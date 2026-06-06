Getty Images Sport
Çeviri:
Thomas Tuchel, Elliot Anderson, Morgan Rogers ve diğer isimler hakkındaki spekülasyonlar sürerken, Dünya Kupası'nda yer alan İngiliz oyuncuların transferlerine ilişkin politikasını açıkladı
Tuchel, turnuva süresince transfer konusunda pragmatik bir tutum sergiliyor
Tuchel, Dünya Kupası süresince İngiltere'nin transfer faaliyetlerine ilişkin yaklaşımını özetleyerek, oyuncuların milli takımda görev yaparken kulüp transferlerini tamamlamalarının engellenmeyeceğini vurguladı. Ancak, herhangi bir görüşmenin maç hazırlıklarını aksatmaması gerektiğini açıkça belirtti.
Morgan Rogers, Elliot Anderson ve Marcus Rashford dahil olmak üzere birçok İngiltere oyuncusu, kulüpteki gelecekleri konusunda belirsizlik yaşıyor. Öte yandan John Stones, turnuvaya serbest oyuncu olarak katılmak gibi alışılmadık bir durumda bulunuyor.
- Getty Images
Tuchel, transfer görüşmeleriyle ilgili kuralları açıklıyor
Tuchel, transfer görüşmelerine katı bir yasak getirmek yerine, oyuncuların refahı ile İngiltere'nin sahada başarılı olma hedefini dengelemeyi amaçlayan esnek bir politika benimsedi. ABD'deki ilk basın toplantısında gazetecilere konuşan Tuchel, "Bu bir sağduyu meselesi. Maçtan bir gün önce veya maç gününde [transfer işlerinin yapılmasını] istemem, politika budur. Belki iki gün önce de olabilir, ama bakalım.
"Ancak diğer her şey - eğer özel, verimli ve sessizce yapılırsa - o zaman her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herhangi bir oyuncu hakkında netlik olması yardımcı olur. Eğer birinin kulüp değiştirme şansı varsa, biz onun yoluna çıkmayız.
Transfer spekülasyonlarının yarattığı dikkat dağınıklığına değinen Tuchel, "Bu ideal olurdu ama gerçek hayat böyle değil. Asıl soru ne kadar endişelenmemiz gerektiği. Oyunculara şu anda bununla ilgilenmemelerini söylesem de telefonları yine de çılgınca çalacaktır. Bunu nasıl kontrol etmek istiyoruz?" dedi.
Tuchel, transfer haberlerinin modern futbolun bir parçası olduğunu kabul ediyor
Tuchel, büyük bir turnuva sırasında oyuncular ile kulüpler arasındaki iletişimi tamamen kesmeye çalışmanın gerçekçi olmadığını düşünüyor. Bunun yerine, oyuncuların İngiltere milli takımıyla ilgili sorumluluklarına odaklanabilecekleri kadar istikrarlı bir ortama sahip olmalarını istiyor.
"Her zaman yardım etmeye hazırım, her zaman ortalığı yatıştırmaya hazırım," dedi. "Onların dikkatlerini dağıtan unsurlarla başa çıkabilecekleri, kendilerini oyuna verebilecekleri, konsantre olabilecekleri ve bizim onlar için belirlediğimiz rolü en iyi şekilde yerine getirebilecekleri bir ortam yaratmalarına yardımcı olmalıyız. Kulüpler sizi transfer etmek isterse, spor direktörleri, menajerler ve antrenörler sizi telefonla aramaya çalışırsa, bunun dikkatinizi dağıttığını görebiliyorum. Bu bir gerçek.
"Bir turnuva başlamadan önce ve mümkün olduğunca erken bir karar almasını her zaman bir oyuncuya tavsiye ederiz, ancak bu oyuncu için her zaman mümkün olmuyor. Bu konuda yalnız değiliz, işler böyle yürüyor."
- Getty Images
İngiltere, dikkatini Yeni Zelanda ile oynanacak hazırlık maçına çevirdi
İngiltere'nin öncelikli hedefi, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile yapacağı hazırlık maçları. Ayrıca L Grubu'nda Panama ve Gana ile de karşılaşacaklar.