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Thomas Tuchel'e, İngiltere için Harry Kane'in potansiyel halefi olarak Nottingham Forest yıldızı Liam Delap'i hızlıca A takıma kazandırması söylendi
Kane'in varisinin arayışı
Kaptan Kane'siz bir İngiltere takımını düşünmek, birçok taraftar için ürkütücü bir ihtimal. Golcü forvet artık 33 yaşında olduğuna göre, İngiltere'nin onun en uçta liderlik etmediği bir gelecekle karşı karşıya kalması hızla yaklaşıyor.
Uygun bir halef bulmak, Kane ile hücum hattındaki diğer isimler arasındaki kalite farkı hâlâ belirgin olduğu için milli takım yapılanması açısından büyük bir baş ağrısına dönüşüyor. Gelecekteki uluslararası turnuvalar öncesinde, kulübede bekleyen elit genç santrfor havuzu rahatsız edici ölçüde sığ görünüyor.
Ancak, talkSPORT'tan Jordan, İngiltere Teknik Direktörü Tuchel'e olası bir çözüm sundu. Jordan, teknik adama Forest forveti Delap'ı yakından takip etmesi çağrısında bulundu.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge’deki boşluktan çıkış
Delap, kısa süre önce Forest formasıyla gol perdesini şık bir şekilde açtı ve Aston Villa deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyette ağları havalandırdı. Bu anlık etki, onun milli takım yeterliliği ve 23 yaşındaki oyuncunun ileride Kane'in arkasında bırakacağı dev boşluğu doldurup dolduramayacağı konusunda tartışmaları alevlendirdi. Jordan, başkentte geçirdiği zorlu son döneme rağmen Delap'in en üst seviyede başarılı olmak için gerekli ham özelliklere sahip olduğuna inanıyor.
"Delap bunu yapabilir, iyi bir oyuncu" diyen Jordan, forvetin milli takım perspektifi sorulduğunda şöyle konuştu: "Ipswich'te gerçekten rekabet edebilen bir takımda harika bir sezon geçirdi ve birkaç gol attı.
"Chelsea'ye gitti ve boşluğun içinde kayboldu. Bu, genç oyuncuların başına gelir. Nottingham Forest'a gitti, iki maç oldu; pat! Goller atmaya başladı."
Sinir bozucu bir Chelsea kâbusunun üstesinden gelmek
Delap, geçen sezon Chelsea'de son derece hayal kırıklığı yaratan bir dönemin ardından şu anda itibarını yeniden inşa etmeye çalışıyor. 2025'te, Ipswich Town'ın küme düştüğü sezonda Premier League'de attığı 12 golle büyük övgü toplamasının ardından 30 milyon sterlinlik yüksek bir bonservis bedeliyle Stamford Bridge'e gelmişti.
Birçok kişi genç forvetin Batı Londra'da çıkışını sürdürmesini bekliyordu, ancak talihsiz aksilikler onun ilerleyişini sekteye uğrattı. Sezonun başlamasından sadece iki hafta sonra yaşadığı bir arka adale sakatlığı, onu kritik önemdeki iki ay boyunca sahalardan uzak bıraktı.
Sürekli teknik direktör değişiklikleri ve omzunun çıkması da gelişimini daha da olumsuz etkiledi. Sonuç olarak Delap, Chelsea'deki dönemini tüm kulvarlarda 41 maçta yalnızca iki gol gibi son derece kötü bir istatistikle tamamladı.
- Getty Images Sport
Nottingham Forest'ta formunu yeniden kazanıyor
Batı Londra’daki kâbusundan artık tamamen kurtulan Delap, City Ground’da şimdiden gerçek potansiyelinden izler göstermeye başladı. Tuchel ve İngiltere için önümüzdeki aylar, 23 yaşındaki oyuncunun istikrarını takip etme açısından kritik olacak. Delap ilk ivmesini koruyup Forest hücumunun liderliğini etkili biçimde üstlenebilirse, milli takıma çağrılması yakında gündeme gelebilir.
Genç santrfor için öncelikli hedef, düzenli olarak ilk 11’de başlayacağı bir seri yakalamak ve en üst seviyede bunu hafta hafta sürdürebildiğini kanıtlamak. Bunu başarması halinde İngiltere, Kane’in uzun süredir beklenen halefini sonunda bulabilir.
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