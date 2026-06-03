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Gordon should start over RashfordGetty
Thomas Hindle

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Thomas Tuchel, Barcelona'nın izinden giderek Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla ilk 11'de Marcus Rashford yerine 80 milyon avroluk Anthony Gordon'u tercih etmelidir

Opinion
İngiltere
A. Gordon
M. Rashford
Dünya Kupası
Barcelona
FEATURES
İngiltere - Yeni Zelanda

Marcus Rashford ilk kez İspanyolca konuşmaya çalıştığında, Lamine Yamal gülmekten yere yuvarlandı. Bu olay, Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncunun Katalonya'daki ilk antrenmanında – ya da en azından kamuoyuna açık ilk antrenmanında – yaşandı; bir rondo antrenmanında boş yere koşturduktan sonra Rashford, Ballon d'Or favorisine neredeyse hiç anlaşılmaz bir şey söyledi. Bunu, Barça'nın en son transfer ettiği İngiliz oyuncu Anthony Gordon'un yarattığı ilk izlenimle karşılaştırın. Gordon'un neredeyse akıcı İspanyolcası, tanıtım basın toplantısını izleyenleri şok etmişti.

Gordon'un Camp Nou'ya transferi hem pahalı hem de sürpriz oldu. Gordon'un Newcastle'dan ayrılma isteği, Magpies'in oyuncu satma ihtiyacı ve Barça'nın Bayern Münih'i transfer yarışında geride bırakma azmi, her şeyin sosyal medyada paylaşılan güncellemelerden 24 saat geçmeden sonuçlanmasına neden oldu. Transfer ücreti, göz kamaştırıcı bir rakam olan 80 milyon avroya (69 milyon sterlin/93 milyon dolar) kadar çıkabilir.

Bu transfer, 2026 Dünya Kupası'na doğru ilerleyen İngiltere milli takımını çevreleyen az sayıdaki kadro tartışmalarından birine ilginç bir dinamik kattı. Barça'nın kendisiyle benzer özelliklere sahip bir oyuncuya yaptığı büyük harcama sonrasında geleceği belirsizliğe düşen Gordon ve Rashford, sol kanat pozisyonu için rekabet ediyor. Thomas Tuchel'in, yaklaşan Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçlarında her ikisine de kendilerini gösterme şansı vermesi muhtemel.

Şu anda favori Rashford ve o, göz alıcı bir seçim olurdu. Futbolu izlemesi daha keyifli ve daha önce İngiltere için goller attı, bunlara 2022 Dünya Kupası'nda attığı üç gol de dahil. Formunda olduğunda, en üst seviyede kendini defalarca kanıtlamış bir elit forvet.

Yine de Gordon daha akıllıca bir seçim olabilir. O kadar çok gol atmıyor ve topla o kadar akıcı değil, ancak Barça'nın yeni transferi, Tuchel'in aradığı tipik bir oyuncu, bu kadroya mükemmel uyuyor ve 60 yıllık acıyı sona erdirme yoluna çıkan Three Lions'ın ilk on birinde yer alması kaçınılmaz görünüyor.

  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty Images

    Rashford'un yeniden canlanması

    Öncelikle Rashford'un ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu hatırlamakta fayda var. Eskiden United'ın kendi altyapısından yetişen kahramanı olan Rashford, Ruben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından "yeni bir maceraya hazır" olduğunu söyleyerek ayrılmak zorunda kaldığı iki yıldan daha kısa bir süre önce oldukça çaresiz bir durumda görünüyordu. Aston Villa'ya kiralanması, eski formuna döneceğine dair bazı işaretler verse de, Rashford'un kariyerini gerçekten rayına oturtmak için yeni bir kalıcı yuvaya ihtiyacı olduğu açıktı.

    Barça onu sadece kiralamaya istekliydi, ancak anlaşmaya dahil edilen 30 milyon avroluk (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) satın alma opsiyonu hiç de yüksek bir rakam değildi. Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski ve Ferran Torres ile forma için rekabet etmek zorunda kalacak olsa da, Rashford yeni bir başlangıç yapmak için ihtiyaç duyduğu şansı yakalamıştı.

