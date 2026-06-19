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FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Thomas Tuchel galibiyet serisini sürdürüyor! İngiltere milli takım teknik direktörünün “takımımı göremedim” şikayeti üzerine FIFA, Dünya Kupası fotoğrafçılarına ilişkin politikasını değiştirdi

T. Tuchel
İngiltere
İngiltere - Hırvatistan
Hırvatistan
Dünya Kupası

Thomas Tuchel, Teksas’taki turnuva ilk maçında yaşadığı sinir bozucu bir deneyimin ardından FIFA’yı maç öncesi basın kurallarını değiştirmeye ikna etmeyi başardı. İngiltere milli takım teknik direktörü, milli marşlar sırasında basın fotoğrafçılarından oluşan yoğun bir duvarın oyuncuları görmesini tamamen engellediğinden şikayet etti; bu durum, futbolun yönetim organını derhal taktiksel bir uzlaşma yoluna gitmeye sevk etti.

  • Tuchel, politika gözden geçirilmesini zorluyor

    Eski Bayern Münih teknik direktörü, İngiltere’nin Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ettiği heyecan verici maç öncesinde, AT&T Stadyumu’ndaki darlak saha kenarı düzenlemeleri karşısında gözle görülür şekilde öfkelendi. Stadyum zemininin, standart bir futbol sahasına uygun hale getirilmesi için 1,2 metre yükseltilmesi gerektiğinden, saha kenarındaki hayati önem taşıyan alan ciddi şekilde kısıtlanmıştı. Bu lojistik kısıtlama, yaklaşık 50 kişilik bir medya ekibini doğrudan teknik direktörün görüş alanına sıkıştırdı ve son derece duygusal bir anda takımını izlemesini tamamen engelledi.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Umutsuzluğa kapılan teknik direktör FIFA’ya yalvarıyor

    Tuchel, maçın ardından basına yaptığı açıklamada yoğun hayal kırıklığını gizlemedi ve kalabalık saha kenarının, çocukluğundan beri beklediği bu tarihi anı mahvettiğini açıkladı.

    Tuchel şöyle konuştu: "Size bir şey söylemeliyim. FIFA'dan milli marş sırasında fotoğrafçıların yerlerini değiştirmesini rica ediyorum, çünkü takımımı göremedim. Çok özel bir andı ve 50 fotoğrafçıdan oluşan bir duvarın önünde duruyordum, tek bir oyuncuyu bile göremedim.

    "Bu, deneyimimi biraz mahvetti. Çok duygusal bir an. Gençken ve antrenörlüğe başladığımda, böyle bir anı hayal etmek bile imkansızdı."

  • Yönetim kurulu konumlandırmayı değiştiriyor

    İngiltere milli takım teknik direktörü ve turnuvadaki diğer bazı yetkililerden gelen geri bildirimler üzerine FIFA, daha önce başka uluslararası turnuvalarda da uygulanan bir uzlaşma düzenini hızla hayata geçirdi. Revize edilen kurallara göre, fotoğrafçılar teknik alanlara yayılmak yerine orta çizgiye daha yakın bir alanda sıkı bir şekilde toplanacaklar. Ayrıca, teknik ekip üyeleri artık milli marşlar sırasında yedek kulübesinde kalmak zorunda olmayacak ve merkez dairesini engelsiz bir şekilde görebilmek için yanlara doğru hareket edebilecekler.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Önümüzdeki maçta belirsizlik devam ediyor

    Yönetim kurulu, bu revize edilmiş protokolü Perşembe günü Atlanta’da Çek Cumhuriyeti ile Güney Afrika arasında oynanan A Grubu karşılaşmasında zaten denedi. BBC Sport’a göre, bu sürekli güncellenen medya açıklamalarının teknik direktörün devam eden endişelerini tamamen giderip gidermeyeceği henüz belli değil. İngiltere Futbol Federasyonu şu anda daha fazla netlik arıyor ve İngiltere’nin bir sonraki grup aşaması maçına çıkmadan önce FIFA yetkilileriyle resmi ve doğrudan görüşmeler yapmayı bekliyor.

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