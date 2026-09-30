Getty Images Sport
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Thomas Tuchel, Çek Cumhuriyeti galibiyetinin ardından Jude Bellingham'ın İngiltere'nin kalıcı kaptanı olacağını söyledi
Liderlik sorumluluğunu üstlenmek
Tuchel, gelecekte kalıcı kaptanlığı üstlenmesi için Bellingham'a destek verdi. Madrid'in orta saha oyuncusu, Çek Cumhuriyeti'ne karşı Uluslar Ligi'nde alınan 2-0'lık galibiyet sırasında Bayern Münih forveti Harry Kane'den kaptanlık pazubandını gururla devraldı.
Bellingham, cumartesi günkü İspanya yenilgisindeki fiziksel açıdan zorlu performansının ardından Prag'daki maça yedek kulübesinde başladı. Sonrasında 71. dakikada oyuna dahil oldu ve kritik Avrupa karşılaşmasının son bölümünde sahadaki liderlik görevini devraldı.
- AFP
Nihai ödülü kazanmak
İkinci yarıdaki oyuncu değişikliği, Tuchel'in yetenekli orta saha oyuncusuna duyduğu büyük güveni ortaya koydu. Bellingham'ın bir gün kalıcı kaptan olup olamayacağı doğrudan sorulduğunda, İngiltere Teknik Direktörü net ve cesaret verici bir yanıt verdi.
Tuchel, The Standard'ın aktardığına göre, "Bu maçların sonunda kaptansan, kalıcı kaptan da kesinlikle olabilirsin" dedi. "Bu küçük karşılaşmada bile onun kendinden emin olduğunu ve kulübeden bile yardım etmeye istekli olduğunu görebilirsiniz. Yani evet, bu bir ödül. Güzel."
İş yükünü dikkatle yönetmek
Bu, Bellingham'ın A takımına ilk kez kaptanlık yapışı değildi; daha önce haziran ayında Kosta Rika'ya karşı Dünya Kupası hazırlık maçında alınan galibiyette de pazubandı takmıştı. Tuchel, Prag'da onu ilk 11'den çıkarmasının taktiksel bir geri adım değil, fiziksel açıdan mantıklı bir karar olduğunu açıkladı.
Tuchel, "Bence şu anda bizimle olmayı seviyor, benim hissettiğim bu" dedi. "Bugün rolü hakkında kısa bir konuşma yaptık ve ikimizin de içi 'hadi bir daha başlayalım, yeniden başlayalım' dedi. Ama sonra ikimizin de aklı 'belki bugün için 30 dakika yeterlidir' dedi çünkü bu sezon bu kadar kısa aralıklarla maç oynamadı.
"Bunu daha önce yaptı ama sezon içinde değil, bu yüzden bunu ilk deneyen taraf olmak istemedik. Ama bu kısa süreçte bile onun özgüvenli ve mutlu olduğunu, hatta kulübeden katkı vermekten de memnuniyet duyduğunu görebilirsiniz; yani evet, bu bir ödül. Güzel."
- Getty Images Sport
Kritik bir karşılaşma bekliyor
Kulübeden gelip etkileyici bir performans sergilese de Bellingham'ın kısa vadeli fiziksel durumu bir anda milli takım için endişe konusu haline geldi. Tuchel, yaratıcı orta sahanın maçın son bölümünde küçük bir sorun yaşadığını doğruladı.
İngiltere, cumartesi günü Rijeka'da oynanacak kritik deplasman maçında yıldız ismin tam hazır olmasını çaresizce isteyecektir. İspanya A3 Grubu'nda ilk iki sırayı alma yolunda güçlü görünürken, Tuchel'in ekibinin kalan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final biletini kapmak için Hırvatistan'la mücadele etmesi gerekiyor.
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