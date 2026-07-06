Thomas Tuchel bu adaylık nedeniyle neredeyse alay konusu oldu! Tamamen beklenmedik bir İngiltere kahramanı, Meksika karşısında Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

75. dakikada Elliott Anderson’ın yerine oyuna giren Burn, İngiltere’nin savunma mücadelesinde kilit bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Tecrübeli oyuncu her şutun önüne atıldı, neredeyse her yüksek topa müdahale etti ve bu fedakâr mücadelenin sonunda Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı. Burn, altı kurtarış ve iki önemli blok kaydetti. Opta’nın bildirdiğine göre, 1966’da ayrıntılı veri kaydı başladığından bu yana hiçbir oyuncu, Dünya Kupası finallerinde bu kadar kısa sürede bu kadar çok kurtarış yapamamıştı.

Uzun uzatma süresi de dahil olmak üzere, Burn’un İngiltere kalesini kilit altında tutmaya yardımcı olduğu süre toplamda 28 dakikaya yaklaştı. Bu Dünya Kupası’ndaki ilk oyuna girişinden önce, destekçisi ve hayranı Tuchel ona ne demişti? “Sadece benden ne beklediğini söyledi. Boyumun ne kadar uzun olduğunu biliyor. Önemli olan blok yapmak, ortaları savunmak ve sadece sonuna kadar mücadele etmekti.”

Şunu haklı olarak söyleyebiliriz: Görev tamamlandı. Mission accomplished. Dan Burn’ün profesyonel olacağı, hele ki İngiltere adına bir Dünya Kupası’nda oynayacağı uzun süre akla bile gelmezdi; bu bir “Mission Impossible”dı. Gençken Newcastle tarafından takımdan gönderildi, 18 yaşında Darlington gibi amatör takımlarda oynadı ve bir yandan da bir süpermarket zincirinde çalıştı.

Fulham, Birmingham, Wigan ve Brighton'dan geçtikten sonra hayalindeki profesyonel kariyeri nihayet gerçeğe dönüştü. 30 yaşında, deneyimli bir Premier Lig savunmacısı olarak Burn, bir zamanlar reddedildiği yere geri döndü: Newcastle United’a. Magpies’te yıllardır ilk 11’in değişmez bir parçası olsa da, geçen sezonun ortalamanın altında geçen performansında Burn’ün de hataları artmıştı.