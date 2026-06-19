Thomas Tuchel galibiyet serisini sürdürüyor! İngiltere milli takım teknik direktörünün “takımımı göremedim” şikayeti üzerine FIFA, Dünya Kupası fotoğrafçılarına ilişkin politikasını değiştirdi

Tuchel, maçın ardından basına yaptığı açıklamada yoğun hayal kırıklığını gizlemedi ve kalabalık saha kenarının, çocukluğundan beri beklediği bu tarihi anı mahvettiğini açıkladı.

Tuchel şöyle konuştu: "Size bir şey söylemeliyim. FIFA'dan milli marş sırasında fotoğrafçıların yerlerini değiştirmesini rica ediyorum, çünkü takımımı göremedim. Çok özel bir andı ve 50 fotoğrafçıdan oluşan bir duvarın önünde duruyordum, tek bir oyuncuyu bile göremedim.

"Bu, deneyimimi biraz mahvetti. Çok duygusal bir an. Gençken ve antrenörlüğe başladığımda, böyle bir anı hayal etmek bile imkansızdı."