Uruguay ve Japonya maçlarındaki hayal kırıklığı yaratan performanslar hakkında sorulan soruya yanıt veren teknik direktör, oyuncunun yeteneği ile sahadaki performansı arasındaki uyumsuzluk konusunda açık sözlü davrandı. Süregelen bir sorunu vurgulayan teknik direktör, durumu hiçbir şey saklamadan kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

"Her şeyi denedi. Kampta mükemmeldi diyebilirim ama evet, bunu sahada göstermekte zorlanıyor," dedi.

Alman teknik adam, forvetin sahne arkasında mükemmel performans sergilemesini izlemenin yarattığı hayal kırıklığını detaylandırarak şunları ekledi: "Son zamanlarda City'de fazla süre almadı. Sonra kampa en parlak gülümsemesiyle geldi ve antrenmanlarda çok iyiydi. Bizi şaşırtacağını ve aynı coşku ve heyecanla oynayacağını düşündüm, ancak tam anlamıyla etki yaratmakta zorlanıyor."