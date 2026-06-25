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Trust in Tuchel GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Thomas Tuchel’e güvenin! Gana’nın berbat performansı, İngiltere teknik direktörünün Cole Palmer’ı kadroya almama kararının yanlış olduğunu kanıtlamadı – Üç Aslanlar, çözüm bulmak ve Dünya Kupası’nda uzun soluklu bir serüvene imza atmak için hâlâ yeterli yeteneğe sahip

Opinion
İngiltere
Dünya Kupası
T. Tuchel
C. Palmer
FEATURES
Panama - İngiltere

İngiltere taraftarları, Cole Palmer’ın milli takımda daha önce de başarılı performanslar sergilediğini görmüştü. Nitekim, Euro 2024 finalinde, Three Lions’ın İspanya karşısında çaresiz kaldığı bir anda, beraberlik golünü atarak takıma yeniden umut verdi ve takımı neredeyse kötü bir performanstan kurtardı. Elbette, yıllar boyunca sayısız turnuvada olduğu gibi, o maçı da yine kaybettiler.

İlk akla gelen tepki, neden alternatif kararlar alınmadığı sorusudur; Salı günü İngiltere’nin Gana ile oynadığı sıkıcı 0-0 beraberliğinin ardından da aynı durum yaşanıyor. Pek çok taraftar ve yorumcu, Thomas Tuchel’in Palmer gibi hücumda “farklı bir katkı” sunan ve her alanda etkili olan bir dizi oyun değiştirici oyuncuyu kadroya almama kararını sorguluyor.

Chelsea’nin oyun kurucusu, büyük ölçüde son 18 aydır kulüp seviyesinde sergilediği tekrarlanan kötü performanslar nedeniyle İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor. Benzer bir oyuncu türü olan Phil Foden – her ne kadar en büyük sahnede İngiltere formasıyla hiçbir zaman gerçekten iyi bir maç çıkarmamış olsa da – Manchester City’de iki sezon boyunca hayal kırıklığı yaratan performanslar sergilediği için o da maçı evinden izliyor. Boston’daki sıkıcı beraberliğin ardından, Tuchel’in eleştirmenleri bu kararları sorguluyor.

Ancak bu eleştiriler oldukça aceleci. Evet, İngiltere Gana karşısında zorlandı; bunun başlıca nedeni sahanın ortasında yaratıcı fikirlerin eksikliğiydi. Ancak aynı zamanda, ‘futbol oynamak’ kavramına hiç ilgi duymayan bir rakiple karşı karşıya kaldılar – bu durum, rakip takımın teknik direktörü Carlos Queiroz tarafından maçın bitiminde açıkça itiraf edildi. Bu, sistemin kendisine karşı en doğal kontrata karşı işe yaramadığı 90 sıkıcı dakikaydı.

Takımlar oynamak istediğinde, boşluklar açıldığında ve topu dolaştırma fırsatları olduğunda, Tuchel’in taktiği etkili olabilir. O halde, bu sürece biraz daha güvenmenin bir zararı olmaz.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Çıkmaz

    İngiltere, Black Stars karşısında topun %80’ine sahipti, yaklaşık 600 pas yaptı ve 19 şut çekti. Ancak bunlardan sadece üçü kaleyi buldu ve açık oyundan bir şans yaratabilmeleri 36 dakika sürdü; o anda Declan Rice'ın kafası çok üstten dışarı çıktı. Aslında İngiltere, 87. dakikaya kadar net bir şans yaratamadı; o dakikada Nico O'Reilly'nin kafası üst direğe çarptı ve Harry Kane'in ardından gelen ribaundu kale arkasındaki tribünlere gönderdi.

    Kanat oyuncuları Anthony Gordon ve Noni Madueke topu aldıklarında çift markaja alındıkları için oyun büyük ölçüde yanlara doğru paslaşmalarla sürdü. Jude Bellingham ve Rice, hatlar arasına sızmaya çalıştıklarında nefes alacak yer bulamadılar, pas atmayı bırakın.

    Queiroz maç sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuncularımızın maç boyunca gösterdiği mücadele ruhundan, taktik planımıza ne kadar sadık kaldıklarından çok gurur duyuyorum,” dedi. “Savunma yapmanız gerektiğinde savunma yaparsınız. Onlar rock’n’roll çalarken ben samba çalamam.”

