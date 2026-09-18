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Thomas Tuchel değişikliğe gidiyor! Trent Alexander-Arnold ve Cole Palmer, İngiltere kadrosuna geri çağrıldı; Phil Foden ile Jordan Henderson kadro dışı bırakıldı
Tuchel, Uluslar Ligi için gözden düşen yıldızları yeniden kadroya çağırdı
Tuchel, yaklaşan milli ara öncesinde Cole Palmer'ı yeniden kadroya çağırarak ve Trent Alexander-Arnold'u yeniden kadroya dahil ederek İngiltere Milli Takımı'nı yeniden inşa etme sürecini resmen başlattı. Her iki oyuncu da Kuzey Amerika'daki son Dünya Kupası kampanyasında dikkat çeken eksiklerdi, ancak kulüp düzeyindeki formları Alman teknik adamı seçeneklerini yeniden gözden geçirmeye zorladı. Geçen sezonun sonunu zorlu geçiren Palmer, bu sezon Xabi Alonso yönetiminde yeniden canlanmış görünürken, Alexander-Arnold ise Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de düzenli ilk 11 oyuncusu haline geldi.
Bu yıldızların kadroya dahil edilmesi, Tuchel'in takımını İspanya, Hırvatistan ve Çekya ile oynanacak maçlara hazırlarken taktik yaklaşımında önemli bir değişime işaret ediyor. Palmer, bu sezon Chelsea formasıyla şimdiden dört gol ve iki asistlik katkı yaparak Premier League'in en yaratıcı oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Öte yandan, Alexander-Arnold'un çok yönlülüğü ve sağ kanattan yaptığı ortalar İngiltere'de ciddi şekilde eksikliği hissedilen unsurlardı; özellikle de bek pozisyonlarındaki son dönemde yaşanan derinlik eksikliği göz önüne alındığında.
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Yeni bir isim İngiltere kadrosuna katıldı
Geri dönen tecrübeli isimlerin yanı sıra Tuchel, kadroyu gençlikle tazeleme sözünü de tuttu. Liverpool'un 18 yaşındaki sansasyonu Rio Ngumoha, İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlık maçlarındaki etkileyici performansının ardından ilk kez A Milli düzeyde resmi bir davet aldı. Ona, güney kıyısında göz kamaştıran bir form grafiği yakalayan Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott eşlik ediyor.
27 kişilik kadroda ayrıca Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite'ın mevcut teknik ekip dönemindeki ilk daveti de yer alıyor; buna Newcastle'dan Lewis Hall ve Arsenal'in genç yeteneği Myles Lewis-Skelly de eşlik ediyor. Leeds United forveti Dominic Calvert-Lewin de hücum seçeneklerini güçlendirmek için milli takım sahnesine geri dönüyor.
Büyük isimler acımasız elemede dışarıda kaldı
Yeni gelenler heyecan yaratırken, manşetler aynı ölçüde dışarıda kalanlara da odaklanıyor. Manchester City'den Phil Foden, Chelsea'den Jordan Henderson ile birlikte kadroya giremeyerek belki de en şaşırtıcı dışarıda kalan isim oldu. Henderson'ın kadroya alınmaması, dahil edilmesinin ciddi tartışma yarattığı Dünya Kupası'na kıyasla keskin bir tezat oluşturuyor. Ayrıca Tuchel, Arsenal'den Noni Madueke ile Chelsea kaptanı Reece James'i kadroya almayarak acımasız bir tavır sergiledi.
Sakatlıklar da kadro oluşumunda rol oynadı. Inter Milan savunmacısı John Stones, uyluk problemi nedeniyle forma giyemiyor, Brighton'dan Jason Steele ise kalede sakatlanan Dean Henderson'ın yerine kadroya çağrıldı. Dikkat çeken diğer eksikler arasında Suudi Arabistan'da forma giyen forvetler Ivan Toney ve Ollie Watkins'in yanı sıra Dan Burn ve Djed Spence de yer alıyor.
- Getty Images Sport
İngiltere tam kadro listesi
Kaleciler: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)
Defans oyuncuları: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth)
Forvetler: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal)
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