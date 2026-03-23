Thomas Tuchel'e bir mesaj mı?! Real Madrid'in yıldızı Trent Alexander-Arnold, İngiltere milli takım kadrosuna alınmamasına değindiği anlaşılan dört kelimelik bir güncellemeyi Instagram'da paylaştı

Alexander-Arnold, Pazar gecesi Real Madrid'in Atlético Madrid'i 3-2 mağlup etmesini kutlamak için sosyal medyaya başvurdu. Vinicius Junior'un attığı iki gol ve daha sonra oyundan atılan Federico Valverde'nin attığı bir gol, Los Blancos'un La Liga şampiyonluk yarışında Barcelona'nın dört puan gerisinde kalmasını sağladı.

İlk 11'de yer almayan eski Liverpool sağ bekçisi, daha sonra Instagram hesabında "Madrid. Ve başka hiçbir şey." yazılı dört kelimelik bir mesaj paylaştı.

Alexander-Arnold, Tuchel'in Uruguay ve Japonya ile oynanacak uluslararası maçlar için hazırladığı son İngiltere kadrosunda yer almadı ve bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'ya gidecek uçağa binmek için büyük bir mücadeleye girecek.