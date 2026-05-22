Thomas Tuchel, Dünya Kupası'nda "azim ve heyecan"ı ön planda tutan teknik direktörün, Harry Maguire, Phil Foden ve Cole Palmer'ı İngiltere kadrosuna almamasının nedenlerini açıkladı
İngiltere milli takım teknik direktörü, yaklaşan Dünya Kupası kadrosunu kesinleştirmenin duygusal yükü hakkında samimi açıklamalarda bulundu ve özellikle Maguire, Foden ve Palmer'ın kadroda yer almaması konusuna değindi. Bu oyuncular son yıllarda milli takımın kimliğinin temel taşları olmuştu, ancak Alman teknik adam, dünya sahnesinde başarıya ulaşmak için bir yön değişikliğinin gerekli olduğunu düşündü.
Tuchel, zorlu kadro kararları hakkında konuştu
Alman teknik direktör, kadro seçiminin büyük ölçüde Eylül, Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen UEFA Uluslar Ligi kamplarından etkilendiğini söyledi. Ayrıca, tecrübeli oyunculara turnuvada yer alamayacaklarını bildirmek, işinin en zor yanlarından biri olduğunu da itiraf etti.
Büyük isimleri kadro dışı bırakma kararını nasıl verdiğini sorulduğunda, "Oh, zordu. Zor telefon görüşmeleriydi çünkü hepsine saygı duyuyorum ve onları hem oyuncu hem de kişilik olarak saygı duyuyorum. Hepsi bizimle kampta yer aldı" dedi.
"Hepsi mükemmeldi. Hepsi hak etmişti, birçoğu ve sizin adını saydığınız herkes, 55 kişilik bu listeden seçilmeyi hak etmişti. Zordu, bazen acı verici derecede zordu. Hatta telefon görüşmelerinde bile duygulanmıştım."
"Bu yüzden kampta bizimle birlikte olan tüm oyuncuları en az bir kez aradım. Onları aradım, en azından yaptıkları şey için takdir ve saygımı göstermek istedim. Dediğim gibi, çoğu bizimle olmayı hak ediyordu. Sonunda elimizdeki kanıtlara geri döndük ve elimizdeki kanıtlar Eylül, Ekim ve Kasım aylarına aitti. Liderlik grubu ve takımın kendisi, Eylül ayında bazı önemli kararlar aldık ve aynı grupla kampı tekrarladık, ardından Kasım ayında çok az değişiklik yaptık, bu da bize biraz taze hava kattı."
İngiltere milli takım teknik direktörü, şöhretten çok takım uyumuna öncelik veriyor
Maguire, Foden ve Palmer gibi oyuncuların kalitesi ve tecrübesine rağmen, İngiltere milli takım teknik direktörü, önceki kamplardan gelen sürekliliğin takımına başarıya ulaşmak için en iyi şansı sunduğuna inanıyor. Teknik direktör, İngiltere’nin sırf büyük isimlere yer açmak için kadroyu ofansif orta saha oyuncularıyla aşırı yükleyemeyeceğini ve oyuncuları alışık olmadıkları rollere zorlayamayacağını belirtti.
"Hırs ve heyecanla oynayan genç oyuncularımız var," diye ekledi. "Bu, genç ve yaşlı, kullanışlılık ve kıdemli ortaklık arasında iyi bir karışımdı ve oyuncuların en iyi yanlarını ortaya çıkardı.
"Ve evet, bu tür bir ruhu yeniden yaratmak istiyoruz. Bu yüzden o gruba büyük ölçüde güveniyoruz. Bu üç kampta bizimle olan grubun çoğunluğu onlardı. Bu, bahsettiğiniz diğer oyuncuların bir hata yaptığı anlamına mı geliyor? Hayır. Bazıları için bu sadece pozisyon meselesi; dengeli bir kadro oluşturmaya çalıştık ve beş tane 10 numara getirip onları pozisyonlarının dışında oynatmak istemedik, çünkü bu kime fayda sağlardı? Oyuncuya mı, yoksa kendimize mi? Sanmıyorum.
"Evet, dediğim gibi, bu zor kararlar turnuva öncesinde alınmalıydı. Turnuva boyunca bu kararları uygulamamak, özellikle oyuncular için acı verici ve söylemesi kolay olmasa da, bence bu kararları almak doğru bir karardı."
- AFP
Tuchel, İngiltere'yi Dünya Kupası mücadelesine hazırlıyor
Tuchel artık seçtiği kadronun, Uluslar Ligi kamplarında sergilenen uyumu ve yoğunluğu yakalamasını sağlamaya odaklanacak. Özellikle birkaç önemli oyuncunun kadroya alınmaması konusundaki eleştiriler göz önüne alındığında, baskı hızla artacak.
İngiltere teknik direktörünün bu riski, nihayetinde takımın Dünya Kupası'ndaki performansıyla değerlendirilecek. Turnuvada, Three Lions, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu'nda yer alıyor.