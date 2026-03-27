Thomas Tuchel, Ben White'ın uzun süren kendi isteğiyle uzak kalışının ardından İngiltere milli takım arkadaşlarıyla "aralarını düzeltmesi gerektiğini" söyledi
Kefaret yolunda
White’ın milli takım kariyeri, eski yardımcı teknik direktör Steve Holland ile yaşadığı iddia edilen anlaşmazlığın ardından "kişisel nedenlerle" İngiltere’nin Katar Dünya Kupası kampından ayrıldığından beri durma noktasına gelmişti. 28 yaşındaki oyuncu, Gareth Southgate'in görev süresinin geri kalanında milli takım kadrosuna katılmadı. Ancak, dört kez milli forma giydikten ve yıllarca kenarda kaldıktan sonra, çok yönlü savunma oyuncusu Tuchel'in teklifini aldığında geri dönmek için "çaresiz" bir istek duyduğunu ifade etti. Alman teknik direktör, yaz aylarında yapılacak büyük turnuva öncesinde savunma seçeneklerini değerlendirmek amacıyla onu 35 kişilik kadroya dahil etti.
Sıralamaları uyumlu hale getirmek
Tuchel, White’ın İngiltere kadrosuna başarılı bir şekilde yeniden entegre olmasının temeli olarak tüm takımın uyumunu öncelikli hale getirdi. Şöyle açıkladı: “Bence herkes ikinci bir şansı hak ediyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yeni bir sayfa açmak istediğim için bu konuyla %100 ilgilenmedim. Bir keresinde Ben'e benim için ve İngiltere için oynamaya hazır olup olmadığını sordum, o da hiç tereddüt etmeden bunu çok isterim ve geri dönmeyi çok arzuladığını söyledi. Takım arkadaşlarıyla aralarındaki sorunları çözmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum ve onunla birlikte Dünya Kupası'nda yer alan oyuncular geri döndüğünde bunu yapacağını düşünüyorum."
Coşkulu dönüş ve taktiksel esneklik
ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesindeki son milli maç arası, Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçlarını içeriyor ve bu maçlar White'ın geri dönüşü için hayati bir fırsat sunuyor. Tuchel, hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında oynayabilen bu oyuncunun, Quansah'ın son anda yaşadığı sakatlığın ardından fırsat doğduğunda hiç tereddüt etmediğini belirtti.
Alman teknik direktör şöyle konuştu: "Ona fırsat çıktığında, tepkisi saniyeler içinde geldi, çok coşkulu ve olumluydu, bu konuda duygusal davrandı, bu da bana onun gerçekten ciddi olduğunu gösteriyor. Kampta sergilediği davranışları ve antrenman performansı çok iyiydi ve kalitesini ortaya koydu."
İki gruba ayrılma ve son seçim
Yoğun maç programını idare edebilmek için Tuchel, hiçbir oyuncunun tribünde oturmak zorunda kalmaması amacıyla iki maç boyunca ayrı grupların görev alacağı 35 kişilik bir "bölünmüş kamp" sistemi uyguladı. Bu benzersiz sistem, Japonya maçındaki son seçmeler için yeni bir grup tecrübeli yıldızın gelmesinden önce, White'ın Uruguay karşısında etkileyici bir performans sergilemesi için ona hemen baskı yaratıyor. Mayıs ayında açıklanacak olan kesin Dünya Kupası kadrosunda, White'ın bu dönemde göstereceği performans, Tino Livramento ve Djed Spence ile uçakta kalıcı bir yer için gireceği rekabeti kazanıp kazanmayacağını belirleyecek.