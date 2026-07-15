Thomas Tuchel, Erling Haaland’ı başarıyla durdurduktan sonra, İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finalinde “inanılmaz” Lionel Messi’yi de etkisiz hale getireceğinden emin

Atlanta’da maç öncesi tartışmaların büyük bir kısmı, 206. milli maçına çıkacak olan Messi üzerinde yoğunlaşsa da, İngiltere kaptanı Harry Kane tek bir oyuncuya fazla odaklanmaktan kaçınıyor. Bayern Münih’in forveti, takım arkadaşlarına Albiceleste’nin kaptanının parlaklığının çok ötesinde, dengeli bir takım olduğunu unutmamaları gerektiğini vurguladı.

Kane, “O, neredeyse 20 yıldır dünyanın en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi,” dedi. “Bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor. Ancak biz Arjantin’le oynuyoruz, Messi’ye karşı değil. Karşımızda harika bir takım, muhteşem oyunculara sahip büyük bir takım var. Her ne kadar tüm dikkatler Messi ve diğer büyük oyuncular üzerinde toplanacak olsa da, bunun ötesinde bir şey olduğunu biliyoruz. Bu kadar uzun süre en üst seviyede oynamasına rağmen İngiltere ile hiç karşılaşmamış olması gerçekten inanılmaz."



