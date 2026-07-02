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Thomas Tuchel, ebeveynlere “mazeret mektubu yazmalarını” ve çocuklarının İngiltere’nin Meksika ile oynayacağı, saat 01.00’da başlayacak Dünya Kupası son 16 turu maçı için geç saatlere kadar uyanık kalmalarına izin vermelerini istiyor
Tuchel, ulusal destek çağrısında bulundu
Tuchel, takımı ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika ile oynayacağı kritik son 16 turu maçı için hazırlık yaparken hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Maçın Pazartesi sabahı BST saatiyle 01.00’da başlaması planlandığından, Alman teknik direktör şakacı bir şekilde ebeveynlerin geleneksel okul gecesi rutinine göre milli takımı öncelikli tutmaları gerektiğini öne sürdü.
Maçın ardından İngiltere milli takım teknik direktörü, “Okula mazeret notu yazın ve çocukların futbol izlemesine izin verin” dedi. “Okula gitmeleri gereken çok ders var, ama Dünya Kupası dört yılda bir oluyor. İzlemelerine izin verin, dört gün sonra çok büyük bir maç olacak ve herkesin, özellikle de çocukların desteğine ihtiyacımız var.”
- Getty Images Sport
Kane, tarihi geri dönüşün kahramanı oldu
Üç Aslanlar, Harry Kane’in golcü içgüdüleri sayesinde bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Brian Cipenga’nın maçın yedinci dakikasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni şaşırtıcı bir şekilde öne geçirmesinin ardından, kaptan son 15 dakikada iki gol atarak 2-1’lik galibiyeti garantiledi. Bu geri dönüş tarihi bir olaydı; 1966 finalinden sonra İngiltere’nin açılış golünü yedikten sonra bir FIFA Dünya Kupası maçını kazandığı tarihteki ikinci örnek oldu.
Şu anda Dünya Kupası'nda 13 gole sahip olan Kane, eleme maçlarında gerekli olan zihinsel dayanıklılık hakkında konuştu. "Kahramanlık anları yaşamaktan bahsettik. Bu, takımdaki herhangi biri olabilir; ben de olabilirim, bir kaleci kurtarışı da, savunmacıların yaptığı bir blok da, kim olursa olsun. Herkesin kahramanlık anları olur ve benim için o an bugün oldu," dedi Bayern'in forveti. "Bu maçlarda sabırlı olmalısınız. Son birkaç maç da benzerdi ve tabii ki eleme aşamasına geldiğinizde baskı artar, risk artar."
Azteca’nın rakımı ciddi bir tehdit oluşturuyor
İngiltere’nin azminin ödülü, Meksiko’ya ve efsanevi Estadio Azteca’ya yapılacak bir seyahat. Deniz seviyesinden 2.000 metreden fazla yükseklikte bulunan bu stadyum, Tuchel’in de kabul ettiği üzere, takımının bu kadar kısa bir sürede tam olarak hazırlık yapamayacağı benzersiz bir fiziksel zorluk sunuyor. Teknik direktör, sadece dört günde bu rakıma fiziksel olarak uyum sağlayamayacakları için rakımın büyük bir dezavantaj olacağını belirtti.
Tuchel, “Azteca’da Meksika’ya karşı oynayabileceğiniz belki de en güzel ve heyecan verici maçlardan biri olacak ve bizi bekleyen pek çok engel var,” dedi. “Rakımın elbette büyük bir dezavantaj olacağından bahsetmiyorum bile; çünkü fiziksel olarak buna uyum sağlayamayız ve dört günde bunu başarmak imkansız. Daha fazla engel çıkabilir, ancak biz buna hazırız. Belki de şu anda buna gerçekten hazır olduğumuza inanmak için ideal bir konumdayız. İşler zorlaştığında, çözümleri bulacağız."
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Klinik üstünlük, farkı yaratan unsur olmaya devam ediyor
İngiltere’nin ikinci kaptanı Declan Rice, Atlanta’da elde edilen zorlu galibiyetin ardından kaptanını hemen övdü. Takımın genel performansı zaman zaman dağınık olsa da, Kane gibi dünya çapında bir golcüye sahip olmak, diğer pek çok ülkenin sahip olmadığı bir güvenlik ağı sağlıyor. Rice, forvetin bu sezonki inanılmaz rekoruna dikkat çekerek, Bayern Münih’te forma giyen oyuncunun bu sezon kulüp ve milli takımda toplam 72 gol attığını belirtti. Arsenal'in orta saha oyuncusu, "Ona bir şans verirseniz, gol olur," dedi. "Bu gerçekten inanılmaz, ona büyük saygı duyuyorum."
İngiltere, turnuvada henüz gol yememiş Meksika karşısında keskin bir hücum gücüne ihtiyaç duyacak. Azteca Stadyumu’ndaki seyircilerin desteğiyle, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika, Tuchel’in taktiksel planı ve İngiltere’nin kupa hedefleri için en büyük sınav olacak.