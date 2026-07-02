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Thomas Tuchel, Azteca Stadyumu’nda Meksika ile oynanacak maç öncesinde, İngiltere’nin Diego Maradona’nın “Tanrı’nın Eli” golü nedeniyle “karma” borcu olduğunu söyledi
Meksika’da karmik adalet arayışı
The Athletic’in haberine göre Tuchel, İngiltere’nin Pazar günü Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile karşılaşmak üzere Azteca Stadyumu’na geri döndüğünde bir parça şansın kendilerine borçlu olduğunu düşünüyor. Bu stadyum, İngiltere için tarihi öneme sahip; zira 1986’daki çeyrek final maçına ev sahipliği yapmış ve o maçta Maradona, Arjantin’in 2-1 galibiyetini garantilemesine yardımcı olan meşhur “Tanrı’nın Eli” golünü atmıştı.
Bu kritik eleme maçı öncesinde Tuchel, o tartışmalı anın hâlâ taze olan anısının oyuncularına motivasyon kaynağı olacağını vurguluyor. Tuchel, “Bu bize bir ödül olacak,” dedi. “Ödeşeceğiz. Bu karma. Karma bize geri dönecek. Durumu tersine çevireceğiz.”
- AFP
Bu efsanevi mekanla barışmak
Tuchel, 1986 Dünya Kupası sırasında henüz 13 yaşındaydı, ancak anıları hâlâ canlı. Maradona’yı anan Tuchel, şöyle konuştu: “İngiltere’ye karşı attığı iki gol: biri driplingle, diğeri ise günümüzde asla geçerli sayılmayacak bir gol.” St George’s Park’ı süsleyen Gary Lineker ve Peter Shilton’ın resimleri eşliğinde teknik direktör, takımının tarihi yeniden yazmasını istiyor.
Tuchel, “Bu, stadyumla barışmak ve durumu tersine çevirmek için büyük bir fırsat” diye ekledi. Ancak Tuchel, ev sahibi ülkelerden biriyle karşılaşmanın zorluğunun da farkında: “Burası efsanevi bir stadyum. Meksika’da Meksika’ya karşı oynayacağımız maç da efsanevi bir maç olacak. Karşımızda tüm ülke olacak, kendi ülkelerindeki tüm stadyumun enerjisiyle karşı karşıya kalacağız.”
Rice’ın fiziksel durumu ile ilgili endişeler
Tarihsel ağırlığın ötesinde, İngiltere Çarşamba günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni yenerek 32’li turu geçmesinin ardından acil bir fiziksel kondisyon sorunuyla karşı karşıya. Takım, 7. dakikada kalesinde gol yedikten sonra erken elenmekten kıl payı kurtuldu ve turu geçmeyi garantilemek için Harry Kane’in maçın sonlarında attığı iki gole güvenmek zorunda kaldı. Tuchel, Declan Rice’ın 2-1’lik galibiyette ağrıya rağmen sahada kaldığını doğruladı. "Ona sordum, o da 'Takım için yapabilirim ama çok acı çekiyorum' dedi," diye açıkladı Tuchel.
"Declan size çok acı çektiğini söylediğinde, artık dayanamayacağını anlarsınız. Onu oyundan çıkardığımız için minnettardı ama maçtan sonra bunun bir sorun olmadığını söyledi. Yaralanma yok, bence iyileşecektir. Daha çok sinirsel bir ağrı."
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En zorlu sınava hazırlanmak
İngiltere, bu Pazar kutsal Azteca sahasına adım attığında önünde devasa bir görev bekliyor. Tuchel, kilit oyuncularını yakından takip ederken ilk on birini kesinleştirmeli. Takım, 2.200 metrelik zorlu rakıma uyum sağlamak için bir gece önceden Meksika’ya varacak. İngiltere’nin Brezilya ya da Norveç’e karşı çeyrek finale yükselmeyi başarması için bu fiziksel engeli aşmak ve taraftarların desteğiyle coşan kalabalığa karşı maksimum konsantrasyon göstermesi gerekecek.