Thomas Tuchel, etkileyici İngiltere milli takımındaki ilk maçının ardından Everton'ın yıldızını "bizim mini-Valverde'miz" olarak nitelendirince James Garner'ın Dünya Kupası umutları arttı
Orta sahanın ustası iz bırakıyor
Garner’ın uluslararası alanda parlaması, Wembley’in parlak ışıkları altında gerçekleşti; Evertonlu oyuncu, İngiltere orta sahasının kalbinde anında kendini evindeymiş gibi hissetti. Güney Amerikalı rakibe karşı sahaya sürülen kadronun deneysel yapısına rağmen, Garner, Tuchel’in orta sahasında görmek istediği taktik disiplini ve teknik güvenliği sağladı.
Saha kenarından gelen büyük övgü
Eski Manchester United altyapısı mezunu, milli takımda fazla forma giymemiş olmasına rağmen olgun bir oyun sergiledi; maçın temposunu belirledi ve duran toplarda büyük bir hassasiyet gösterdi. Defansif geçişlerle ileriye yönelik pas oyununu dengeleme becerisi, 2026 Dünya Kupası öncesinde nihai kadroya nasıl uyum sağlayabileceğine dair bir ipucu verdi.
"James Garner bizim mini-Valverde'miz!" Tuchel, maç sonrası basın toplantısında gazetecilere böyle konuştu. "O da o seviyeye geliyor ve çok iyi oynadı. Doğal bir özgüveni var, fiziksel olarak çok güçlü, birçok top kazandı. Bazı durumlarda vücut pozisyonunu daha açık tutabilir ve biraz daha özgüvenle ilerleyebilir. İlk yarının son 10 dakikasında bazı top kayıplarına neden oldu ve bu da bizim özgüvenimizi biraz sarsdı, ancak antrenmanlarda ve maçtaki performansı çok etkileyiciydi."
İlk maçta istatistik dersleri
Maç, Ben White’ın 81. dakikadaki golünün Valverde’nin son dakikadaki penaltısıyla dengelenmesiyle 1-1 berabere bitti, ancak Garner sahada kaldığı 69 dakika boyunca sağlam bir performans sergiledi. Orta sahanın merkezinde oynayan Garner, 59 top dokunuşu kaydetti, 40 pas denemesinin 37'sini tamamladı ve dört gol fırsatı yarattı. Ayrıca savunmada da başarılı bir performans sergiledi, altı ikili mücadeleden galip çıktı ve üç top çalma yaptı. Garner'ın maçtaki istatistikleri, uluslararası sahneye çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Şimdi ne olacak?
İngiltere, Salı günü Japonya ile oynayacağı bir başka hazırlık maçına hazırlanıyor. Bu arada Garner, bir kez daha sahaya çıkma ve kalitesini gösterme fırsatı bulmayı umuyor; bu performans, İngiltere’nin Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu’nda yer aldığı yaklaşan Dünya Kupası’nda Three Lions kadrosunda yer almaya layık olduğunu kanıtlayacaktır.