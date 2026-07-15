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Thomas Tuchel, Erling Haaland’ı başarıyla durdurduktan sonra, İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finalinde “inanılmaz” Lionel Messi’yi de etkisiz hale getireceğinden emin
Tuchel, Haaland’ın modelinden ilham alıyor
İngiltere’nin Norveçli forveti etkili bir şekilde etkisiz hale getirdiği gergin çeyrek final maçını geride bırakan Tuchel, benzer bir taktiksel odaklanma seviyesinin Arjantin’in efsanevi 10 numarasını da etkisiz hale getirebileceğinden emin.
Tuchel, 39 yaşındaki Messi hakkında konuşurken, “Her seferinde bunu başarması inanılmaz – hem de pek çok farklı şekilde,” dedi. “Boşlukları buluyor, doğru anları yakalıyor ve en önemlisi, tüm takım bu fikre inanıyor. Onun etrafında cesur olmalı ve destek hattını kesmeliyiz. O, Erling Haaland’dan farklı bir oyuncu ama Erling’e karşı iyi iş çıkardık, bu yüzden şimdi de bir yolunu bulacağız.”
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Kane, Messi takıntısına karşı uyarıda bulunuyor
Atlanta’da maç öncesi tartışmaların büyük bir kısmı, 206. milli maçına çıkacak olan Messi üzerinde yoğunlaşsa da, İngiltere kaptanı Harry Kane tek bir oyuncuya fazla odaklanmaktan kaçınıyor. Bayern Münih’in forveti, takım arkadaşlarına Albiceleste’nin kaptanının parlaklığının çok ötesinde, dengeli bir takım olduğunu unutmamaları gerektiğini vurguladı.
Kane, “O, neredeyse 20 yıldır dünyanın en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi,” dedi. “Bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor. Ancak biz Arjantin’le oynuyoruz, Messi’ye karşı değil. Karşımızda harika bir takım, muhteşem oyunculara sahip büyük bir takım var. Her ne kadar tüm dikkatler Messi ve diğer büyük oyuncular üzerinde toplanacak olsa da, bunun ötesinde bir şey olduğunu biliyoruz. Bu kadar uzun süre en üst seviyede oynamasına rağmen İngiltere ile hiç karşılaşmamış olması gerçekten inanılmaz."
Üç Aslanlar için büyük risk
Kane için bu yarı final, efsanevi kariyerinin zirvesini temsil ediyor. 121. milli maçına çıkarak Wayne Rooney’i geride bırakıp ülkenin en çok milli forma giyen saha oyuncusu olacak olan forvet, 2018 Dünya Kupası ve son Avrupa Şampiyonası kampanyalarındaki hayal kırıklıklarının ardından nihayet büyük bir uluslararası kupa kazanmayı çok istiyor.
"Ne muhteşem bir an; dünya şampiyonu bir takım yarı finalde. Çocukluğuma ve bu maçlarda oynamayı hayal ettiğim günlere geri dönüyorum. Bundan daha büyük bir şey olamaz. Bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyım. Ve evet, karşı karşıya gelmek için ne kadar zorlu bir takım," diye ekledi Kane. Ayrıca kişisel başarısına da değinerek şunları söyledi: "Bu da bir başka özel an. Bazı büyük isimleri geride bıraktım. 115 maçla Beckham ve şimdi de 120 maçla Wazza. İngiltere efsaneleri."
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Tuchel, havada bir değişiklik seziyor
Declan Rice’ın ilk 11’de yer alacağı haberiyle İngiltere kampı önemli bir moral kazandı. Arsenal’in orta saha oyuncusu, Norveç’e karşı 2-1 kazanılan maçta kısmen rahatsızlığı nedeniyle devre arasında oyundan alınmıştı, ancak bu kritik karşılaşma için zamanında iyileşmiş görünüyor. Tuchel’e göre, takım içindeki atmosfer, oyuncuların bu fırsatı değerlendirmeye ve futbol tarihine adlarını yazdırmaya bir adım daha yaklaşmaya hazır olduklarını gösteriyor.
"Şimdi tam da bunu başarma zamanı," diye konuştu Tuchel. "Bu maçlar öncesinde heyecanlanmak önemli ve gayet normal. Yine de oyuncuların yapması gerekenlere odaklanmak istiyorum. Kampta ruh halinin yine değiştiğini hissediyorum. ‘Vay canına, artık çok yaklaştık’." Messi sekiz golle Altın Ayakkabı yarışında liderken, Kane ve Jude Bellingham ise altışar golle onu takip ediyor; İspanya ile oynanacak finalde yer almak için tarihi bir mücadeleye sahne hazır.
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