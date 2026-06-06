Thomas Tuchel, Elliot Anderson, Morgan Rogers ve diğer isimler hakkındaki spekülasyonlar sürerken, Dünya Kupası'nda yer alan İngiliz oyuncuların transferlerine ilişkin politikasını açıkladı

Tuchel, transfer görüşmelerine katı bir yasak getirmek yerine, oyuncuların refahı ile İngiltere'nin sahada başarılı olma hedefini dengelemeyi amaçlayan esnek bir politika benimsedi. ABD'deki ilk basın toplantısında gazetecilere konuşan Tuchel, "Bu bir sağduyu meselesi. Maçtan bir gün önce veya maç gününde [transfer işlerinin yapılmasını] istemem, politika budur. Belki iki gün önce de olabilir, ama bakalım.

"Ancak diğer her şey - eğer özel, verimli ve sessizce yapılırsa - o zaman her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herhangi bir oyuncu hakkında netlik olması yardımcı olur. Eğer birinin kulüp değiştirme şansı varsa, biz onun yoluna çıkmayız.

Transfer spekülasyonlarının yarattığı dikkat dağınıklığına değinen Tuchel, "Bu ideal olurdu ama gerçek hayat böyle değil. Asıl soru ne kadar endişelenmemiz gerektiği. Oyunculara şu anda bununla ilgilenmemelerini söylesem de telefonları yine de çılgınca çalacaktır. Bunu nasıl kontrol etmek istiyoruz?" dedi.