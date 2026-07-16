AFP
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Thomas Tuchel, Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından çözülmesi gereken “büyük sorunu” vurgularken, İngiltere’yi Euro 2028’e taşımaya “%100” kararlı olduğunu belirtti
Tuchel, Euro 2028'de zaferi hedefliyor
Çarşamba gecesi İngiltere’nin Arjantin’e karşı aldığı acı 2-1 yenilginin hemen ardından, teknik direktörlük koltuğunun geleceği hakkında kaçınılmaz olarak sorular gündeme geldi. Ancak, konumunu sağlamlaştırmak amacıyla Şubat ayında önümüzdeki iki yılı kapsayan yeni bir sözleşme imzalayan Tuchel, İngiltere'nin son iki turnuvada ikincilikle tamamladıktan sonra ilk kez şampiyonluğu kazanmayı hedeflediği bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na kadar bu projeye devam etme isteği konusunda hiçbir belirsizliğe yer bırakmadı.
Takımı Euro 2028’e kadar yönetme hırsının hâlâ devam edip etmediği sorulduğunda Tuchel, yanıtında kesin konuştu. Eski Chelsea teknik direktörü gazetecilere, “Yüzde 100,” dedi. “Hala iyileştirilecek çok şey var ve bunu yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” Üç Aslanlar, Arjantin karşısında maçın bitimine sadece beş dakika kala 1-0’lık üstünlüğünü kaybetmiş olsa da, İngiltere Futbol Federasyonu (FA), İngiltere’nin Fransa ile oynayacağı üçüncülük play-off maçı öncesinde teknik direktörünün arkasında durmaya devam ediyor. Genel müdür Mark Bullingham, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, “Thomas ve teknik ekibi, bu maç için tüm takımı motive edecek ve ardından bizi 2028’de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası’na katılmaya taşıyacak” dedi.
- Getty Images Sport
Taktiksel kopukluğun tespit edilmesi
Tuchel, kadrosuyla gurur duyduğunu belirtse de, İngiltere’nin en büyük sahnedeki performanslarını gölgeleyen tekrarlayan bir sorun hakkında dürüst bir tavır sergiledi. Antrenman sahasında sergilenen kalite ile turnuvanın eleme maçlarında yaşanan yüksek baskı ortamında ortaya konan performans arasındaki sinir bozucu uçuruma dikkat çekti. Bu durum, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından özellikle belirginleşti; Tuchel, takımın performansını kamuoyu önünde "dikkatsiz" ve "şanslı" olarak eleştirdi.
Tuchel, “Norveç maçından sonra, antrenmanlarda gördüğüm futbol seviyesi ile maçlardaki performans arasında bir kopukluk olduğunu söylediğimi hatırlıyorum,” diye açıkladı. “Bence topun kontrolünde daha fazla hakimiyet kurabiliriz. Hâlâ ne kadar iyi futbolcular olduğumuzu gösterebileceğimize inanıyorum. Antrenmanlarda ve her kamp döneminde gördüğüm kadarıyla, bu yetenek hâlâ içimizde var. Burada, Dünya Kupası’nda da öyle. Hâlâ aşmamız gereken bir seviye daha olduğunu ve büyük ödülü kazanmak için bir üst seviyeye çıkmamız gerektiğini hissediyorum.”
DNA sorununu ele almak
Tuchel için en önemli endişe kaynaklarından biri, rakip takımın karşı atağa geçmeye başladığı anlarda İngiltere’nin top hakimiyetini sürdürme ve maçın temposunu belirleme yeteneği olmaya devam ediyor. Anthony Gordon’un Arjantin karşısında 55. dakikada attığı açılış golünün ardından, Üç Aslanlar maçın kontrolünü kaybetti; teknik direktör, bu eğilimin ülkenin futbol kimliğinden kaynaklandığına inanıyor.
Tuchel, “Top hakimiyetinin çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum” dedi. “Belki de bu, İspanyolların, Arjantinlilerin veya Brezilyalıların DNA’sında olduğu gibi bizim DNA’mızda yok. Topu ele geçirmek, maçı ve topu kontrol etmek; bu da büyük bir sorun.” Önemli maçlarda geriye çekilip üstünlüğü korumaya yönelik bu eğilimin İngiliz oyuncular için psikolojik bir engel olup olmadığı sorulduğunda, Tuchel çekinmeden şöyle yanıt verdi: “Eğer böyle bir durum varsa, bu değiştirilmelidir.”
- Getty Images Sport
"Her günümden büyük keyif aldım"
İngiltere, Pazar günü üçüncülük maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek ve 1990 ile 2018 yıllarında oynadığı önceki iki üçüncülük maçını da kaybetmesinin ardından bu karşılaşmadaki lanetini nihayet kırmayı hedefliyor. Finale yükselemeyip de olsa Tuchel, turnuvanın “her gününü sevdiğini” belirtiyor ve çoğu artık birden fazla yarı final hayal kırıklığı yaşamış olan kadrosunun karakteri konusunda iyimserliğini koruyor.
“Onlardan çok memnunum ve her bir günün tadını çıkardım,” diye sözlerini tamamlayan Tuchel, “İlk 55 dakikanın her bir dakikasından da keyif aldım. Çünkü bence sahadaydık, kazanmaya hazırdık; pasif kalmadık, gerçekten mücadele ettik ve denedik. Sadece momentumun değişmesine ayak uyduramadık,” dedi.
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