    Nitekim Gana’nın hücuma neredeyse hiç ilgisi yoktu. Queiroz, ilk 45 dakikayı İngiltere’yi sinirlendirerek geçirmeyi hedeflediklerini kabul etti; bu da derin ve alçak bir blok, topun arkasında 11 adam ve kanatlarda boşluk bırakmama anlamına geliyordu. Elbette İngiltere’nin topu elinde tutmasına izin verildi, ancak bu sadece kanat bölgelerinde ya da orta sahada oldu.

    Sonuç, İngiltere takımlarının geçmişteki kötü günlerindeki performanslara benziyordu: Yavaş, cansız ve fikir yoksunu. İngiltere, maçı kazanmak için risk almaktan korkuyor gibi görünüyordu.

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    Şaşırtıcı kadro

    Tuchel, hem stadyumdaki taraftarlardan hem de Atlantik’in öbür yakasındakilerden yoğun eleştiri aldı. Ancak itiraf etmek gerekirse, Alman teknik direktörün seçtiği kadro göz önüne alındığında, İngiltere’nin ilk maçındaki hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından bu tür tepkilerin gelmesi her zaman muhtemeldi.

    Tuchel, Foden ve Palmer'ın yanı sıra usta pasörler Adam Wharton ve Trent Alexander-Arnold'u da kadro dışı bıraktığı ilk kadrosunu açıkladıktan sonra görüşler ikiye bölündü.

    Bunun yerine Tuchel, 4-2-3-1 sistemine uygun bir kadro kurdu: belirgin bir 10 numara, kanatlarda kalıp driplinglerle pozisyon yaratabilen kanat oyuncuları ve aradaki boşlukları doldurabilen çok yönlü bekler. Bu, çok sayıda koreografik hareket ve alışılmış koşu rotaları anlamına geliyor. Kane geriye çekildiğinde, kanat oyuncuları arkasına doğru sprint atıyor. Rice ve Elliot Anderson, markajcılarını ortadan uzaklaştırdığında, Bellingham için boşluklar ortaya çıkıyor.

    Bu, futbolun en üst seviyesinde oldukça temel bir taktik olsa da, İngiltere'nin mevcut durumuna, özellikle de Sir Gareth Southgate'in görev süresinin son dönemlerine biraz ters düşüyor. Southgate, takımının "doğaçlama" oynamasını istiyordu ve en iyi oyuncularının hepsini sahaya sürmenin eninde sonunda zafere yol açacağına inanıyordu.

    İki kez Avrupa Şampiyonası finaline ulaşmaları açısından sonuçlar etkileyiciydi, ancak Southgate’in yönettiği dört turnuvanın tamamında uzun süreler boyunca oldukça kötü oynadılar. Tuchel bu duruma doğal bir yanıt oldu, ancak bu durum bazılarını rahatsız etti.

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    Pahalı ihmaller mi?

    Southgate, her iki oyun kurucunun da kondisyon sorunları ve form düşüşü nedeniyle ritimlerini bulamamış olmalarına rağmen, Palmer’ı ya da Foden’ı muhtemelen asla kadro dışında bırakmazdı.

    Palmer, geçmişte yaptığı gibi geçen sezon Chelsea'yi sırtında taşımadı; Foden ise 2024'te PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandığından beri, o ödülü kazanan hücum orta saha oyuncusundan çok uzak bir görüntü sergiledi. Tuchel, formun önemli olduğunu açıkça belirtmişti ve bu açıdan bakıldığında ikisi de kadroda yer almayı hak edemiyordu.

    Ancak yetenekleri yadsınamaz. Nitekim, İngiltere’nin “en iyi” futbolcularının bir listesini yapmak zorunda kalsanız, hem Palmer hem de Foden bu listede oldukça üst sıralarda yer alırdı. Tek başına ele alındığında, oyunun gidişatını değiştirebilme yetenekleri son derece değerlidir.

