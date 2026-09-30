Bu, Bellingham'ın A takımına ilk kez kaptanlık yapışı değildi; daha önce haziran ayında Kosta Rika'ya karşı Dünya Kupası hazırlık maçında alınan galibiyette de pazubandı takmıştı. Tuchel, Prag'da onu ilk 11'den çıkarmasının taktiksel bir geri adım değil, fiziksel açıdan mantıklı bir karar olduğunu açıkladı.

Tuchel, "Bence şu anda bizimle olmayı seviyor, benim hissettiğim bu" dedi. "Bugün rolü hakkında kısa bir konuşma yaptık ve ikimizin de içi 'hadi bir daha başlayalım, yeniden başlayalım' dedi. Ama sonra ikimizin de aklı 'belki bugün için 30 dakika yeterlidir' dedi çünkü bu sezon bu kadar kısa aralıklarla maç oynamadı.

"Bunu daha önce yaptı ama sezon içinde değil, bu yüzden bunu ilk deneyen taraf olmak istemedik. Ama bu kısa süreçte bile onun özgüvenli ve mutlu olduğunu, hatta kulübeden katkı vermekten de memnuniyet duyduğunu görebilirsiniz; yani evet, bu bir ödül. Güzel."