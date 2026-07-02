Bu hamle teknik açıdan bir başarı olsa da Rice, savunma pozisyonuna anında uyum sağlamanın hem fiziksel hem de zihinsel açıdan büyük bir zorluk olduğunu kabul etti. Arsenal’in yıldızı, beraberlik golünün hazırlık aşamasında kilit bir rol oynadı ancak maçın kaotik yapısının, savunma hattında geçirdiği kısa süreyi özellikle yorucu hale getirdiğini itiraf etti.

Rice, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Sağ bekte oynadığım 12 dakika, muhtemelen maçın en zor anlarıydı” dedi. “Böyle maçlarda, zaman zaman sanki bir basketbol maçı gibi, top bir oraya bir buraya gidip geliyordu ve rakibin hızlı kanat oyuncuları olduğu için bu tempoyu biraz düşürmemiz gerekiyordu.

"Bence işi gereğinden fazla zorlaştırdık. Bu sezon o pozisyonda iki ya da üç kez oynadım, rolü biliyorum; muhtemelen en güçlü olduğum alan değil ama takım ve teknik direktör için her şeyi yaparım. Maçın bitimine 12 dakika kala elimden geleni yapacağımı söyledim ve bence orada iyi iş çıkardım. Bakalım bir sonraki maçta ne olacak ama umarım sağ bekte oynamak zorunda kalmam."