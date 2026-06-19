Paddy Power’a konuşan Butt, aşırı sıcakların hüküm sürdüğü uluslararası maçlarda Premier Lig temposunu aralıksız sürdürmeye çalışmanın sonuçta takımı yıpratacağını savundu. Şöyle konuştu: “İyi oynadık ve güzel bir galibiyet aldık, ancak Hırvatistan en iyi günlerini çoktan geride bırakmış görünüyordu. Gerçekten iyi pres yaptık. Ama İngiltere için, en iyi uluslararası takımlara karşı Premier Lig tarzında oynayabileceğimizi söylemek kolay.

"Ben İngiltere milli takımında oynarken, çoğu zaman bunu yapmaya çalışırdık. Ancak o sıcaklıkta 60 dakika sonra tamamen bitkin düşüyorsunuz. İspanya gibi bir takıma karşı, onlar topu elinde tutup dolaştırır, oyunun temposunu belirler ve siz de gölgeleri kovalamaya başlarsınız. Son paslarıyla sizi bitirirler ve savunmanızı delip geçerler."