Thomas Tuchel'e bir mesaj mı?! Real Madrid'in yıldızı Trent Alexander-Arnold, İngiltere milli takım kadrosuna alınmamasına değindiği anlaşılan dört kelimelik bir güncellemeyi Instagram'da paylaştı
Alexander-Arnold, İngiltere milli takımına çağrılmaması üzerine gizemli bir ipucu verdi
Alexander-Arnold, Pazar gecesi Real Madrid'in Atlético Madrid'i 3-2 mağlup etmesini kutlamak için sosyal medyaya başvurdu. Vinicius Junior'un attığı iki gol ve daha sonra oyundan atılan Federico Valverde'nin attığı bir gol, Los Blancos'un La Liga şampiyonluk yarışında Barcelona'nın dört puan gerisinde kalmasını sağladı.
İlk 11'de yer almayan eski Liverpool sağ bekçisi, daha sonra Instagram hesabında "Madrid. Ve başka hiçbir şey." yazılı dört kelimelik bir mesaj paylaştı.
Alexander-Arnold, Tuchel'in Uruguay ve Japonya ile oynanacak uluslararası maçlar için hazırladığı son İngiltere kadrosunda yer almadı ve bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'ya gidecek uçağa binmek için büyük bir mücadeleye girecek.
Tuchel: Eski Liverpool yıldızını kadroya almamak 'sporcu kararı'
Tuchel, Alexander-Arnold'u son kadrosuna almama nedenini açıkladı; savunma oyuncusunun niteliklerinin farkında olduğunu vurgularken, onun yerine başka sağ bekleri seçmenin bilinçli bir karar olduğunu da ekledi.
Tuchel, "Trent'in bize neler sunabileceğini çok iyi biliyorum. Onunla birçok kez karşılaştım ve Liverpool'da oynarken benim takımlarıma karşı oynadığında zor anlar yaşadım. Bu yüzden onun gücünü ve neler yapabileceğini çok iyi biliyorum.
"Ancak şu anda, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ne kadar iyi olduğumuzu kanıtlamış durumdayız ve kampta bulunan sağ bek adayları, yerlerini kazanmak için çaba göstermeli, rekabet etmeli ve bunu hak ettiklerini bir kez daha göstermeliler.
"Jarell Quansah, Tino Livramento ve Djed Spence'i tercih etmemiz sportif bir karar."
Sağ bek, geç kalması nedeniyle Real Madrid'in ilk 11'inden çıkarıldı
Alexander-Arnold için son bir hafta kadar oldukça zorlu geçti. Kız arkadaşı Estelle Behnke'den ayrılan 27 yaşındaki oyuncu, maç öncesi son antrenmanlardan birine geç kaldığı için cezalandırıldı ve Pazar günü Atletico'ya karşı kazanılan maçın ilk 11'inde yer almadı. Onun yerine Dani Carvajal oynadı, ancak Alexander-Arnold daha sonra oyuna girerek 72. dakikada Vinicius'un galibiyet golüne asist yaptı.
Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak için zaman daralıyor
Tuchel, Uruguay ve Japonya ile oynanacak maçlar için 35 kişilik bir kadro belirledi; bu kadroda, kadroya girmek için fırsat arayan birçok yedek oyuncuya şans tanındı. Bayer Leverkusen'den Quansah, Alexander-Arnold'un yerine kadroya seçilmişti ancak daha sonra sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kaldı; ancak Livramento ve Spence gibi isimler, sağ bek pozisyonunda Real Madrid'in yıldız oyuncusunun önünde yer alıyor gibi görünüyor.
Alexander-Arnold, 2018'deki ilk maçından bu yana sadece 34 kez milli formayı giydi ve genellikle Kyle Walker ve Kieran Trippier gibi rakiplerinin gölgesinde kaldı. Şu anda Dünya Kupası kadrosuna girememekle karşı karşıya. Euro 2024 kampanyasında düzenli olarak forma giydi ancak İngiltere finale yükselmesine rağmen orta sahada ikna edici bir performans sergileyemedi.
