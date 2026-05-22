Alman teknik direktör, kadro seçiminin büyük ölçüde Eylül, Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen UEFA Uluslar Ligi kamplarından etkilendiğini söyledi. Ayrıca, tecrübeli oyunculara turnuvada yer alamayacaklarını bildirmek, işinin en zor yanlarından biri olduğunu da itiraf etti.

Büyük isimleri kadro dışı bırakma kararını nasıl verdiğini sorulduğunda, "Oh, zordu. Zor telefon görüşmeleriydi çünkü hepsine saygı duyuyorum ve onları hem oyuncu hem de kişilik olarak saygı duyuyorum. Hepsi bizimle kampta yer aldı" dedi.

"Hepsi mükemmeldi. Hepsi hak etmişti, birçoğu ve sizin adını saydığınız herkes, 55 kişilik bu listeden seçilmeyi hak etmişti. Zordu, bazen acı verici derecede zordu. Hatta telefon görüşmelerinde bile duygulanmıştım."

"Bu yüzden kampta bizimle birlikte olan tüm oyuncuları en az bir kez aradım. Onları aradım, en azından yaptıkları şey için takdir ve saygımı göstermek istedim. Dediğim gibi, çoğu bizimle olmayı hak ediyordu. Sonunda elimizdeki kanıtlara geri döndük ve elimizdeki kanıtlar Eylül, Ekim ve Kasım aylarına aitti. Liderlik grubu ve takımın kendisi, Eylül ayında bazı önemli kararlar aldık ve aynı grupla kampı tekrarladık, ardından Kasım ayında çok az değişiklik yaptık, bu da bize biraz taze hava kattı."



