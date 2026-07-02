Thomas Tuchel, ebeveynlere “mazeret mektubu yazmalarını” ve çocuklarının İngiltere’nin Meksika ile oynayacağı, saat 01.00’da başlayacak Dünya Kupası son 16 turu maçı için geç saatlere kadar uyanık kalmalarına izin vermelerini istiyor

Tuchel, takımı ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika ile oynayacağı kritik son 16 turu maçı için hazırlık yaparken hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Maçın Pazartesi sabahı BST saatiyle 01.00’da başlaması planlandığından, Alman teknik direktör şakacı bir şekilde ebeveynlerin geleneksel okul gecesi rutinine göre milli takımı öncelikli tutmaları gerektiğini öne sürdü.

Maçın ardından İngiltere milli takım teknik direktörü, “Okula mazeret notu yazın ve çocukların futbol izlemesine izin verin” dedi. “Okula gitmeleri gereken çok ders var, ama Dünya Kupası dört yılda bir oluyor. İzlemelerine izin verin, dört gün sonra çok büyük bir maç olacak ve herkesin, özellikle de çocukların desteğine ihtiyacımız var.”