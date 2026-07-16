Thomas Tuchel haklıydı! İngiltere milli takım teknik direktörü, Arjantin karşısında yaşanan çöküşün ardından savunulurken, eski “Three Lions” yıldızı, Dünya Kupası’ndan elenmelerinin “akıllı” oyuncu değişikliklerinden kaynaklanmadığını söyledi

En büyük tartışma konusu, Tuchel’in Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Ollie Watkins gibi hücum seçeneklerini göz ardı ederek Nico O’Reilly’yi Dan Burn’un yanında sahaya sürme kararıydı. Agbonlahor, bu hamleyi eleştirerek, bunun İngiltere’yi Arjantin’in yoğun baskısını hafifletecek bir “çıkış topu” imkânından tamamen mahrum bıraktığını iddia etti.

Ancak Townsend, O’Reilly’nin kadroya alınmasını, özellikle Lionel Messi’nin hareketlerine karşı koymak için özel olarak tasarlanmış “daha akıllıca bir seçim” olarak nitelendirdi. “Hayır, hayır. Bence Nico O’Reilly doğru bir değişiklikti,” dedi Townsend. “Dinle, Gabby, bu Dünya Kupası’nda Arjantin’i iki kez takip ettim. Tüm maçlarını tek tek izledim. Her maçta Messi yüksek bir pozisyonda başlıyor; topu boş alanlara sokmaya çalışıyor. Maç ilerledikçe giderek daha derine, daha derine ve daha derine iniyor. İkinci yarıda aldığı pozisyonları gördün. Neredeyse sağ kanattaki orta saha pozisyonu gibiydi.”