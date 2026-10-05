İngiltere Teknik Direktörü, Rijeka'da Hırvatistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından Konsa'nın milli takım kampından ayrıldığını doğruladı. Savunma oyuncusu daha önce Prag'da Çekya'ya karşı kazanılan maçta forma giyememişti, ancak Hırvatistan'a karşı farklı galibiyette oynayabilecek durumda olduğu değerlendirilmişti. Ancak şimdi, İngiltere Wembley'deki bir sonraki maçına hazırlanırken, kulübünde uzman bakımı alması için serbest bırakıldı.

Tuchel, sakatlığın niteliğine dair ayrıntı vererek, eski Aston Villa oyuncusunun milli takıma katılmadan önce de aslında bir sorunla oynadığını açıkladı. Tuchel, basın toplantısında, "Hikâye aslında iki farklı hikâye. Ezri, kampa geldiğinde rahatsızlık hissediyordu, İspanya'ya karşı rahatsızlıkla oynadı ve durum biraz daha kötüleşti" dedi.