Thomas Tuchel, Dünya Kupası umutları konusunda Phil Foden'a açık bir uyarıda bulundu; İngiltere teknik direktörü, Man City yıldızının sahada kalitesini göstermede "zorlandığını" söyledi
Foden'ın Dünya Kupası kadrosu belirsizliği
Foden'ın bu Haziran ayında ABD'de düzenlenecek turnuvaya katılıp katılmayacağı ciddi bir soru işareti olarak görünüyor. City formasıyla Premier Lig'in önemli isimlerinden biri olmasına rağmen, kulüpteki başarılarını "Üç Aslanlar"da tekrarlayamama konusundaki uzun süredir devam eden zorluğu, Tuchel'in onun etkinliğini sorgulamasına neden oldu. Bu uyarı, Uruguay ile 1-1 berabere kalınan ve Japonya'ya 1-0 yenilen, hayal kırıklığı yaratan hazırlık maçları serisinin ardından geldi. Foden, City formasıyla 360 maçta 110 gol atarken, milli takımda 49 maçta sadece 4 gol attı.
Tuchel sahadaki uyumsuzluğu açıklıyor
Uruguay ve Japonya maçlarındaki hayal kırıklığı yaratan performanslar hakkında sorulan soruya yanıt veren teknik direktör, oyuncunun yeteneği ile sahadaki performansı arasındaki uyumsuzluk konusunda açık sözlü davrandı. Süregelen bir sorunu vurgulayan teknik direktör, durumu hiçbir şey saklamadan kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.
"Her şeyi denedi. Kampta mükemmeldi diyebilirim ama evet, bunu sahada göstermekte zorlanıyor," dedi.
Alman teknik adam, forvetin sahne arkasında mükemmel performans sergilemesini izlemenin yarattığı hayal kırıklığını detaylandırarak şunları ekledi: "Son zamanlarda City'de fazla süre almadı. Sonra kampa en parlak gülümsemesiyle geldi ve antrenmanlarda çok iyiydi. Bizi şaşırtacağını ve aynı coşku ve heyecanla oynayacağını düşündüm, ancak tam anlamıyla etki yaratmakta zorlanıyor."
Oyun kurucu için garantili bir yer yok
En sert eleştiri, teknik direktöre şu soru yöneltildiğinde geldi: “Uluslararası sahnede şu anda zorluklar yaşayan bir oyuncuyu kadroya almayı gerçekçi bir şekilde nasıl gerekçelendirebilirsiniz?” Teknik direktör, çok konuşulan bir ismin kadroda yer almama ihtimalinden kaçınmadı. Konumunu net bir şekilde ortaya koyan teknik direktör, "Yapabilirim. Ama asıl soru, yapıp yapmayacağımızdır. Onun geleceği garanti değil" dedi. 20 Mayıs'ta açıklanacak nihai kadro öncesinde ofansif orta saha ve kanat pozisyonları için rekabetin yoğun olduğu bir ortamda, gol katkısı yapamaması son derece önemli bir faktör haline geliyor.
Foden'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
25 yaşındaki oyuncu, Tuchel'in nihai kadrosuna girme şansını artırmak istiyorsa dikkatini yeniden City'ye vermelidir. Premier Lig lideri Arsenal'in dokuz puan gerisinde olan kulüp, finalde Gunners'ı 2-0 yenerek Carabao Kupası'nı kazandı ancak Avrupa'da Real Madrid'e elendi.
4 Nisan'da FA Cup çeyrek finalinde Liverpool'u yenmeyi umuyor ve 17 Haziran'da Hırvatistan, 23 Haziran'da Gana ve 27 Haziran'da Panama ile oynanacak Dünya Kupası L Grubu maçlarında İngiltere kadrosunda yer almayı hedefliyor.