Gordon'un Camp Nou'ya transferi hem pahalı hem de sürpriz oldu. Gordon'un Newcastle'dan ayrılma isteği, Magpies'in oyuncu satma ihtiyacı ve Barça'nın Bayern Münih'i transfer yarışında geride bırakma azmi, her şeyin sosyal medyada paylaşılan güncellemelerden 24 saat geçmeden sonuçlanmasına neden oldu. Transfer ücreti, göz kamaştırıcı bir rakam olan 80 milyon avroya (69 milyon sterlin/93 milyon dolar) kadar çıkabilir.

Bu transfer, 2026 Dünya Kupası'na doğru ilerleyen İngiltere milli takımını çevreleyen az sayıdaki kadro tartışmalarından birine ilginç bir dinamik kattı. Barça'nın kendisiyle benzer özelliklere sahip bir oyuncuya yaptığı büyük harcama sonrasında geleceği şüpheye düşen Gordon ve Rashford, sol kanat pozisyonu için rekabet ediyor. Thomas Tuchel'in, yaklaşan Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçlarında her ikisine de kendilerini gösterme şansı vermesi muhtemel.

Şu anda favori Rashford ve o, göz alıcı bir seçim olurdu. Futbolu izlemesi daha keyifli ve daha önce İngiltere için goller attı, bunlara 2022 Dünya Kupası'nda attığı üç gol de dahil. Formunda olduğunda, en üst seviyede kendini defalarca kanıtlamış bir elit forvet.

Yine de Gordon daha akıllıca bir seçim olabilir. O kadar çok gol atmıyor ve topla o kadar akıcı değil, ancak Barça'nın yeni transferi, Tuchel'in aradığı tipik bir oyuncu, bu kadroya mükemmel uyuyor ve 60 yıllık acıyı sona erdirme yoluna çıkan Three Lions'ın ilk on birinde yer alması kaçınılmaz görünüyor.