    "[Barça sportif direktörü] Deco ve ben, sezon öncesinde neye ihtiyacımız olduğu konusunda konuştuk. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Onu burada, Barcelona'da görmekten çok mutluyum," dedi Hansi Flick, Eylül ayında Rashford hakkında. İngiliz oyuncu ise menajerinin güvenini 14 gol ve 11 asistle geri ödedi; bunlara, Mayıs ayındaki Clasico'da La Liga şampiyonluğunu şık bir şekilde garantilemeye yardımcı olan olağanüstü bir serbest vuruş da dahildi.

    Rashford o zamandan beri Camp Nou'da kalmak istediğini dile getirirken, birçok takım arkadaşı da kulübe onunla kalıcı bir sözleşme imzalaması için baskı yaptı. Formu, Tuchel'in Mart 2025'te ona uzattığı can simidinin, beşinci büyük turnuvasına kadar bozulmadan kalmasını sağladı.

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  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty

    Beklenenden daha zayıf

    Gordon'un istatistikleri, 2025-26 sezonunda Rashford'unkiler kadar etkileyici değildi. Gordon, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 10 gol de dahil olmak üzere toplam 17 gol kaydetmeyi başardı, ancak milli takımdaki takım arkadaşından daha fazla süre sahada kaldı ve sadece beş asist yaptı.

    Premier Lig'deki kötü performansı, Magpies'in Premier Lig'de 12. sıraya gerilemesinde önemli bir rol oynadı ve sezonun sonunda, tüm taraflar kaçınılmaz bir ayrılığa doğru ilerlerken Gordon kadro dışı bırakıldı.

  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty Images

    Temel özellikler

    Ancak Gordon’un Rashford’un sunamadığı katkı, ikisinin attığı gol veya yaptığı asist sayılarında görünmüyor. Futbol, değişken bireysel yeteneklerden ziyade giderek daha çok sistemlere dayalı hale geldi ve bu durum, yıldız oyuncuların her şeyin yolunda gitmesi için istekli koşucular ve yardımcı oyuncuların desteğine ihtiyaç duyduğu uluslararası maçlarda özellikle belirgin.

    Gordon, kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir yardımcı. Sahada, takımı topu elinde tutsa da tutmasa da nadiren durur. Sık sık kanallardan koşarak derin paslar için pozisyon alır ve bu çabalarının çoğu sonuçsuz kalsa da, her seferinde istekli olduğunu göstermeye devam eder.

    Topu elinde tutmadığında Gordon, rakibin savunma hattını sürekli rahatsız eden ve baskı uygulayan bir oyuncudur. 2023-24 sezonunda özellikle dikkat çeken bir pozisyonda Gordon, Liverpool'un sağ bekçisi Trent Alexander-Arnold'dan topu kaptı, üç savunma oyuncusunu geçerek kaleye doğru koştu ve golü attı.

    Altta yatan istatistikler de aynı şeyi gösteriyor. Gordon, geçen sezon Rashford'dan daha fazla koşu mesafesi (7,43 kilometre) kaydetti. Statsbomb'a göre, Premier League'de defansif hareketlerde yüzde 96, preslerde yüzde 98 ve karşı preslerde yüzde 94'lük bir performans sergiledi. Bu rakamlar, olabileceği en iyi seviyede.

  • Thomas Tuchel Anthony Gordon England 2025Getty Images

    Mükemmel uyum

    Taktik açıdan bakıldığında ise Gordon'un kadroda yer alması son derece mantıklı. Phil Foden ve Cole Palmer, bu Liverpoollu oyuncudan daha yetenekli futbolcular olsa da, ikisi de Tuchel'in oyun anlayışına Gordon kadar uyum sağlayamıyor; bu yüzden bu yaz kadroda yer almadılar.

