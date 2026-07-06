Thomas Tuchel, Mayıs ayında Dünya Kupası kadrosunu açıkladığında, sadece Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire veya Trent Alexander-Arnold gibi yıldızların kadroya alınmaması değil, Newcastle United’ın 34 yaşındaki dev savunma oyuncusu Dan Burn’ün kadroya seçilmesi de mercek altına alındı ve hatta alay konusu oldu.
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Thomas Tuchel bu adaylık nedeniyle neredeyse alay konusu oldu! Tamamen beklenmedik bir İngiltere kahramanı, Meksika karşısında Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı
Sosyal medyada, iki metre boyundaki stoperin hantallığıyla dalga geçen sözde “meme” videoları hızla yayıldı. Örneğin, çocukları yakalayamadan peşlerinden boşuna koşan dev bir kukla gösteriliyordu; videonun altında ise “Dan Burn, Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı” yazıyordu.
Elbette Meksika, İspanya değil; ancak yine de Three Lions’ın ortak ev sahibi ile oynadığı bu absürt son 16 maçı sonrasında şunu söyleyebiliriz: Tuchel, Burn’ü kadroya alarak her şeyi, ama gerçekten her şeyi doğru yaptı. Çünkü efsanevi Aztek Stadyumu’nda yaşanan çılgınlığın ortasında, Burn’ün İngiltere için mutlak bir koz olabileceği nadir senaryolardan biri gerçekten de ortaya çıktı.
69. dakikada Raul Jimenez penaltıdan skoru 2-3’e getirirken ve 54. dakikada Jarrell Quansah’a gösterilen kırmızı kartın ardından 1966 Dünya Şampiyonu’nun güçlerinin gözle görülür şekilde azaldığı an, Tuchel oyuncularını son 20 dakika artı uzatmalarda nelerin beklediğini çok iyi biliyordu. İngiliz ceza sahasına arka arkaya ortalar geliyordu; bu yüzden Tuchel, birkaç ay önce kadroya almasıyla alay konusu olan oyuncuyu sahaya sürdü.
Dan Burn, Dünya Kupası’nda kahramana dönüştü: 5. Lig’den bir “İmkansız Görev”
75. dakikada Elliott Anderson’ın yerine oyuna giren Burn, İngiltere’nin savunma mücadelesinde kilit bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Tecrübeli oyuncu her şutun önüne atıldı, neredeyse her yüksek topa müdahale etti ve bu fedakâr mücadelenin sonunda Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı. Burn, altı kurtarış ve iki önemli blok kaydetti. Opta’nın bildirdiğine göre, 1966’da ayrıntılı veri kaydı başladığından bu yana hiçbir oyuncu, Dünya Kupası finallerinde bu kadar kısa sürede bu kadar çok kurtarış yapamamıştı.
Uzun uzatma süresi de dahil olmak üzere, Burn’un İngiltere kalesini kilit altında tutmaya yardımcı olduğu süre toplamda 28 dakikaya yaklaştı. Bu Dünya Kupası’ndaki ilk oyuna girişinden önce, destekçisi ve hayranı Tuchel ona ne demişti? “Sadece benden ne beklediğini söyledi. Boyumun ne kadar uzun olduğunu biliyor. Önemli olan blok yapmak, ortaları savunmak ve sadece sonuna kadar mücadele etmekti.”
Şunu haklı olarak söyleyebiliriz: Görev tamamlandı. Mission accomplished. Dan Burn’ün profesyonel olacağı, hele ki İngiltere adına bir Dünya Kupası’nda oynayacağı uzun süre akla bile gelmezdi; bu bir “Mission Impossible”dı. Gençken Newcastle tarafından takımdan gönderildi, 18 yaşında Darlington gibi amatör takımlarda oynadı ve bir yandan da bir süpermarket zincirinde çalıştı.
Fulham, Birmingham, Wigan ve Brighton'dan geçtikten sonra hayalindeki profesyonel kariyeri nihayet gerçeğe dönüştü. 30 yaşında, deneyimli bir Premier Lig savunmacısı olarak Burn, bir zamanlar reddedildiği yere geri döndü: Newcastle United’a. Magpies’te yıllardır ilk 11’in değişmez bir parçası olsa da, geçen sezonun ortalamanın altında geçen performansında Burn’ün de hataları artmıştı.
