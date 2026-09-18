Thomas Tuchel değişikliğe gidiyor! Trent Alexander-Arnold ve Cole Palmer, İngiltere kadrosuna geri çağrıldı; Phil Foden ile Jordan Henderson kadro dışı bırakıldı

Tuchel, yaklaşan milli ara öncesinde Cole Palmer'ı yeniden kadroya çağırarak ve Trent Alexander-Arnold'u yeniden kadroya dahil ederek İngiltere Milli Takımı'nı yeniden inşa etme sürecini resmen başlattı. Her iki oyuncu da Kuzey Amerika'daki son Dünya Kupası kampanyasında dikkat çeken eksiklerdi, ancak kulüp düzeyindeki formları Alman teknik adamı seçeneklerini yeniden gözden geçirmeye zorladı. Geçen sezonun sonunu zorlu geçiren Palmer, bu sezon Xabi Alonso yönetiminde yeniden canlanmış görünürken, Alexander-Arnold ise Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de düzenli ilk 11 oyuncusu haline geldi.

Bu yıldızların kadroya dahil edilmesi, Tuchel'in takımını İspanya, Hırvatistan ve Çekya ile oynanacak maçlara hazırlarken taktik yaklaşımında önemli bir değişime işaret ediyor. Palmer, bu sezon Chelsea formasıyla şimdiden dört gol ve iki asistlik katkı yaparak Premier League'in en yaratıcı oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Öte yandan, Alexander-Arnold'un çok yönlülüğü ve sağ kanattan yaptığı ortalar İngiltere'de ciddi şekilde eksikliği hissedilen unsurlardı; özellikle de bek pozisyonlarındaki son dönemde yaşanan derinlik eksikliği göz önüne alındığında.