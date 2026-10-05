Getty Images Sport
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Thomas Tuchel, Arsenal'daki sakatlık endişeleri arasında Ezri Konsa'nın İngiltere kadrosundan çekilmesini açıkladı
Tuchel, Konsa'nın fiziksel durumuyla ilgili sorunları anlattı
İngiltere Teknik Direktörü, Rijeka'da Hırvatistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından Konsa'nın milli takım kampından ayrıldığını doğruladı. Savunma oyuncusu daha önce Prag'da Çekya'ya karşı kazanılan maçta forma giyememişti, ancak Hırvatistan'a karşı farklı galibiyette oynayabilecek durumda olduğu değerlendirilmişti. Ancak şimdi, İngiltere Wembley'deki bir sonraki maçına hazırlanırken, kulübünde uzman bakımı alması için serbest bırakıldı.
Tuchel, sakatlığın niteliğine dair ayrıntı vererek, eski Aston Villa oyuncusunun milli takıma katılmadan önce de aslında bir sorunla oynadığını açıkladı. Tuchel, basın toplantısında, "Hikâye aslında iki farklı hikâye. Ezri, kampa geldiğinde rahatsızlık hissediyordu, İspanya'ya karşı rahatsızlıkla oynadı ve durum biraz daha kötüleşti" dedi.
- Getty Images Sport
Arteta için uzun vadeli bir endişe yok
Arsenal taraftarları yaz transferi konusunda endişeli olabilir, ancak Tuchel durumun ciddiyetini küçümsemeye çalıştı. Sorunların kas yırtığı ya da yapısal hasarla ilgili olmadığını, daha çok sahadaki fiziksel temasın sonucu olduğunu açıkladı. Şimdi odak noktası, savunmacının cumartesi günü Leeds United'a karşı oynanacak öğle saatlerindeki maçta Arsenal forması giyebilecek kadar zamanında iyileşip iyileşemeyeceği.
Tuchel, "Şu anda iki sorunu için de tedavi görmek üzere kamptan ayrıldı ama bence ciddi bir şey yok, sadece risk almaya değmez" diye ekledi. "Kampta kalıp Hırvatistan maçına hazır olmak ve iyi bir maç çıkarmak için gösterdiği tavırdan memnunduk ama ne yazık ki maçta bir tane daha yaşadı. Ancak bu bir darbeden kaynaklandı, kas sakatlığı ya da başka bir şey değil."
İngiltere kadrosuna çifte darbe
Konsa, Tuchel için tek kayıp olmadı; deneyimli teknik adam, orta saha oyuncusu Alex Scott'un da quad sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını doğruladı. Bu aksiliklere rağmen eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörü, grubunun geri kalanı konusunda iyimserliğini koruyor. Gün boyunca yeni gelişmeler olacağını ancak diğer herkesin seçime uygun olmasını beklediğini belirtti.
Tuchel, "Kampta kaldı ve çok erken gelen Çekya maçına yetişmek için her şeyi denedi; Hırvatistan maçı için de her şeyi denedik ve yeşil ışık yaktık" ifadelerini kullandı. "Aradaki tüm antrenman seanslarını tamamladı ve oynamaya hazırdı ama ne yazık ki quad bölgesine bir darbe daha aldı ve bu hafif bir travmaya yol açtı. Biz de bu ağrı ve rahatsızlığa rağmen yeniden oynamasına izin vermemeye karar verdik."
- Getty Images Sport
Savunmaya takviye ufukta
Konsa’nın olası yokluğu, özellikle de William Saliba hâlâ sırt problem nedeniyle forma giyemiyorken, Arteta için bir darbe olacaktır. İngiltere milli oyuncusu, takıma katıldığından bu yana ilk 11’in değişmez isimlerinden biri oldu ve Fransız oyuncunun yokluğunu doldurdu. Ancak Kuzey Londra ekibi için tünelin ucunda ışık görünüyor; zira diğer bazı kilit savunmacılar da A takım dönüşlerine yaklaşıyor.
Kasık problemi nedeniyle forma giyemeyen Ben White, tam olarak hazır duruma yaklaşmış durumda ve Jurrien Timber’ın yanında savunmanın göbeğinde alternatif oluşturabilir. Ayrıca Cristhian Mosquera da ağustosta yaşadığı hamstring zorlanmasının ardından rehabilitasyon sürecinde vites yükseltti.
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