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Thomas Tuchel haklıydı! İngiltere milli takım teknik direktörü, Arjantin karşısında yaşanan çöküşün ardından savunulurken, eski “Three Lions” yıldızı, Dünya Kupası’ndan elenmelerinin “akıllı” oyuncu değişikliklerinden kaynaklanmadığını söyledi
Arjantin, nefes kesici bir geri dönüşe imza attı
Tuchel, İngiltere’nin Atlanta’daki Dünya Kupası’ndan yaşadığı yürek burkan elenme konusunda Alman teknik direktörü suçlamayı reddeden Townsend’da sadık bir müttefik buldu. Tuchel, 72. dakikada golcü Anthony Gordon’ı oyundan alıp savunma oyuncusu Ezri Konsa’yı sahaya sürerek takımı son derece defansif bir beşli savunma düzenine geçirdiği için yoğun eleştirilere maruz kaldı.
Ancak bu taktiksel geri çekilme, Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in maçın son dakikalarında attığı gollerle Arjantin’in 2-1 galibiyetini kesinleştirmesiyle ters tepti. Taraftarlar ve yorumcular bu yapısal değişikliği sert bir şekilde eleştirirken, Townsend ise maçın son dakikalarında yaşanan çöküşün sorumluluğunun tamamen teknik direktörün stratejik planından ziyade oyuncuların performansında yattığını vurguladı.
- AFP
Savunmadaki başarısızlıklar için oyuncular suçlandı
talkSPORT’ta kritik öneme sahip bu taktiksel çöküşü tartışan eski Aston Villa forveti Gabriel Agbonlahor, defansif bir dizilişe geçme kararını eleştirdi. Agbonlahor, sahadaki oyuncuların gelen hava toplarıyla başa çıkmak için gereken fiziksel dayanıklılığı gösterememesi durumunda, beşli defansa geçmenin tamamen anlamsız olduğunu savundu.
Townsend bu değerlendirmeye hemen karşılık verdi ve bir teknik direktörün sahadaki bireysel fiziksel yetersizlikleri kontrol edemeyeceğini savundu. "Bu Thomas Tuchel'in suçu değil," diye ısrar etti Townsend. "Kale alanımıza gelen her ortada tek bir kafa vuruşunu bile kazanamadıysak, bunun suçunu teknik direktöre yükleyemezsiniz."
O'Reilly'nin yerine geçmesi tartışmalara yol açtı
En büyük tartışma konusu, Tuchel’in Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Ollie Watkins gibi hücum seçeneklerini göz ardı ederek Nico O’Reilly’yi Dan Burn’un yanında sahaya sürme kararıydı. Agbonlahor, bu hamleyi eleştirerek, bunun İngiltere’yi Arjantin’in yoğun baskısını hafifletecek bir “çıkış topu” imkânından tamamen mahrum bıraktığını iddia etti.
Ancak Townsend, O’Reilly’nin kadroya alınmasını, özellikle Lionel Messi’nin hareketlerine karşı koymak için özel olarak tasarlanmış “daha akıllıca bir seçim” olarak nitelendirdi. “Hayır, hayır. Bence Nico O’Reilly doğru bir değişiklikti,” dedi Townsend. “Dinle, Gabby, bu Dünya Kupası’nda Arjantin’i iki kez takip ettim. Tüm maçlarını tek tek izledim. Her maçta Messi yüksek bir pozisyonda başlıyor; topu boş alanlara sokmaya çalışıyor. Maç ilerledikçe giderek daha derine, daha derine ve daha derine iniyor. İkinci yarıda aldığı pozisyonları gördün. Neredeyse sağ kanattaki orta saha pozisyonu gibiydi.”
- Getty Images Sport
Townsend, geçerli bir alternatifin olmadığını ısrarla savunuyor
Townsend, argümanını sürdürerek, Messi’nin daha geriye çekildiği pozisyonunu takip etmek için O’Reilly’yi sahaya sürmenin, o özel rol için bir hücum oyuncusu sahaya sürmekten taktiksel açıdan daha mantıklı olduğunu vurguladı. “O (Messi) bunu yapmayı seviyor. Dolayısıyla, maçın bitimine 15 dakika kala Tuchel'in O'Reilly'yi sol kanatta, daha ilerideki bir pozisyonda Messi'yi savunmak üzere sahaya sürmesi, Rashford'u Lionel Messi'yi marke etmek için sahaya sürmekten daha akıllıca bir seçimdir. Bu mantıklı değil," dedi.
Ardından maçın son dakikalarında İngiltere'nin genel yaklaşımını savunarak, sahadaki oyuncuların ileriye doğru bir çıkış noktası olmamasına rağmen ellerinden geleni yaptıklarını savundu. Şöyle ekledi: "Çıkış topu yoktu. Elimizde çıkış topu yoktu. Denedik. Morgan Rogers vardı. Harry Kane ve Bellingham yüksek pres yapmaya çalışıyordu. İşe yaramadı, Gabby. Sana söz veriyorum, maçın bitiminden sonra iki kez izledim."
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