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Thomas Tuchel, Dan Burn'dan övgüyle bahsediyor: "Olağanüstü bir takım oyuncusu"
Bu nedenle de adaylığı bazıları için sürpriz oldu; zira Maguire, Manchester United’da ikinci yarıda güçlü bir performans sergilemiş ve sonunda Tuchel’i kadro dışı bırakması nedeniyle sert bir şekilde eleştirmişti. Öte yandan Burn, Tuchel’in en gözde oyuncularından biridir. Alman teknik adam, Mart ayında o zamanlar 32 yaşında olan Burn’ü ilk kez Three Lions kadrosuna çağırdığında, pek çok kişi hayrete düşmüştü. Tuchel ise bu duruma hiç anlayış göstermemişti. "Daha önce hiç kadroya çağrılmamış olmasına şaşırdım, o kadar iri bir adam ki, ama belli ki yine de gözden kaçması kolay," demişti Tuchel o zamanlar basın toplantısında Burn hakkında.
Kısa bir süre sonra, stoperin kendisiyle yaptığı birkaç telefon görüşmesinde onu “çok etkilediğini” belirtti: “Bundan sonra kararımdan son derece emin oldum. Artık doğru takımı kurmamıza yardımcı olacak olağanüstü bir takım oyuncusuna sahibiz,” diyerek Tuchel, Burn’dan adeta övgüyle bahsetti.
Tuchel, ilk kez forma giyen oyuncusuyla küçük bir şaka bile yaptı. Burn bir keresinde, yeni milli takım teknik direktörünün kendisini gerçekten kadroya alıp almayacağını öğrenmek için aramasını uzun süre beklediğini anlatmıştı. Akşam saat altı olduğunda hâlâ haber almamış olduğu için umudunu kesmişken, saat on civarında Tuchel bir mesaj atarak Burn’ün hâlâ uyanık olup olmadığını sordu. Burn uyanık olduğunu söyledi ve hemen Tuchel’den bir uyarı aldı: “Saat 10’dan sonra hâlâ uyanık kalmamın çok profesyonelce olmadığını söyledi.”
O günden bu yana Burn, aslında her zaman İngiltere milli takımının bir parçası olmuştur. Sadece tek bir maçta kadroda yer almadı. Bu, Tuchel’in XXL büyüklüğünde bir kadro belirlediği hazırlık maçı dönemiydi. Kadronun yarısı Uruguay’a karşı ilk maça, diğer yarısı ise birkaç gün sonra Japonya’ya karşı ikinci maça çıktı.
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Erling Haaland bekliyor: İngiltere için bir sonraki “Dan Burn senaryosu” mu geliyor?
Sonuçta, Tuchel’in Dünya Kupası’nda da Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham ve Jordan Pickford’un yanında gizli liderine güveneceği hiç de şaşırtıcı değildi. Belki sportif açıdan önemli bir rolde değil, ama takım ruhu için bir “bağlayıcı” oyuncu olarak görünüşe göre çok daha önemli. Benzer bir rol, bir zamanlar takımın lideri olan ve şu anda talihsiz bir sakatlık geçiren Jordan Henderson’a da verildi. Henderson, Tuchel’in selefi Gareth Southgate tarafından kadro dışı bırakılmış olmasına rağmen, birçok kişinin şaşkınlığına rağmen kadroya girmeyi başardı.
Burn, ilk dört maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı, ardından Meksika karşısında 15 dakikalık süre aldı. “O geceyi asla unutmayacağım. Tam anlamıyla gerçeküstüydü,” dedi dramatik bir şekilde çeyrek finale yükseldikten sonra; burada şimdi kafa vuruşlarında devasa bir güce sahip Erling Haaland’ın yer aldığı Norveç takımı bekliyor. Aslında bu, en azından potansiyel olarak çekişmeli geçecek bir maçın son dakikalarında Burn’e yeniden güven duyulması için mükemmel bir fırsat. Ne de olsa, Premier Lig’deki sayısız karşılaşma sayesinde birbirlerini çok iyi tanıyorlar.
En azından Meksika karşısında Burn, Tuchel’e bu güveni etkileyici bir şekilde geri ödedi. Ve Dünya Kupası’nın ilerleyen aşamalarında Burn’ün sahneye çıkacağı başka senaryoların da olabileceği ihtimalini göz ardı etmemek gerekir.
Dan Burn: Kariyeri Boyunca Oyuncu İstatistikleri
Kulüp Maçlar Goller Asist Sarı Kartlar Kırmızı Kartlar Newcastle United 193 10 10 37 1 Wigan Athletic 111 7 2 22 - Brighton & Hove 85 2 - 15 - Fulham 69 2 2 17 - Yeovil Town 41 3 - 9 1 Birmingham 28 1 1 3 - Darlington 14 - - - -
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