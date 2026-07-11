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Thomas Tuchel, Erling Haaland’ın açıklamaları karşısında ‘şaşırdı’; İngiltere teknik direktörü ise Norveç ile oynanacak çeyrek final maçı öncesinde baskıyla başa çıkabileceklerini vurguladı
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Üç Aslan, zayıf rakiple karşı karşıya
Haaland, Miami’de oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde baskıyı İngiltere’nin omuzlarına yüklemeye çalıştı. Ülkesinin, 16 turunda Brezilya’yı elemeyi de içeren etkileyici performansına rağmen, forvet oyuncusu takımının galip gelme şansının zayıf olduğunu vurguladı.
Norveçli golcü, NRK ile yaptığı maç öncesi röportajda ülkesinin "zayıf taraf" konumunu kesin bir dille ortaya koyarak şöyle konuştu: "Kazanma ihtimalimiz çok düşük. Bence hepiniz tüm baskıyı İngiltere'nin üzerine yöneltmelisiniz."
Tuchel, forvetin taktiklerini sorguluyor
Bu yorumlar, İngiltere milli takım teknik direktörü Tuchel’i tamamen hazırlıksız yakaladı; Tuchel, Haaland gibi dünya çapında bir süperstarın böylesine kritik bir maç öncesinde medyanın ilgisinden aktif olarak kaçmaya çalışmasına şaşırdığını itiraf etti.
NRK'ya konuşan Alman teknik direktör, forvetin psikolojik taktiklerine şaşkınlığını dile getirirken, Three Lions'ın Miami Stadyumu'ndaki büyük kamuoyu beklentisinin yükünü kaldırmaya tamamen hazır olduğunu vurguladı. Tuchel, "Erling'in böyle demesine şaşırdım, çünkü ben her zaman onun baskıyı sevdiğini ve baskı altında daha iyi performans gösterdiğini düşünmüşümdür. Baskıyı bize yüklemesine şaşırdım." dedi.
Löw sözlerine şöyle devam etti: "Biz baskıyı seviyoruz. Durum neyse odur. Kimin favori olduğu ya da baskının kimde olduğu konusunda bir dakika bile kafa yormuyorum. Takım içinde oyuncuların maçı kazanmaya hazırlandıklarını çok iyi biliyorum. Neden hazırlamasınlar ki?"
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Haaland gol rekorunu hedefliyor
Haaland’ın maç öncesi sergilediği alçakgönüllü tavır, sahadaki etkileyici performansıyla keskin bir tezat oluşturuyor; zira oyuncu, Dünya Kupası’ndaki ilk dört maçında şimdiden yedi gol attı. Bu soğukkanlı forvet, İngiltere’nin savunma hattını aşmayı başarırsa, James Rodriguez ve Gerd Müller’in efsanevi turnuva gol rekorlarına eşitlenebilir.
Buna karşılık İngiltere, büyük uluslararası turnuvaların eleme aşamalarında Avrupalı rakiplerle karşılaştığında defalarca çökmüş olması nedeniyle, tarihsel lanetini aşmak için mücadele etmek zorunda.
Ağır sikletler yarı final için mücadele ediyor
Miami’deki bu karşılaşmanın galibi, yarı finale yükselerek Kansas City Stadyumu’nda Arjantin ile İsviçre arasında oynanacak paralel çeyrek final maçının galibiyle karşılaşacak. Final dörtlüsüne girmeyi hayal edebilmek için, şu anda üst üste yedi maçtır yenilmeyen İngiltere milli takımı, Haaland’ın öncülüğündeki agresif Norveç hücumunu etkisiz hale getirmek üzere savunmada dayanıklılık sergilemek zorunda.
En çok baskı altında olan takımın hangisi olduğu sorusuna yanıt veren Stale Solbakken, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Bence İngiltere bizden daha fazla baskı altında, ancak biz de kendi performansımıza baskı uyguluyoruz. Maç devam ederken oyuncular baskı hakkında çok fazla düşünmezler. Bu 11’e 11’lik bir maç. Asıl önemli olan, maçtan önce bu konuyu konuşmaktır.”
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