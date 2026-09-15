Kaptan Kane'siz bir İngiltere takımını düşünmek, birçok taraftar için ürkütücü bir ihtimal. Golcü forvet artık 33 yaşında olduğuna göre, İngiltere'nin onun en uçta liderlik etmediği bir gelecekle karşı karşıya kalması hızla yaklaşıyor.

Uygun bir halef bulmak, Kane ile hücum hattındaki diğer isimler arasındaki kalite farkı hâlâ belirgin olduğu için milli takım yapılanması açısından büyük bir baş ağrısına dönüşüyor. Gelecekteki uluslararası turnuvalar öncesinde, kulübede bekleyen elit genç santrfor havuzu rahatsız edici ölçüde sığ görünüyor.

Ancak, talkSPORT'tan Jordan, İngiltere Teknik Direktörü Tuchel'e olası bir çözüm sundu. Jordan, teknik adama Forest forveti Delap'ı yakından takip etmesi çağrısında bulundu.