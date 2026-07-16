Thomas Tuchel, Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından çözülmesi gereken “büyük sorunu” vurgularken, İngiltere’yi Euro 2028’e taşımaya “%100” kararlı olduğunu belirtti

Çarşamba gecesi İngiltere’nin Arjantin’e karşı aldığı acı 2-1 yenilginin hemen ardından, teknik direktörlük koltuğunun geleceği hakkında kaçınılmaz olarak sorular gündeme geldi. Ancak, konumunu sağlamlaştırmak amacıyla Şubat ayında önümüzdeki iki yılı kapsayan yeni bir sözleşme imzalayan Tuchel, İngiltere'nin son iki turnuvada ikincilikle tamamladıktan sonra ilk kez şampiyonluğu kazanmayı hedeflediği bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na kadar bu projeye devam etme isteği konusunda hiçbir belirsizliğe yer bırakmadı.

Takımı Euro 2028’e kadar yönetme hırsının hâlâ devam edip etmediği sorulduğunda Tuchel, yanıtında kesin konuştu. Eski Chelsea teknik direktörü gazetecilere, “Yüzde 100,” dedi. “Hala iyileştirilecek çok şey var ve bunu yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” Üç Aslanlar, Arjantin karşısında maçın bitimine sadece beş dakika kala 1-0’lık üstünlüğünü kaybetmiş olsa da, İngiltere Futbol Federasyonu (FA), İngiltere’nin Fransa ile oynayacağı üçüncülük play-off maçı öncesinde teknik direktörünün arkasında durmaya devam ediyor. Genel müdür Mark Bullingham, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, “Thomas ve teknik ekibi, bu maç için tüm takımı motive edecek ve ardından bizi 2028’de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası’na katılmaya taşıyacak” dedi.