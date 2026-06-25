İlk akla gelen tepki, neden alternatif kararlar alınmadığı sorusudur; Salı günü İngiltere’nin Gana ile oynadığı sıkıcı 0-0 beraberliğinin ardından da aynı durum yaşanıyor. Pek çok taraftar ve yorumcu, Thomas Tuchel’in Palmer gibi hücumda “farklı bir katkı” sunan ve her alanda etkili olan bir dizi oyun değiştirici oyuncuyu kadroya almama kararını sorguluyor.

Chelsea’nin oyun kurucusu, büyük ölçüde son 18 aydır kulüp seviyesinde sergilediği tekrarlanan kötü performanslar nedeniyle İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor. Benzer bir oyuncu türü olan Phil Foden – her ne kadar en büyük sahnede İngiltere formasıyla hiçbir zaman gerçekten iyi bir maç çıkarmamış olsa da – Manchester City’de iki sezon boyunca hayal kırıklığı yaratan performanslar sergilediği için o da maçı evinden izliyor. Boston’daki sıkıcı beraberliğin ardından, Tuchel’in eleştirmenleri bu kararları sorguluyor.

Ancak bu eleştiriler oldukça aceleci. Evet, İngiltere Gana karşısında zorlandı; bunun başlıca nedeni sahanın ortasında yaratıcı fikirlerin eksikliğiydi. Ancak aynı zamanda, ‘futbol oynamak’ kavramına hiç ilgi duymayan bir rakiple karşı karşıya kaldılar – bu durum, rakip takımın teknik direktörü Carlos Queiroz tarafından maçın bitiminde açıkça itiraf edildi. Bu, sistemin kendisine karşı en doğal kontrata karşı işe yaramadığı 90 sıkıcı dakikaydı.

Takımlar oynamak istediğinde, boşluklar açıldığında ve topu dolaştırma fırsatları olduğunda, Tuchel’in taktiği etkili olabilir. O halde, bu sürece biraz daha güvenmenin bir zararı olmaz.