    Peki, Tuchel’in sistem temelli yaklaşımına tam olarak nerede uyum sağlayabilirler? Bellingham, hücum orta saha pozisyonunda ilk tercihtir; kadro derinliğinde Real Madrid’in süperstarının arkasında Morgan Rogers ve Eberechi Eze yer almaktadır (ayrıca Rogers sol kanatta da oynayabilir). Palmer zaten bir sağ kanat oyuncusu değildir ve kesinlikle Tuchel’in aradığı türden bir oyuncu da değildir. Foden de öyle.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Umut verici nedenler

    Tuchel, maç sonrası açıklamalarında birkaç kez İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı açılış maçına değindi. O maçın kendine özgü bir şekilde “zor” olduğunu söyledi. İngiltere, 45 dakika boyunca işi oldukça zorlaştırdı; ancak ikinci yarının 20 dakikasında sergilenen hücum futbolu son derece umut vericiydi. Maçın açık geçmesi de buna yardımcı oldu ve fırsatı değerlendirmek için tek gereken biraz daha fazla yoğunluktu.

    Bellingham çok güzel bir gol attı; ardından İngiltere, uzun bir süre boyunca Hırvatistan kalesine arka arkaya şutlar yağdırdı. Maç 4-2 bitti, ancak skor 5 ya da 6 da olabilirdi. Ancak daha da önemlisi, bu maç İngiltere’nin bu özel sistemle neler yapabileceğini gösterdi. Boşluklar olduğunda, rakibi gerçekten ezip geçebiliyorlar.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bol miktarda kaliteli ürün

    Eksiklikler hakkında yapılan tüm tartışmalara rağmen, bu kadro hâlâ gerçekten iyi futbolcularla dolu. Bellingham, geleneksel anlamda çevik bir 10 numara olmayabilir, ancak yine de Real Madrid’e ilk geldiğinde Cristiano Ronaldo’nun bazı gol rekorlarını kıran oyuncu. Kane'in Ballon d'Or şansı var (her ne kadar bu yaz neler olacağına büyük ölçüde bağlı olsa da); Rogers, Marcus Rashford, Eze ve Bukayo Saka gibi isimlerle İngiltere'nin hücum hattında hâlâ fark yaratabilecek birçok bireysel yetenek bulunuyor.

    Aslında, ilk 11’e sığmayacak kadar çok oyuncu var. Şu ana kadar Tuchel, Rogers, Eze, Saka ve Rashford’u yedek kulübesinde tuttu. Yedek kulübesinden bu seviyede hücum yeteneğine sahip oyunculara başvurabilen çok az ülke var – belki de sadece Fransa ve İspanya. Dolayısıyla Tuchel’in “başlangıç oyuncuları” ve “bitiriciler” kavramlarına atıfta bulunması ve takımını sağlıklı bir rekabete girmeye teşvik etmesi şaşırtıcı değil.

    Gerçekten de, İngiltere bu Dünya Kupası’nda başarısız olursa, bunun yeterince yetenekli oyuncuların eksikliğinden kaynaklandığını söyleyemez.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Plan değişikliği

    Maç sonrası basın toplantısında Tuchel, Gana’nınkine benzer bir savunma stratejisi izleyen takımlara karşı başka bir planı olabileceğine işaret etti.

    "Son su molasında aklıma bir fikir geldi," dedi, "ama biraz tereddüt ettim. Ancak orta sahaya belki biraz daha fazla oyuncu gönderebileceğimiz bir yolum var. Şu anda burada açıklamak istemiyorum, çünkü turnuvanın ilerleyen aşamalarında bunu deneyebiliriz. Ama tahmin edilebilir hale geldiğimizi sanmıyorum."

    Bu gizemli plan her ne ise, Tuchel’in onu uygulaması akıllıca olabilir. O mükemmel bir teknik direktör, ancak bu roldeki uyum yeteneği henüz sınanmadı. Nitekim, İngiltere milli takımının teknik direktörü olarak görevinin ilk günlerinde kadroyla denemeler yapmaya ne kadar istekli olsa da, Tuchel bir sistem belirledi ve ona sadık kaldı. Evet, ufak tefek değişiklikler oldu, ancak artık yeni fikirler üretme baskısı var. İngiltere’nin grup aşamasındaki üçüncü rakibi Panama da, Cumartesi günü karşılaşacakları maçta defansif bir oyun sergilemek ve kontrataklarla Three Lions’a gol atmaktan aynı derecede memnun olacaktır.

    Tuchel’in kadrosu ve sistemi belli. Artık herkes, İngiltere’nin Kuzey Amerika’da bir hayal kırıklığı daha yaşamaması için gerekli uyarlamaları yapma yeteneğine sahip olduğuna güvenmeli.

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