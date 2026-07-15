Thomas Tuchel, Dünya Kupası çeyrek final zaferinin ardından İngiltere’nin yıldız oyuncusu Jude Bellingham’ın ‘haksız soruya’ verdiği yanıtın ardından, onunla olan ilişkisi hakkında konuştu

Tuchel, 120 dakikalık bir eleme maçının fiziksel ve duygusal yüküne dikkat çekerek Bellingham’ın tepkisini hemen savundu. Tuchel, “120 dakika boyunca oynayan ve kelimenin tam anlamıyla her şeyini ortaya koyan bir oyuncudan ne bekleyebilirsiniz ki; eğer koçunun yorumunu kısaltırsanız, ona ‘dünya klasında’ olduğunu söylemezseniz, ‘dünya klasında hareketler sergilediğini’ söylemezseniz,” diye açıkladı.

"Bütün bunları kesip ona 'oh, antrenörün senin özensiz oynadığını söyledi' derseniz ne bekleyebilirsiniz ki? Evet, elbette böyle bir yorum alırsınız ve sonra bunu abartmaya çalışırsınız; insanlar da aslında olmayan yerlerde yanlış anlamalar ve çatlaklar yaratmaya çalışır. Biz aynı noktadan geliyoruz. Rekabetçi bir geçmişimiz var ve ben de rekabetçi bir antrenörüm. Bu takımı sınırlarına kadar zorluyorum ve değerlendirmem de buydu.

"Bence bu anki soru Jude’a haksızlıktı çünkü değerlendirmemdeki tüm övgüler kesilip sadece eleştirel noktalar soruldu, bu yüzden onu anlayabiliyorum. Her şeyini vermiş ve ani bir röportajda mikrofonun karşısında duran bir oyuncudan ne bekleyebilirsiniz ki?"