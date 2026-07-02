Thomas Tuchel, Azteca Stadyumu’nda Meksika ile oynanacak maç öncesinde, İngiltere’nin Diego Maradona’nın “Tanrı’nın Eli” golü nedeniyle “karma” borcu olduğunu söyledi

The Athletic’in haberine göre Tuchel, İngiltere’nin Pazar günü Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile karşılaşmak üzere Azteca Stadyumu’na geri döndüğünde bir parça şansın kendilerine borçlu olduğunu düşünüyor. Bu stadyum, İngiltere için tarihi öneme sahip; zira 1986’daki çeyrek final maçına ev sahipliği yapmış ve o maçta Maradona, Arjantin’in 2-1 galibiyetini garantilemesine yardımcı olan meşhur “Tanrı’nın Eli” golünü atmıştı.

Bu kritik eleme maçı öncesinde Tuchel, o tartışmalı anın hâlâ taze olan anısının oyuncularına motivasyon kaynağı olacağını vurguluyor. Tuchel, “Bu bize bir ödül olacak,” dedi. “Ödeşeceğiz. Bu karma. Karma bize geri dönecek. Durumu tersine çevireceğiz.”