'ın bir avantajı var. Elbette, bir turnuvada, eleme maçlarında, üstünlüğü korumada ve çapraz paslar, uzun taç atışları ve duran toplarla maçı çevirmede de son derece önemli olabilir.”
Dan Burn, Fikayo Tomori ve Jarell Quansah da stoper pozisyonu için rekabet ediyor ve Maguire için rekabeti daha da kızıştırıyor. Ancak 65 kez milli forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, ülkesini hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadı.
Ferdinand, Tuchel'in değerlendirmesine katılmıyor
Bu bağlamda, eski Manchester United yıldızı Rio Ferdinand, Tuchel’in Maguire’a daha fazla saygı göstermesi gerektiğini düşünüyor. Eski İngiltere milli takım stoperi, YouTube kanalında şunları söyledi: “Maguire, maçı sonuna kadar taşıyabilen ve duran toplardan galibiyet getirebilen bir oyuncu.
"Bence Maguire bunu bir bakıma hakaret olarak algılayacaktır - 'Bir dakika, ben bundan daha fazlasıyım'. Tuchel'in gözünde, o 'hareketlilik' kelimesini kullanıyor. Diğer oyuncular daha fazla hareketliliğe sahip. Ne demek istediğini anlıyorum. Kimse buna katılmak zorunda değil."
Ferdinand, Maguire'ın önceki Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kampanyalarından edindiği paha biçilmez deneyimi göz önüne alındığında, kupa kazanma planlarına Maguire'ı dahil etmeye daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünen tek kişi değil.
Bir başka İngiltere efsanesi, eski Nottingham Forest ve United bekçisi Viv Anderson, Maguire’ın bu yaz Kuzey Amerika’ya giden uçağa binmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda GOAL’a şunları söyledi: “Michael Carrick gelene kadar pek fazla maç oynamadı, ama takıma girip gerçekten çok iyi iş çıkardı. Sezon sonuna kadar bu formunu sürdürürse, tecrübesi ve bununla birlikte gelen her şey nedeniyle onu kadroya almak zorundasınız.”
- Getty
World Up 2026: Maguire, İngiltere kadrosuna girecek mi?
Maguire, Premier Lig'de geriye kalan yedi maçta Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamayı umuyor. Bournemouth maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezayı çektikten sonra bu maçlarda iyi bir performans sergilerse, Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunda yerini garantilemiş olabilir.