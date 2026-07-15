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Thomas Tuchel, Dünya Kupası çeyrek final zaferinin ardından İngiltere’nin yıldız oyuncusu Jude Bellingham’ın ‘haksız soruya’ verdiği yanıtın ardından, onunla olan ilişkisi hakkında konuştu
Tuchel, olayları 'abarttığı' için medyayı suçluyor
Alman teknik direktör ile takımın sembolü haline gelen orta saha oyuncusu arasındaki ilişki, Tuchel’in annesinin geçen yaz Bellingham’ın saha içindeki bazı davranışlarını “itici” olarak nitelendirmesinden bu yana yoğun bir şekilde mercek altına alınmaktadır. Her ne kadar bunun ardından bir özür gelse de, İngiltere’nin Norveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından gerginlik yeniden su yüzüne çıktı. Sonuca rağmen Tuchel, "takımın performansından memnun olmadığını" itiraf etti; bu da Bellingham'ın daha olumlu bir yaklaşım çağrısında bulunarak karşılık vermesine neden oldu.
Baş antrenör, Arjantin ile oynayacakları yarı final maçı öncesinde ortada kalıcı bir sorun kalmamasını sağlamak amacıyla ertesi gün takımla bir toplantı yaptığını açıkladı. Tuchel, talkSPORT’a verdiği demeçte, “Bu konuları kim abartıyor acaba? Abartılacak bir şey yok; abartılıyorsa da, elbette bunu yapan medya” dedi.
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'Adaletsiz' mülakat taktiklerine karşı çıkmak
Tuchel, 120 dakikalık bir eleme maçının fiziksel ve duygusal yüküne dikkat çekerek Bellingham’ın tepkisini hemen savundu. Tuchel, “120 dakika boyunca oynayan ve kelimenin tam anlamıyla her şeyini ortaya koyan bir oyuncudan ne bekleyebilirsiniz ki; eğer koçunun yorumunu kısaltırsanız, ona ‘dünya klasında’ olduğunu söylemezseniz, ‘dünya klasında hareketler sergilediğini’ söylemezseniz,” diye açıkladı.
"Bütün bunları kesip ona 'oh, antrenörün senin özensiz oynadığını söyledi' derseniz ne bekleyebilirsiniz ki? Evet, elbette böyle bir yorum alırsınız ve sonra bunu abartmaya çalışırsınız; insanlar da aslında olmayan yerlerde yanlış anlamalar ve çatlaklar yaratmaya çalışır. Biz aynı noktadan geliyoruz. Rekabetçi bir geçmişimiz var ve ben de rekabetçi bir antrenörüm. Bu takımı sınırlarına kadar zorluyorum ve değerlendirmem de buydu.
"Bence bu anki soru Jude’a haksızlıktı çünkü değerlendirmemdeki tüm övgüler kesilip sadece eleştirel noktalar soruldu, bu yüzden onu anlayabiliyorum. Her şeyini vermiş ve ani bir röportajda mikrofonun karşısında duran bir oyuncudan ne bekleyebilirsiniz ki?"
Bellingham'ın kariyeriyle ilgili iğneli sözüne yanıt vermek
Maç sonrası açıklamalarında Bellingham, Tuchel’in mütevazı futbol geçmişine bir gönderme yapmış gibi göründü ve şöyle dedi: “Belki de o tür koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor” ya da Erling Haaland gibi kalibrede bir oyuncuya karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Tuchel ise üst düzey oyun deneyimi eksikliğinin antrenörlük otoritesini zedelediği yönündeki görüşü reddetti. Bu söz alışverişine rağmen 23 yaşındaki oyuncuyla olan bağının hâlâ sağlam olduğundan emin olduğunu belirtti.
"Durum neyse o, ama her zamanki gibi yakınız, hatta eskisinden daha da yakınız," diye ekledi Tuchel. "Bunu sahada da görebilirsiniz. Son günlerde takımdaki enerji ve zihniyet mükemmel ve yarın maça çıkmaya hazırız."
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Jokey ve at benzetmesi
İngiltere milli takımının teknik direktörlüğüne uzanan yolunu değerlendiren Tuchel, bu zirvelere ulaşmayı hiç beklemediği birinin alçakgönüllülüğünü hâlâ taşıdığını itiraf etti. Eski Chelsea teknik direktörü, “Hâlâ bir futbolcu olarak kariyer yapmak isterdim, bu benim hayalimdi,” dedi. “Teknik direktör olmayı hiç düşünmemiştim, bu seviyede bir teknik direktör olmayı hiç hayal etmemiştim; bu yüzden bence bu, temelde bir rüya. Saha kenarında da kendimi çok alçakgönüllü hissediyorum ve zaman zaman maçtan hemen önce saha kenarında ‘Bu maçta ben burada oynayamazdım’ diye düşünüyorum.”
Ancak, taktiksel zekanın sahadaki geçmişe bağlı olmadığını hemen vurguladı. “[Teknik direktör olmak için] oynamış olmanız gerektiğini düşünmüyorum. Komik bir söz var: İyi bir jokey olmak için at olmanıza gerek yok!” diye espri yaptı.
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