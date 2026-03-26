Thomas Tuchel, Dünya Kupası'nda İngiltere'nin 10 numara pozisyonu için yaşanan 'yoğun rekabet'in ortasında Cole Palmer'a sert bir 'baskı' uyarısı gönderdi

Tuchel, Palmer'ın İngiltere'nin ilk 11'indeki uzun vadeli geleceğini garantilemek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğini açıkça belirtti. 23 yaşındaki oyuncu, tekrarlayan kasık sakatlığı nedeniyle kesintili bir sezon geçirdi ve bu durum, bu sezon tüm turnuvalarda sadece 25 maça çıkmasına neden oldu. Three Lions'ın teknik direktörü, Chelsea'li oyuncunun artık kulüpteki formunu milli takım sahnesine yansıtması ve fiziksel hazırlığını kanıtlaması konusunda büyük bir baskı altında olduğuna inanıyor.

Yarın İngiltere'nin Uruguay ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde konuşan Tuchel, Chelsea yıldızının karşı karşıya olduğu zorlukları ayrıntılı olarak anlattı. Tuchel, "Dürüst olmak gerekirse, bunu kanıtlaması gerekiyor çünkü onsuz olduğumuzda, onunla olduğumuzdan daha fazla kanıtımız var, bu yüzden baskı onun üzerinde" dedi. "Zor bir sezon geçirdi ama milli takımda da zor bir dönem yaşadı. Sadece bir kez bizim için oynayabilirdi ve o da oynayabildiğinde aynı kadroyla devam etmeye karar verdik, bu yüzden en iyi pozisyonu olan 10 numara için büyük bir rekabet var. Gerçekten çaba gösteriyor."