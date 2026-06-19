Getty Images Sport
Çeviri:
Thomas Tuchel, Dünya Kupası’nın en güçlü takımlarına karşı oyun tarzını değiştirmezse İngiltere “gölgelerin peşinden koşacak”
Sezonun ilk maçında taktiksel zayıflıklar ortaya çıktı
Üç Aslanlar, Dallas’ta sergilediği yoğun hücum performansı ile turnuva serüvenine başladı ve Hırvatistan’ı 4-2 mağlup etti. Harry Kane, Jude Bellingham ve Marcus Rashford’un golleri, rakibin ilk yarı bitmeden iki kez skoru eşitlemesine yol açan bariz savunma zaaflarını gölgeledi. Bu performans, İngiltere’ye 2002’den bu yana ilk kez bir ilk 15’teki ülkeye karşı Dünya Kupası galibiyetini kazandırsa da, takımın savunma yapısı ve uzun vadeli dayanıklılığı konusunda endişeler devam ediyor.
- AFP
Butt, turnuva konusunda sert bir uyarıda bulundu
Paddy Power’a konuşan Butt, aşırı sıcakların hüküm sürdüğü uluslararası maçlarda Premier Lig temposunu aralıksız sürdürmeye çalışmanın sonuçta takımı yıpratacağını savundu. Şöyle konuştu: “İyi oynadık ve güzel bir galibiyet aldık, ancak Hırvatistan en iyi günlerini çoktan geride bırakmış görünüyordu. Gerçekten iyi pres yaptık. Ama İngiltere için, en iyi uluslararası takımlara karşı Premier Lig tarzında oynayabileceğimizi söylemek kolay.
"Ben İngiltere milli takımında oynarken, çoğu zaman bunu yapmaya çalışırdık. Ancak o sıcaklıkta 60 dakika sonra tamamen bitkin düşüyorsunuz. İspanya gibi bir takıma karşı, onlar topu elinde tutup dolaştırır, oyunun temposunu belirler ve siz de gölgeleri kovalamaya başlarsınız. Son paslarıyla sizi bitirirler ve savunmanızı delip geçerler."
Turnuva taktikleri iklim koşullarına göre belirlenir
Butt, farklı ev sahibi şehirlerdeki zorlu iklim koşullarının ve değişken stadyum altyapısının, oyuncuların 90 dakika boyunca yüksek tempolu bir pres stilini fiziksel olarak sürdürüp sürdüremeyeceklerini temel olarak belirleyeceğini vurguluyor.
Oyuncu şöyle devam etti: "Bu turnuvada her maçta bu şekilde oynayabileceğinizi sanmıyorum; bu, nerede oynadığınıza, maçın başlama saatine, sıcağa, stadyumun çatılı ve klimalı olup olmadığına bağlı. Yüksek tempolu ve presli bir oyunu nasıl ve ne zaman oynayabileceğinize dair pek çok farklı olasılık var. Her hafta klimalı Dallas’ta oynama şansımız olsaydı, gerçekten iyi bir şansımız olurdu. Ama öyle olmayacak."
- AFP
Eleme turuna kalma şansı çok yakın
Üç Aslanlar, önümüzdeki hafta grup aşamasındaki ikinci maçlarında Gana ile karşı karşıya gelecek ve bir galibiyetin, eleme turlarına geçişlerini resmen garantileyeceğini biliyorlar. Eleme turlarına geçişin önemi giderek artarken, kadronun fiziksel yükünü yönetmek ve aynı zamanda savunmada istikrarı sağlamak, Tuchel için en büyük sınav olacak. Grup aşamasından hemen çıkma hedefi ile taktiksel olarak güçlerini korumayı dengelemek, İngiltere için önümüzdeki dönemde birincil hedef olmaya devam ediyor.