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Thomas Tuchel, Declan Rice’ı sağ bekte oynatmanın nasıl “mükemmel bir fikir” olduğunu ve bunun İngiltere’nin DR Kongo karşısında geri dönüş galibiyetine nasıl yol açtığını açıklıyor
İngiltere'nin taktik değişikliği, maçın gidişatını tersine çevirdi
İngiltere, Dünya Kupası son 32 turu maçının yedinci dakikasında Brian Cipenga’nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne sürpriz bir gol atmasıyla geriye düştü. Maçın son dakikalarına girilirken, Üç Aslanlar DR Kongo'nun disiplinli savunmasını aşmakta zorlandı. Tuchel, 70. dakikada Rice'ı sağ bek pozisyonuna kaydırırken, Eberechi Eze'yi Djed Spence'in yerine oyuna soktu. Bu değişiklik kısa sürede meyvesini verdi; Kane beş dakika sonra skoru eşitledi, ardından ikinci golü atarak İngiltere'nin 2-1 galibiyetini garantiledi ve takımın bir sonraki tura yükselmesini sağladı.
- Getty Images Sport
Tuchel, Barry'nin fikrini övdü
Maçın ardından Tuchel, taktiksel değişikliğin yardımcı antrenör Barry’den geldiğini açıkladı. İngiltere milli takım teknik direktörü, bu değişikliğin kanatlardan gelen ortaların kalitesini artırdığını ve takımın sağ kanadını güçlendirdiğini söyledi.
The Sun'ın aktardığına göre Tuchel, "Anthony Barry, Declan'ı oraya yerleştirmekle harika bir fikir ortaya attı" dedi. "Onun kalitesini kanattan kullanmak, daha zor ortalar atmak, savunması daha zor ortalar, daha fazla orta ve dışa doğru ortalar atmak için.
Ayrıca Bukayo [Saka]’ya biraz daha destek sağladık ve Ebs [Eze] ile sağ kanatta daha iyi bir bağlantı kurduk; bu da bize yardımcı oldu ve sahayı açmamızı sağladı. Bu yüzden tüm övgüyü yardımcım hak ediyor."
Rice, alışık olmadığı rol üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Bu hamle teknik açıdan bir başarı olsa da Rice, savunma pozisyonuna anında uyum sağlamanın hem fiziksel hem de zihinsel açıdan büyük bir zorluk olduğunu kabul etti. Arsenal’in yıldızı, beraberlik golünün hazırlık aşamasında kilit bir rol oynadı ancak maçın kaotik yapısının, savunma hattında geçirdiği kısa süreyi özellikle yorucu hale getirdiğini itiraf etti.
Rice, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Sağ bekte oynadığım 12 dakika, muhtemelen maçın en zor anlarıydı” dedi. “Böyle maçlarda, zaman zaman sanki bir basketbol maçı gibi, top bir oraya bir buraya gidip geliyordu ve rakibin hızlı kanat oyuncuları olduğu için bu tempoyu biraz düşürmemiz gerekiyordu.
"Bence işi gereğinden fazla zorlaştırdık. Bu sezon o pozisyonda iki ya da üç kez oynadım, rolü biliyorum; muhtemelen en güçlü olduğum alan değil ama takım ve teknik direktör için her şeyi yaparım. Maçın bitimine 12 dakika kala elimden geleni yapacağımı söyledim ve bence orada iyi iş çıkardım. Bakalım bir sonraki maçta ne olacak ama umarım sağ bekte oynamak zorunda kalmam."
- Getty Images Sport
Dikkatler Rice'ın fiziksel durumuna yöneliyor
İngiltere, 6 Temmuz’da Meksiko’da oynanacak son 16 turu maçında Meksika ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ancak maçın ardından Rice’ın hamstringine buz torbası uyguladığı görülmesi üzerine, oyuncunun durumu hakkında endişeler ortaya çıktı. Tuchel, İngiltere’nin Dünya Kupası zaferi peşindeyken yıldız orta saha oyuncusunun normal pozisyonuna dönebilecek kadar formda olmasını umuyor.