    İngiltere, Harry Kane'in etrafında şekillenmiştir ve Tuchel, kaptanının sahada dolaşma içgüdüsüne uyum sağlamaya istekli davranmış, Kane'in boşalttığı boşlukları doldurabilecek, kanatlardan koşmaya istekli bir oyuncunun olduğunu bildiği sürece, onu daha derin bölgelerden oyun kurmaya teşvik etmiştir. Gordon tam da bu adamdır.

    Everton ve Newcastle'da zaman zaman 9 numara olarak görev yapmış ve Lewandowski'nin ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak için başka kimlerin transfer edileceğine bağlı olarak Barcelona'da da bu rolü üstlenebilir olsa da, Gordon geleneksel bir kanat oyuncusu olarak yetiştirildi ve gelişti; aynı koşuyu defalarca yapar ve çoğu zaman bunu doğru bir şekilde gerçekleştirir.

    Dolayısıyla, İngiltere topu elinde tutarken Kane için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Top topta değilken ise, onun çalışma temposu kaptanın yorgun bacaklarını dinlendirmesi için biraz zaman kazandıracaktır. İkili, 12 maçta 528 dakika birlikte oynayarak sahada da etkili bir uyum yakaladı. İngiltere bu maçların dokuzunu kazandı; özellikle Kane ve Gordon'un gol attığı Letonya'yı 5-0 mağlup ettikleri maç dikkat çekiciydi.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Taktiksel risk

    Elbette, böyle bir karar verirken bu her zaman bir risktir, ancak İngiltere, Tuchel ile bu riski göze almıştı. Alman teknik adam, sistem odaklı bir yaklaşımın en önemli temsilcisi ve tutarlı bir taktik düzeni sağlamak için büyük isimleri yedek kulübesine göndermekten çekinmiyor.

    Rashford'u Gordon'un yerine yedek bırakarak, Tuchel bu eğilimi sürdürmüş gibi görünüyor: bireysel yeteneklerden çok sistem öncelikli bir yaklaşım. Alman teknik adamın neden böyle düşündüğünü anlamak için, Sir Gareth Southgate'in İngiltere milli takımının Euro 2024'teki başarısızlıklarına bakmak yeterlidir; eski teknik direktör, performansları tekrar seçilmeyi hak etmemelerine rağmen belirli oyunculara katı bir şekilde bağlı kalmıştı.

    Gordon'un topu ayağında heyecan verici bir oyuncu olmadığı söylenemez - geçen sezon 90 dakikada diğer Newcastle oyuncularından daha fazla top çalma başarısı gösterdi - ancak onu bu İngiltere takımına daha uygun kılan, manşetlere taşınmayan oyun özellikleridir. Rashford daha heyecan verici ve daha az öngörülebilir olabilir, ancak Three Lions'ın Kuzey Amerika'da ilerleyebilmesi için Tuchel'in bu riski alması gerekiyor.

  • Marcus Rashford England 2026Getty Images

    Gerçek bir devrim niteliğinde

    Rashford ilk 11'de yer almasa bile, bu onun turnuvada bir rol üstlenemeyeceği anlamına gelmez. İngiltere'nin turnuva boyunca karşılaşacağı tahmin edilen kavurucu sıcaklıklar göz önüne alındığında, Tuchel ilk 11'deki oyuncularının yorgun düşmemesini sağlamak için kadrosunu iyi kullanması gerekecek.

    Palmer, Foden ve diğer oyuncular teknik direktörün emrinde olmadığından, Rashford, gerektiğinde yedek kulübesinden oyuna girip İngiltere'nin hücumuna yeni bir boyut kazandırabilecek birkaç oyun değiştiriciden biri olarak öne çıkıyor. Tersinden bakıldığında, özellikle Tuchel'in maçı çevirmeye çalıştığı durumlarda Gordon'un aynı derecede etkili olacağını düşünmek zor.

    Barça'nın Rashford'u kalıcı olarak transfer edip kulüp düzeyinde Gordon ile doğrudan rekabet ettirip ettirmeyeceği henüz belli olmasa da, Tuchel'in alması gereken karar açık: Gordon'u ilk 11'de oynatın - 80 milyon avroya mal olmasının bir nedeni var!

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