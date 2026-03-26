Çeviri:
Thomas Tuchel, Dünya Kupası'nda İngiltere'nin 10 numara pozisyonu için yaşanan 'yoğun rekabet'in ortasında Cole Palmer'a sert bir 'baskı' uyarısı gönderdi
Tuchel, Chelsea'nin yıldızından daha fazlasını istiyor
Tuchel, Palmer'ın İngiltere'nin ilk 11'indeki uzun vadeli geleceğini garantilemek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğini açıkça belirtti. 23 yaşındaki oyuncu, tekrarlayan kasık sakatlığı nedeniyle kesintili bir sezon geçirdi ve bu durum, bu sezon tüm turnuvalarda sadece 25 maça çıkmasına neden oldu. Three Lions'ın teknik direktörü, Chelsea'li oyuncunun artık kulüpteki formunu milli takım sahnesine yansıtması ve fiziksel hazırlığını kanıtlaması konusunda büyük bir baskı altında olduğuna inanıyor.
Yarın İngiltere'nin Uruguay ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde konuşan Tuchel, Chelsea yıldızının karşı karşıya olduğu zorlukları ayrıntılı olarak anlattı. Tuchel, "Dürüst olmak gerekirse, bunu kanıtlaması gerekiyor çünkü onsuz olduğumuzda, onunla olduğumuzdan daha fazla kanıtımız var, bu yüzden baskı onun üzerinde" dedi. "Zor bir sezon geçirdi ama milli takımda da zor bir dönem yaşadı. Sadece bir kez bizim için oynayabilirdi ve o da oynayabildiğinde aynı kadroyla devam etmeye karar verdik, bu yüzden en iyi pozisyonu olan 10 numara için büyük bir rekabet var. Gerçekten çaba gösteriyor."
Fiziksel zorluklar ve iyileşme verileri
İngiltere milli takım teknik direktörü, Palmer’ın fiziksel performansının sezonun başlarında düşüş gösterdiğini ve bunun da oyuncunun doğal hareket kabiliyetini ve patlayıcılığını etkilediğini belirtti. Bu zorluklara rağmen, oyuncu bu sezon Chelsea formasıyla tüm turnuvalarda 10 gol ve 3 asist kaydetmeyi başardı.
Tuchel, "Son zamanlarda iyi veriler gördük. Onu Arsenal maçında canlı izledim ve uzun zamandır ilk kez adımlarının eski uzunluğuna döndüğünü hissettim" dedi. "Önceden onun rahat olmadığını, adımlarının yeterince uzun olmadığını, hızlanmasının olmadığını ve hareketlerinin serbest olmadığını hissediyordum. Ondan ve Chelsea'den, bu maçta kendini çok daha iyi hissettiğine dair geri bildirim aldım. Ayrıca Aston Villa karşısında da çok güçlü bir maç çıkardı ve fiziksel olarak çok iyi bir performans sergiledi, bu da ilk adımdı."
Antrenman yoğunluğu ve takıma uyum
Rekabet konusunda yapılan sert uyarıya rağmen, Tuchel son antrenman kamplarında Palmer’ın sergilediği tavırdan cesaret aldı. Teknik direktörün orta saha oyuncusuyla birkaç samimi an paylaştığı görüldü; bu da performans standartlarının yüksek olmasına rağmen kişisel ilişkilerinin sağlam kaldığını gösteriyor.
Tuchel, "Onu kucakladığımda, bu onun gülümsediği anlamına gelir, aksi takdirde kucaklanmazdı" dedi. "Ruh hali iyi, açık ve iletişim kuruyor ve kalitesini gösteriyor. Çok ilgili ve bunlar, gruba dahil olmak ve grup içinde bağlantılar kurmak için performansını göstermek açısından çok önemli adımlar, bu yüzden önümüzdeki maçlarda şansını yakalayacak."
10 Numara'ya 'gümüş tepside' sunulmayacak
İngiltere'nin Jude Bellingham, Morgan Rogers ve Phil Foden gibi isimler de dahil olmak üzere çok sayıda 10 numara seçeneğine sahip olmasına rağmen Tuchel, kadro seçiminde şöhretin belirleyici olmayacağı konusunda kararlı. Palmer'ın iyileştiğine dair fiziksel kanıtlar olumlu bir işaret olsa da, teknik direktör, Chelsea yıldızının Dünya Kupası'nda öncü bir rol üstlenebilmesi için durmak bilmeyen bir çalışma ahlakı bekliyor.
"Fiziksel performansı, eksik bir şeyler olduğu yönündeki izlenimimizle örtüşüyor, ancak artık tam bir özgüvene kavuştu ve bunu antrenmanlarda görüyoruz. Kendini geri çekmiyor veya sakınmıyor," diye ekledi Tuchel. "İstediğimiz de buydu. Dört antrenman yaptık ve o kendini göstermeli. Kendini tutmamalı. Yerini kazanmak için mücadele etmesi gerektiğini anlamalı ve biz kimseye hiçbir şeyi altın tepside sunmayacağız. Bunu çok güzel bir şekilde, tam da doğru şekilde yaptı.”