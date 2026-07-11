Thomas Tuchel, Erling Haaland’ın açıklamaları karşısında ‘şaşırdı’; İngiltere teknik direktörü ise Norveç ile oynanacak çeyrek final maçı öncesinde baskıyla başa çıkabileceklerini vurguladı

Bu yorumlar, İngiltere milli takım teknik direktörü Tuchel’i tamamen hazırlıksız yakaladı; Tuchel, Haaland gibi dünya çapında bir süperstarın böylesine kritik bir maç öncesinde medyanın ilgisinden aktif olarak kaçmaya çalışmasına şaşırdığını itiraf etti.

NRK'ya konuşan Alman teknik direktör, forvetin psikolojik taktiklerine şaşkınlığını dile getirirken, Three Lions'ın Miami Stadyumu'ndaki büyük kamuoyu beklentisinin yükünü kaldırmaya tamamen hazır olduğunu vurguladı. Tuchel, "Erling'in böyle demesine şaşırdım, çünkü ben her zaman onun baskıyı sevdiğini ve baskı altında daha iyi performans gösterdiğini düşünmüşümdür. Baskıyı bize yüklemesine şaşırdım." dedi.

Löw sözlerine şöyle devam etti: "Biz baskıyı seviyoruz. Durum neyse odur. Kimin favori olduğu ya da baskının kimde olduğu konusunda bir dakika bile kafa yormuyorum. Takım içinde oyuncuların maçı kazanmaya hazırlandıklarını çok iyi biliyorum. Neden hazırlamasınlar ki?"